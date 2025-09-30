Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 08:15
Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο – Άνδρας είχε στήσει καρτέρι σε 38χρονο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η ζωή της σκυλίτσας Βlacky δεν ήταν «παραμυθένια» – Εθελοντές στο πλάι της
Pet Stories 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:00

Η ζωή της σκυλίτσας Βlacky δεν ήταν «παραμυθένια» – Εθελοντές στο πλάι της

Κάθε φορά που οι εθελοντές της Φιλοζωικής Ομάδας Μαρκόπουλου Πόρτο Ράφτη κλείνουν την πόρτα του «σπιτιού» της, εκείνη, η Βlacky, κλαίει.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Spotlight

Η Βlacky, μαζί με άλλες δύο σκυλίτσες, ζούσε μόνιμα στην αυλή ενός σπιτιού του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας.
Και στα τρία αυτά πλάσματα, μετρούσες τα κοκαλάκια τους ένα – ένα και τα δερματικά προβλήματα μαρτυρούσαν ότι η ζωή τους δεν ήταν ρόδινη. Βίωναν την παθητική κακοποίηση.

Μετά από εισαγγελική εντολή, αφαιρέθηκαν και οι τρεις σκυλίτσες από τους ανθρώπους τους (;) και επιβλήθηκαν οι ποινικές κυρώσεις, που ορίζει ο σχετικός νόμος για τα ζώα συντροφιάς.
Οι σκυλίτσες έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις μέσω του Δήμου και στη συνέχεια ανέλαβε τη φροντίδα τους «Η Φιλοζωική Ομάδα Μαρκόπουλου Πόρτο Ράφτη» (Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός).

Η Βlacky τα πηγαίνει περίφημα με τα παιδιά

Χαίρει άκρας υγείας

Οι εθελοντές φιλοξενούν στο καταφύγιο τους την Βlacky και τις δύο άλλες σκυλίτσες (Ζόρα και Λεόν) από τον Οκτώβριο του 2024.

Η προσωπικότητα της Βlacky

«Είναι πολύ τρυφερή, της αρέσουν τα χάδια και οι αγκαλιές και όταν σταματάς, σου ζητάει κι άλλα. Απλώνει το χεράκι, σε σπρώχνει με τη μουσουδίτσα της, για να σου δείξει ότι θέλει κι άλλα χαδάκια», περιγράφει η πρόεδρος της Φιλοζωικής Ομάδας Μαρκόπουλου Πόρτο Ράφτη», Εύη Παντελίδου.
Είναι λαίμαργη και «τρελαίνεται» για λιχουδιές. Είναι πολύ καθαρή, δεν λερώνει μέσα στο σπιτάκι της και δεν κάνει… φύλλο και φτερό το κρεβατάκι της.

Με τα παιδιά, αλλά και με τους ενήλικους είναι πολύ κοινωνική, απολαμβάνει την παρέα τους και την επιζητά. Υπάκουη και παιχνιδιάρα. Προτιμά να παίζει με μπαλάκια και κόμπους, αλλά και με τον φίλο της τον Τόμυ. Είναι ένα εξαιρετικό ζώο, όπως την χαρακτηρίζει η κα Παντελίδου.

Είναι επιλεκτική στις παρέες της. Με τα αρσενικά τα πηγαίνει καλά, αλλά με τα άλλα θηλυκά διαλέγει τις φιλενάδες της.
Δεν είναι ιδιαίτερα φιλική προς τις γάτες, για την ακρίβεια δεν τις θέλει καθόλου.

Γενικότερα, είναι ήρεμη και λόγω ηλικίας -είναι περίπου 10 ετών. Στη βόλτα όμως, θα τραβήξει το λουρί της στην περίπτωση που δει γάτα ή θέλει να πάει σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Όχι όμως, με τόση δύναμη που δεν μπορείς να την ελέγξεις. Και θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής όταν δεν θέλει άλλο βόλτα.

Όμως, όπως επισημαίνει η κα Παντελίδου, όταν την πηγαίνουν βόλτα παιδιά δεν τραβάει καθόλου. Όπως και μία κυρία, που πήγαινε να βοηθήσει την Ομάδα και είχε σκλήρυνση κατά πλάκας, δεν τέντωνε ποτέ το λουρί της. Λες και διαισθάνεται την ευαισθησία τους.

Η καθημερινότητα των εθελοντών – Ο χώρος που διαθέτουν για τα σκυλάκια τους

Σε καθημερινή βάση, οι εθελοντές επισκέπτονται το καταφύγιο δύο φορές την ημέρα.
Βγάζουν τα σκυλάκια βόλτα, φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου, όπου διαμένουν, τα ταΐζουν και τους βάζουν καθαρό νεράκι.

Τα ζωάκια δεν μένουν μέσα σε κλουβιά. Έχουν τα σπιτάκια τους που είναι έτσι κατασκευασμένα, ώστε να προστατεύονται από όλες τις καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, το κάθε σπιτάκι διαθέτει και αυλή. Ο εσωτερικός χώρος έχει διαστάσεις 2 x 2 και η αυλίτσα τους 2 x 5. Κάθε χώρος είναι περιφραγμένος.
Συνολικά τα σπιτάκια είναι 23 και τα σκυλάκια 31, όλων των ηλικιών. Από τεσσάρων μηνών έως και 11 ετών.

Επίσης, το καταφύγιο διαθέτει και προαύλιο, όπου τα σκυλάκια μπορούν να παίξουν και να τρέξουν. Βέβαια, οι εθελοντές φροντίζουν τα ζωάκια που βγαίνουν στον ανοιχτό και περιφραγμένο χώρο να έχουν καλή σχέση μεταξύ τους, ώστε να ευχαριστιούνται την παρέα ο ένας του άλλου. Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και οι σκύλοι επιλέγουν τα φιλαράκια τους.

Όλα είναι αποπαρασιτωμένα, με ηλεκτρονική σήμανση, στειρωμένα, και εμβολιασμένα. Όσα έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας παρακολουθούνται από τον κτηνίατρο και τους παρέχεται η κατάλληλη θεραπεία. Κάθε χρόνο υποβάλλονται σε γενικές και βιοχημικές εξετάσεις.

Η Βlacky όσο περνούν οι μέρες μελαγχολεί στο καταφύγιο

Έχει περάσει, σχεδόν, ένας χρόνος από τότε που η Βlacky ζει στο καταφύγιο και οι εθελοντές προσπαθούν να της προσφέρουν ό, τι καλύτερο για εκείνη. Όπως και για όλα τα σκυλάκια τους.
Όμως, για την Βlacky δεν είναι αρκετό γιατί όταν κλείνει η πόρτα της αυλής της μελαγχολεί.
«Παρ’ όλες τις προσπάθειες που κάνουμε, η Βlacky συνεχίζει να κάθεται εκεί, στην πόρτα του σπιτιού της και να κλαίει όταν φεύγουμε. Της αφιερώνουμε χρόνο, χάδια, την πηγαίνουμε μεγάλες και τακτικές βόλτες», αναφέρει η κα Παντελίδου.

Η Βlacky είναι ένα από τα σκυλάκια που έχει απόλυτη ανάγκη την ανθρώπινη επαφή. Δεν αντέχει μόνη της. Η απουσία ανθρώπου από τη ζωή της την κάνει δυστυχισμένη.
Μήπως ήρθε η ώρα να την κάνουμε ευτυχισμένη; Να ανοίξουμε την πόρτα της αυλής της και να την κλείσουμε πίσω της μια για πάντα και να της ανοίξουμε διάπλατα τη δική μας πόρτα – του σπιτιού μας.
Η Βlacky είναι υγιέστατη.
«Δεν έχει στειρωθεί ακόμα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε τα χρήματα και να την πάμε στον δικό μας κτηνίατρο. Αν βρεθεί άνθρωπος που θέλει να υιοθετήσει την Βlacky θα στειρωθεί από εμάς», διευκρινίζει η κα Παντελίδου.

Για την Βlacky μας, τηλέφωνα επικοινωνίας:

1. 6944.762.326

2. 6936.595.787

3. 6936.192.895

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Business
Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Pet Stories
Τι μπορεί να πάθουν ο σκύλος και η γάτα αν τρώνε από το ίδιο μπολ
«Φροντιστήριο» διατροφής 29.09.25

Σκύλος και γάτα: Κατά πόσο κάνει καλό στην υγεία τους να μοιράζονται την ίδια τροφή;

Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι ο σκύλος και η γάτα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πλάσματα και οι διατροφικές τους ανάγκες εξαρτώνται από το είδος τους.  

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο λόγος που ένας σκύλος μπορεί να βγάλει πρόωρα άσπρες τρίχες στη μουσούδα του
Ευαισθησίες 28.09.25

Οι άσπρες τρίχες στη μουσούδα ενός ενήλικα σκύλου τι μπορεί να φανερώνουν;

Ένας σκύλος που «ξεχειλίζει» από ζωντάνια και δεν… τον έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά οι πρώτες άσπρες τρίχες εμφανίζονται στο μουσουδάκι του χρειάζεται την προσοχή μας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
Τρόποι επικοινωνίας 26.09.25

Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω

Για τον σκύλο είμαστε όλος του ο κόσμος και προσπαθεί κάθε λεπτό να μας κατανοήσει. Εμείς γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω ομιλίας μία σχέση ζωής;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Συνελήφθη 47χρονος για κακοποίηση ζώων – Είχε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί
Φρίκη 19.09.25

Συνελήφθη 47χρονος για κακοποίηση ζώων - Είχε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί

Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας - Σε έρευνα στον χώρο του 47χρονου διαπιστώθηκε κακοποίηση αφού τα ζώα ήταν περιορισμένα και δεν μπορούσαν να κινηθούν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βασίλης Σκουλάς: «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς, είναι ο δρόμος που ακολούθησα»
Music 30.09.25

Ο Βασίλης Σκουλάς μας μιλά για τη βιογραφία του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς»

Ο Βασίλης Σκουλάς άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 χρόνων ενώ στα 16 του χρόνια, κατάφερε να καθιερωθεί, ανάμεσα στους πρώτους λυράρηδες και τραγουδιστές της Κρήτης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του ’90
Περιβάλλον 30.09.25

Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του '90

Από την Ουάσιγκτον και τη Μαδρίτη μέχρι το Τόκιο και το Πεκίνο, η ανάλυση δείχνει μια αξιοσημείωτη αύξηση των ζεστών ημερών στις μεγάλες πόλεις καθώς η κλιματική κρίση εντείνεται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου
Φαπ 30.09.25

«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Σαν βόμβα έσκασε το βράδυ της Δευτέρας στο Χόλιγουντ πως η σταρ Νικόλ Κίντμαν και ο μουσικός Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών – Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα
Εκκωφαντική σιωπή 30.09.25

Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών στο Αφγανιστάν - Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα

Οι Ταλιμπάν προχώρησαν σε ακόμη ένα μέτρο εις βάρος της ελευθερίας των πολιτών του Αφγανιστάν, διακόπτοντας την σύνδεση στο διαδίκτυο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»

Το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ - Το Μαξίμου εντείνει την επικοινωνιακή προβολή τους, προσβλέποντας σε αντιστροφή του κλίματος

Σύνταξη
Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 30.09.25

Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή

Με φόντο τον σκοτεινό ρόλο του στην εισβολή στο Ιράκ το 2003 και το αμφιλεγόμενο ιστορικό του στη Μέση Ανατολή, ο Τόνι Μπλερ γίνεται πρόσωπο «κλειδί» στα θολά σχέδια Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή
Παρασκήνιο 30.09.25

Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Έκλεισε η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης δημόσιας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (pic)
Champions League 30.09.25

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (pic)

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Λονδίνο (30/9) για το ματς με την Άρσεναλ (1/10, 22:00), με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την αποστολή - Μέσα ο Τζολάκης, εκτός ο Ροντινέι και ο Γιάρεμτσουκ.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ – Πότε αναμένεται στην Ελλάδα
Κόσμος 30.09.25

Η πρώτη ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ - Πότε αναμένεται στην Ελλάδα

Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την ίδια να εκφράζει πόσο σημαντική τιμή είναι η συγκεκριμένη θέση

Σύνταξη
Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»
Μπάσκετ 30.09.25

Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τη νέα ομάδα της Ευρωλίγκας προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ τόνισε πως το καλοκαίρι συνέβησαν πολλά, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο