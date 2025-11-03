Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι με μειωμένη όραση, Λάκυ χωρίς οικογένεια
Pet Stories 03 Νοεμβρίου 2025 | 10:00

Είναι αδιανόητο να αφήσουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι με μειωμένη όραση, Λάκυ χωρίς οικογένεια

Ο Λάκυ σώθηκε την τελευταία στιγμή από διερχόμενο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς το μέρος του καθώς βρισκόταν στη μέση της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη Ν. Αττικής.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Τον Ιούλιο ο Λάκυ θα έχανε τη ζωή του -ήταν περίπου τριών μηνών- αν δεν τον έσωζαν… στο παρά τσακ οι εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Μαρκόπουλου «Μεριμνώ».

Η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Τσαλίκη, θυμάται ότι είδαν ένα τόσο δα πλασματάκι στη μέση της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη να δείχνει ότι έχει χάσει τον προσανατολισμό του.

Τον ονόμασα Λάκυ γιατί τον έσωσαν λίγο πριν τον χτυπήσει αυτοκίνητο. Το κουταβάκι ήταν τυφλό.

Ο Λάκυ είναι εμβολιασμένος, στειρωμένος, έχει τσιπάκι και ζυγίζει μόνο 13 κιλάκια

Έχει «ατσαλένια» υγεία και είναι περίπου οκτώ μηνών

«Από την πρώτη στιγμή πριν ακόμα τον πάμε στον κτηνίατρο, ο Λάκυ μας έδειξε πόσο εύκολα, μπορεί να προσαρμοστεί. Διαπιστώσαμε με έκπληξη πόσο γρήγορα έμαθε να ανεβαίνει τις σκάλες, και να μας ακολουθεί, πόσο γρήγορα έμαθε να πηγαίνει βόλτα με το λουρί», αναφέρει η κα Τσαλίκη.

Ο Λάκυ, ο κτηνίατρος, η θεραπεία και τα αποτελέσματά της

Οι εθελοντές φρόντισαν να πάνε το τυφλό κουταβάκι σε κτηνίατρο -οφθαλμίατρο. Μετά την εξέταση οι οδηγίες του κτηνιάτρου ήταν ότι ο Λάκυ θα έπρεπε να βάζει στα ματάκια του ένα συνδυασμό από κολλύρια και να παίρνει και ειδικές βιταμίνες.
Η θεραπεία διήρκησε περίπου δύο μήνες και ο Λάκυ άρχισε να βλέπει σκιές.

Ο χαρακτήρας του

Είναι ένα πρόσχαρο πλασματάκι, χαδιάρικο και παιχνιδιάρικο, κοινωνικότατο, που του αρέσουν πολύ οι βόλτες. Ο Λάκυ δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα άλλα κουτάβια. Τι κι αν βλέπει μόνο σκιές;

Η υγεία του και η σωματική του διάπλαση

Χαίρει άκρως υγείας, είναι εμβολιασμένος, στειρωμένος, έχει τσιπάκι και ζυγίζει μόνο 13 κιλάκια και στην πλήρη ανάπτυξη του δεν θα πάρει άλλο βάρος.


Σήμερα, είναι περίπου οκτώ μηνών.

Πού βρίσκεται σήμερα ο Λάκυ;

Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η κα Τσαλίκη καθώς ένα τέτοιο ζώο δεν θα μπορεί βέβαια να ζει σε καταφύγιο ή πανσιόν. Μέχρι τώρα ο μικρός βρίσκεται σε φιλοξενία, αλλά φτάνει στο τέλος της. Πρέπει οπωσδήποτε να του βρούμε μια οικογένεια.

Άραγε ο Λάκυ θα είναι πραγματικά τυχερός;

Οι εθελοντές πάντα προσπαθούν να προσφέρουν το καλύτερο για τις αδέσποτες ψυχές. Ένα «δώρο» που μπορούμε να τους κάνουμε είναι να υιοθετούμε ένα αδεσποτάκι από καταφύγιο, που τόσο τους λείπει ένας άνθρωπος.

Ο σκύλος είναι βαθιά συναισθηματικό ζώο. Έχει ανάγκη την ανθρώπινη επαφή και την ασφάλεια ενός σπιτιού. Πόσο, ο μικρούλης μας, ο Λάκυ.

Ανοίγουμε διάπλατα την πόρτα του σπιτιού μας και τον σφίγγουμε στην αγκαλιά μας. Του προσφέρουμε μια «παραμυθένια» ζωή και δεν πρόκειται να το μετανιώσουμε ποτέ. Καθώς πάντα θα μας κοιτά με εκείνα τα μάτια, που δείχνουν την ατελείωτη αγάπη και αφοσίωση.
Έτσι είναι αυτά τα πλάσματα.

Για τον Λάκυ μας τηλέφωνα επικοινωνίας: 1) 6981.727.360 και 2) 6972.05.6018 ή επισκεπτόμαστε τις Σελίδες:

1. www.merimno.gr

2. http://www.facebook.com/merimno.gr

3. https://www.instagram.com/merimnostray

Όσοι θέλουμε να συνεισφέρουμε οικονομικά στο έργο του Φιλοζωικού Σωματείου Μαρκόπουλου «Μεριμνώ», που προσπαθεί να σώσει κάθε αδέσποτη ψυχούλα μπορούμε να καταθέσουμε το οποιοδήποτε ποσό στους λογαριασμούς:

● ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR85 0172 1310 00513108 2522196

● PAYPAL merimnofiloz@gmail.com

Economy
Πολυεθνικές: Το αίνιγμα του 2026 ταλαιπωρεί τους μάνατζερς

Πολυεθνικές: Το αίνιγμα του 2026 ταλαιπωρεί τους μάνατζερς

