Τον Ιούλιο ο Λάκυ θα έχανε τη ζωή του -ήταν περίπου τριών μηνών- αν δεν τον έσωζαν… στο παρά τσακ οι εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Μαρκόπουλου «Μεριμνώ».

Η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Τσαλίκη, θυμάται ότι είδαν ένα τόσο δα πλασματάκι στη μέση της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη να δείχνει ότι έχει χάσει τον προσανατολισμό του.

Τον ονόμασα Λάκυ γιατί τον έσωσαν λίγο πριν τον χτυπήσει αυτοκίνητο. Το κουταβάκι ήταν τυφλό.

«Από την πρώτη στιγμή πριν ακόμα τον πάμε στον κτηνίατρο, ο Λάκυ μας έδειξε πόσο εύκολα, μπορεί να προσαρμοστεί. Διαπιστώσαμε με έκπληξη πόσο γρήγορα έμαθε να ανεβαίνει τις σκάλες, και να μας ακολουθεί, πόσο γρήγορα έμαθε να πηγαίνει βόλτα με το λουρί», αναφέρει η κα Τσαλίκη.

Ο Λάκυ, ο κτηνίατρος, η θεραπεία και τα αποτελέσματά της

Οι εθελοντές φρόντισαν να πάνε το τυφλό κουταβάκι σε κτηνίατρο -οφθαλμίατρο. Μετά την εξέταση οι οδηγίες του κτηνιάτρου ήταν ότι ο Λάκυ θα έπρεπε να βάζει στα ματάκια του ένα συνδυασμό από κολλύρια και να παίρνει και ειδικές βιταμίνες.

Η θεραπεία διήρκησε περίπου δύο μήνες και ο Λάκυ άρχισε να βλέπει σκιές.

Ο χαρακτήρας του

Είναι ένα πρόσχαρο πλασματάκι, χαδιάρικο και παιχνιδιάρικο, κοινωνικότατο, που του αρέσουν πολύ οι βόλτες. Ο Λάκυ δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα άλλα κουτάβια. Τι κι αν βλέπει μόνο σκιές;

Η υγεία του και η σωματική του διάπλαση

Χαίρει άκρως υγείας, είναι εμβολιασμένος, στειρωμένος, έχει τσιπάκι και ζυγίζει μόνο 13 κιλάκια και στην πλήρη ανάπτυξη του δεν θα πάρει άλλο βάρος.



Σήμερα, είναι περίπου οκτώ μηνών.

Πού βρίσκεται σήμερα ο Λάκυ;

Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η κα Τσαλίκη καθώς ένα τέτοιο ζώο δεν θα μπορεί βέβαια να ζει σε καταφύγιο ή πανσιόν. Μέχρι τώρα ο μικρός βρίσκεται σε φιλοξενία, αλλά φτάνει στο τέλος της. Πρέπει οπωσδήποτε να του βρούμε μια οικογένεια.

Άραγε ο Λάκυ θα είναι πραγματικά τυχερός;

Οι εθελοντές πάντα προσπαθούν να προσφέρουν το καλύτερο για τις αδέσποτες ψυχές. Ένα «δώρο» που μπορούμε να τους κάνουμε είναι να υιοθετούμε ένα αδεσποτάκι από καταφύγιο, που τόσο τους λείπει ένας άνθρωπος.

Ο σκύλος είναι βαθιά συναισθηματικό ζώο. Έχει ανάγκη την ανθρώπινη επαφή και την ασφάλεια ενός σπιτιού. Πόσο, ο μικρούλης μας, ο Λάκυ.

Ανοίγουμε διάπλατα την πόρτα του σπιτιού μας και τον σφίγγουμε στην αγκαλιά μας. Του προσφέρουμε μια «παραμυθένια» ζωή και δεν πρόκειται να το μετανιώσουμε ποτέ. Καθώς πάντα θα μας κοιτά με εκείνα τα μάτια, που δείχνουν την ατελείωτη αγάπη και αφοσίωση.

Έτσι είναι αυτά τα πλάσματα.

