Το παρατημένο, αδεσποτάκι κουταβάκι Κέβιν αναμένει τον άνθρωπό του
Pet Stories 25 Οκτωβρίου 2025 | 10:00

Το παρατημένο, αδεσποτάκι κουταβάκι Κέβιν αναμένει τον άνθρωπό του

Ο Κέβιν στην πιο τρυφερή του ηλικία – ήταν μόλις 2,5 μηνών - προσπαθούσε να επιβιώσει κοντά σε ένα μαντρί.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Μπορεί ο Κέβιν τις πρώτες ημέρες της ζωής του να μην γνώρισε τη φροντίδα, τη στοργή και την αγάπη από τον άνθρωπο, αλλά είχε την τύχη να τον εντοπίσουν οι εθελοντές του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα» (Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός).

Καθόταν κοντά σε ένα μαντρί και η θλίψη ήταν «ζωγραφισμένη» στο προσωπάκι του.
Χωρίς δεύτερη σκέψη, οι εθελοντές τον παίρνουν αγκαλιά και τον φιλοξενούν στον χώρο που διαθέτουν. Του προσφέρουν ό,τι καλύτερο, για εκείνον. Φαγάκι, καθαρό νεράκι, κτηνιατρική φροντίδα, αλλά πάνω από όλα την αγάπη τους.

Ο Κέβιν σήμερα

Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο Κέβιν άρχισε να νιώθει ασφάλεια και απεριόριστη αγάπη. Τότε τα θλιμμένα του ματάκια ζωντάνεψαν και άρχισε να ξεδιπλώνει τον κουταβίσιο χαρακτήρα του.
Σήμερα, ο Κέβιν είναι 4,5 μηνών και… στις φλέβες του κυλά αίμα ποιμενικού.

Ο Κέβιν είναι εμβολιασμένος, αποπαρασιτωμένος και τσιπαρισμένος

Θα γίνει μεγάλου μεγέθους

Εκεί, στον χώρο φιλοξενίας «συγκατοικεί» με άλλα τρία κουταβάκια και έναν ενήλικο σκυλάκο. Όταν, λοιπόν, επικρατεί αταξία στον χώρο, επιβάλλει την τάξη με τον ισχυρό χαρακτήρα που διαθέτει. Και όλοι κάθονται … σούζα!

Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, δεν εννοούμε ότι συμπεριφέρεται ανάρμοστα, αλλά έχει τον τρόπο να επιβάλλεται στους ομοίους του.

«Είναι ένα πανέμορφο καλόκαρδο κουτάβι και μεγαλώνοντας θα γίνει ένας μεγαλόσωμος σκύλος με υψηλό «glamour level». Σύντροφος, φύλακας και προστάτης. Είναι πολύ παιχνιδιάρης, απολαμβάνει τα χάδια και εάν δεν τον χαϊδέψεις, θα αρχίσει να σε σπρώχνει με το μουσουδάκι του», περιγράφει η εθελόντρια, Βένια Καρολίδου.

Η υγεία του Κέβιν

Ο Κέβιν είναι υγιέστατος, εμβολιασμένος, αποπαρασιτωμένος και τσιπαρισμένος.

Ανοίγουμε την πόρτα του σπιτιού μας στον Κέβιν

Ο Κέβιν όταν ολοκληρωθεί η σωματική του διάπλαση, θα γίνει ένας μεγαλόσωμος «κύριος».

Είναι ημίαιμος ποιμενικός, που αυτό σημαίνει ότι έχει ισχυρή προσωπικότητα, και χρειάζεται έναν άνθρωπο δραστήριο, που να του αρέσουν οι βόλτες στη φύση. Να γνωρίζει τις ανάγκες του, να σέβεται τη φύση του και να τον καθοδηγεί σωστά.

Ο Κέβιν, όπως όλα τα αδεσποτάκια, το μόνο που ζητά είναι έναν σύντροφο που θα τον αγαπά. Και είναι σίγουρο ότι αυτό το συναίσθημα ο Κέβιν θα του το ανταποδώσει στο έπακρο.

Για τον Κέβιν μας μπορούμε να καλούμε στους αριθμούς: 1) 6936.108.785, 2) 6947.021.116 ή να συμπληρώσουμε τη Φόρμα Ενδιαφέροντος Υιοθεσίας https://forms.gle/fQBQQ9HSQwqnuY827 ή να επισκεφτούμε τις εξής σελίδες:

forms.gle

https://www.facebook.com/zoofiloimarathonaelpida.gr

Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

Ενέργεια
Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου στον σκύλο – Συμπτώματα και αντιμετώπιση
Ο καθοριστικός ρόλος των σπονδύλων 17.10.25

Πώς θα καταλάβουμε εάν ο σκύλος μας μπορεί να έχει την πάθηση προβολής μεσοσπονδύλιου δίσκου

Ακόμα και η ακράτεια, μπορεί να είναι ένδειξη ότι ο σκύλος πάσχει από προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου. Οι φυλές που είναι πιο επιρρεπής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές
InShorts 16.10.25

Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές

Η απόφαση αυτή θέτει δεδικασμένο για παρόμοιες περιπτώσεις επιβατών που ταξιδεύουν με κατοικίδια χωρίς ειδική δήλωση μεταφοράς, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος των αποζημιώσεων σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

Σύνταξη
Πόσο καλά γνωρίζετε το κουτάβι σας; – Οι συμπεριφορές που δεν πρέπει να παρεξηγήσετε
Παρεξηγημένος «μπόμπιρας» 07.10.25

Κουτάβι στο σπίτι – Οι ανάγκες, τα καμώματά του και συμπεριφορές που ερμηνεύουμε λανθασμένα

Γιατί ένα κουτάβι δεν σταματά να δαγκώνει; Μήπως είναι ένδειξη επιθετικότητας, ή φανερώνει κάτι άλλο; Ας μάθουμε τον κουταβίσιο κόσμο

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας – Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν
Πολύτιμοι «συγκάτοικοι» 04.10.25

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας - Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και μειώνεται ο πληθυσμός των ζώων που ζουν στη φύση. Γεγονός που ανησυχεί έντονα επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σκύλος: Το περιλαίμιο και τα κρεμαστά «αξεσουάρ» – Τι σχέση μπορεί να έχουν με την υγεία και την ψυχολογία του
Προς αποφυγήν 02.10.25

Είναι καλή ιδέα να φοράτε στον σκύλο περιλαίμιο και κουδουνάκια μέσα στο σπίτι; – Μήπως να το ξανασκεφτείτε;

Ίσως να μην έχετε σκεφτεί ότι το περιλαίμιο και τα «εξαρτήματα αμφίεσης», μπορεί να βλάψουν τον σκύλο όταν τα φορά μέσα στο σπίτι.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)

Ο Λιονέλ Μέσι βγήκε πρώτος σκόρερ του αμερικανικού πρωταθλήματος στα 38 του και στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Νάσβιλ παρέλαβε το βραβείο και... κέρασε δύο γκολ για να το γιορτάσει!

Σύνταξη
Το νερό μένει στους Δήμους
Αυτοδιοικητική επιτυχία 25.10.25

Το νερό μένει στους Δήμους

Οι προσπάθειες της ΚΕΔΕ και των δήμων της χώρας να παραμείνουν υπό δημοτικό έλεγχο οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης φαίνεται πως καρποφόρησαν.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)
Μπάσκετ 25.10.25

«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος στο LA, οδηγώντας τους Λέικερς σε επιβλητική νίκη με 128-110 επί των Τίμπεργουλβς – Μεγάλη εμφάνιση από τον Γουεμπανιάμα, όλα τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Σύνταξη
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Πολυπράγμων 25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Πλήρες είναι το αθλητικό μενού του Σαββάτου (25/10) με τρία ματς για την Super League και το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον να ξεχωρίζει από την Premier League. - Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι – Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)
Euroleague 25.10.25

Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι - Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)

Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν… σίφουνας από το Μόναχο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει καθόλου τον Σέιμπεν Λι – Ποιος είναι ο λόγος που δεν αγωνίστηκε ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι πότε θα την έχουν λάβει οι δικαιούχοι – Προϋποθέσεις
Στεγαστικό 25.10.25

Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του ενός ενοικίου - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια - Πώς αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να γίνει διασταύρωση

Σύνταξη
Ο πόλεμος για το εμβόλιο της ευλογιάς στα πρόβατα, η πρόχειρη επιδημιολογική επιτήρηση και οι νεφελώδεις απαντήσεις της ΕΕ
Ζητείται λύση 25.10.25

Ο πόλεμος για το εμβόλιο της ευλογιάς στα πρόβατα, η πρόχειρη επιδημιολογική επιτήρηση και οι νεφελώδεις απαντήσεις της ΕΕ

Σε ένα σιρκουί αντεγκλήσεων έχουν επιδοθεί το ΥΠΑΑΤ με συγκεκριμένη ομάδα επιστημόνων και από την άλλη, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, οι κτηνοτρόφοι και διαφορετική επιστημονική ομάδα - Τι λένε στο in οι εμπλεκόμενοι στο θέμα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μόλις έκλεψες κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας απ’ το Λούβρο – Ποια είναι η επόμενη σου κίνηση;
Bella ciao! 25.10.25

Μόλις έκλεψες κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας απ’ το Λούβρο – Ποια είναι η επόμενη σου κίνηση;

Η ληστεία στο Λούβρο ήταν δύσκολη, καλομελετημένη και φαντασμαγορική· αλλά το πραγματικό στοίχημα για τους δράστες είναι άλλο: πώς θα αξιοποιήσουν τα κλεμμένα κοσμήματα χωρίς να πιαστούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου
Καιρός 25.10.25

Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
