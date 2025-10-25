Μπορεί ο Κέβιν τις πρώτες ημέρες της ζωής του να μην γνώρισε τη φροντίδα, τη στοργή και την αγάπη από τον άνθρωπο, αλλά είχε την τύχη να τον εντοπίσουν οι εθελοντές του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα» (Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός).

Καθόταν κοντά σε ένα μαντρί και η θλίψη ήταν «ζωγραφισμένη» στο προσωπάκι του.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, οι εθελοντές τον παίρνουν αγκαλιά και τον φιλοξενούν στον χώρο που διαθέτουν. Του προσφέρουν ό,τι καλύτερο, για εκείνον. Φαγάκι, καθαρό νεράκι, κτηνιατρική φροντίδα, αλλά πάνω από όλα την αγάπη τους.

Ο Κέβιν σήμερα

Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο Κέβιν άρχισε να νιώθει ασφάλεια και απεριόριστη αγάπη. Τότε τα θλιμμένα του ματάκια ζωντάνεψαν και άρχισε να ξεδιπλώνει τον κουταβίσιο χαρακτήρα του.

Σήμερα, ο Κέβιν είναι 4,5 μηνών και… στις φλέβες του κυλά αίμα ποιμενικού.

Ο Κέβιν είναι εμβολιασμένος, αποπαρασιτωμένος και τσιπαρισμένος

Εκεί, στον χώρο φιλοξενίας «συγκατοικεί» με άλλα τρία κουταβάκια και έναν ενήλικο σκυλάκο. Όταν, λοιπόν, επικρατεί αταξία στον χώρο, επιβάλλει την τάξη με τον ισχυρό χαρακτήρα που διαθέτει. Και όλοι κάθονται … σούζα!

Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, δεν εννοούμε ότι συμπεριφέρεται ανάρμοστα, αλλά έχει τον τρόπο να επιβάλλεται στους ομοίους του.

«Είναι ένα πανέμορφο καλόκαρδο κουτάβι και μεγαλώνοντας θα γίνει ένας μεγαλόσωμος σκύλος με υψηλό «glamour level». Σύντροφος, φύλακας και προστάτης. Είναι πολύ παιχνιδιάρης, απολαμβάνει τα χάδια και εάν δεν τον χαϊδέψεις, θα αρχίσει να σε σπρώχνει με το μουσουδάκι του», περιγράφει η εθελόντρια, Βένια Καρολίδου.

Η υγεία του Κέβιν

Ο Κέβιν είναι υγιέστατος, εμβολιασμένος, αποπαρασιτωμένος και τσιπαρισμένος.

Ανοίγουμε την πόρτα του σπιτιού μας στον Κέβιν

Ο Κέβιν όταν ολοκληρωθεί η σωματική του διάπλαση, θα γίνει ένας μεγαλόσωμος «κύριος».

Είναι ημίαιμος ποιμενικός, που αυτό σημαίνει ότι έχει ισχυρή προσωπικότητα, και χρειάζεται έναν άνθρωπο δραστήριο, που να του αρέσουν οι βόλτες στη φύση. Να γνωρίζει τις ανάγκες του, να σέβεται τη φύση του και να τον καθοδηγεί σωστά.

Ο Κέβιν, όπως όλα τα αδεσποτάκια, το μόνο που ζητά είναι έναν σύντροφο που θα τον αγαπά. Και είναι σίγουρο ότι αυτό το συναίσθημα ο Κέβιν θα του το ανταποδώσει στο έπακρο.

Για τον Κέβιν μας μπορούμε να καλούμε στους αριθμούς: 1) 6936.108.785, 2) 6947.021.116 ή να συμπληρώσουμε τη Φόρμα Ενδιαφέροντος Υιοθεσίας https://forms.gle/fQBQQ9HSQwqnuY827 ή να επισκεφτούμε τις εξής σελίδες:

● forms.gle

● https://www.facebook.com/zoofiloimarathonaelpida.gr