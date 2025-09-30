Η Βlacky, μαζί με άλλες δύο σκυλίτσες, ζούσε μόνιμα στην αυλή ενός σπιτιού του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας.

Και στα τρία αυτά πλάσματα, μετρούσες τα κοκαλάκια τους ένα – ένα και τα δερματικά προβλήματα μαρτυρούσαν ότι η ζωή τους δεν ήταν ρόδινη. Βίωναν την παθητική κακοποίηση.

Μετά από εισαγγελική εντολή, αφαιρέθηκαν και οι τρεις σκυλίτσες από τους ανθρώπους τους (;) και επιβλήθηκαν οι ποινικές κυρώσεις, που ορίζει ο σχετικός νόμος για τα ζώα συντροφιάς.

Οι σκυλίτσες έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις μέσω του Δήμου και στη συνέχεια ανέλαβε τη φροντίδα τους «Η Φιλοζωική Ομάδα Μαρκόπουλου Πόρτο Ράφτη» (Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός).

Η Βlacky τα πηγαίνει περίφημα με τα παιδιά

Οι εθελοντές φιλοξενούν στο καταφύγιο τους την Βlacky και τις δύο άλλες σκυλίτσες (Ζόρα και Λεόν) από τον Οκτώβριο του 2024.

Η προσωπικότητα της Βlacky

«Είναι πολύ τρυφερή, της αρέσουν τα χάδια και οι αγκαλιές και όταν σταματάς, σου ζητάει κι άλλα. Απλώνει το χεράκι, σε σπρώχνει με τη μουσουδίτσα της, για να σου δείξει ότι θέλει κι άλλα χαδάκια», περιγράφει η πρόεδρος της Φιλοζωικής Ομάδας Μαρκόπουλου Πόρτο Ράφτη», Εύη Παντελίδου.

Είναι λαίμαργη και «τρελαίνεται» για λιχουδιές. Είναι πολύ καθαρή, δεν λερώνει μέσα στο σπιτάκι της και δεν κάνει… φύλλο και φτερό το κρεβατάκι της.

Με τα παιδιά, αλλά και με τους ενήλικους είναι πολύ κοινωνική, απολαμβάνει την παρέα τους και την επιζητά. Υπάκουη και παιχνιδιάρα. Προτιμά να παίζει με μπαλάκια και κόμπους, αλλά και με τον φίλο της τον Τόμυ. Είναι ένα εξαιρετικό ζώο, όπως την χαρακτηρίζει η κα Παντελίδου.

Είναι επιλεκτική στις παρέες της. Με τα αρσενικά τα πηγαίνει καλά, αλλά με τα άλλα θηλυκά διαλέγει τις φιλενάδες της.

Δεν είναι ιδιαίτερα φιλική προς τις γάτες, για την ακρίβεια δεν τις θέλει καθόλου.

Γενικότερα, είναι ήρεμη και λόγω ηλικίας -είναι περίπου 10 ετών. Στη βόλτα όμως, θα τραβήξει το λουρί της στην περίπτωση που δει γάτα ή θέλει να πάει σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Όχι όμως, με τόση δύναμη που δεν μπορείς να την ελέγξεις. Και θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής όταν δεν θέλει άλλο βόλτα.

Όμως, όπως επισημαίνει η κα Παντελίδου, όταν την πηγαίνουν βόλτα παιδιά δεν τραβάει καθόλου. Όπως και μία κυρία, που πήγαινε να βοηθήσει την Ομάδα και είχε σκλήρυνση κατά πλάκας, δεν τέντωνε ποτέ το λουρί της. Λες και διαισθάνεται την ευαισθησία τους.

Η καθημερινότητα των εθελοντών – Ο χώρος που διαθέτουν για τα σκυλάκια τους

Σε καθημερινή βάση, οι εθελοντές επισκέπτονται το καταφύγιο δύο φορές την ημέρα.

Βγάζουν τα σκυλάκια βόλτα, φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου, όπου διαμένουν, τα ταΐζουν και τους βάζουν καθαρό νεράκι.

Τα ζωάκια δεν μένουν μέσα σε κλουβιά. Έχουν τα σπιτάκια τους που είναι έτσι κατασκευασμένα, ώστε να προστατεύονται από όλες τις καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, το κάθε σπιτάκι διαθέτει και αυλή. Ο εσωτερικός χώρος έχει διαστάσεις 2 x 2 και η αυλίτσα τους 2 x 5. Κάθε χώρος είναι περιφραγμένος.

Συνολικά τα σπιτάκια είναι 23 και τα σκυλάκια 31, όλων των ηλικιών. Από τεσσάρων μηνών έως και 11 ετών.

Επίσης, το καταφύγιο διαθέτει και προαύλιο, όπου τα σκυλάκια μπορούν να παίξουν και να τρέξουν. Βέβαια, οι εθελοντές φροντίζουν τα ζωάκια που βγαίνουν στον ανοιχτό και περιφραγμένο χώρο να έχουν καλή σχέση μεταξύ τους, ώστε να ευχαριστιούνται την παρέα ο ένας του άλλου. Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και οι σκύλοι επιλέγουν τα φιλαράκια τους.

Όλα είναι αποπαρασιτωμένα, με ηλεκτρονική σήμανση, στειρωμένα, και εμβολιασμένα. Όσα έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας παρακολουθούνται από τον κτηνίατρο και τους παρέχεται η κατάλληλη θεραπεία. Κάθε χρόνο υποβάλλονται σε γενικές και βιοχημικές εξετάσεις.

Η Βlacky όσο περνούν οι μέρες μελαγχολεί στο καταφύγιο

Έχει περάσει, σχεδόν, ένας χρόνος από τότε που η Βlacky ζει στο καταφύγιο και οι εθελοντές προσπαθούν να της προσφέρουν ό, τι καλύτερο για εκείνη. Όπως και για όλα τα σκυλάκια τους.

Όμως, για την Βlacky δεν είναι αρκετό γιατί όταν κλείνει η πόρτα της αυλής της μελαγχολεί.

«Παρ’ όλες τις προσπάθειες που κάνουμε, η Βlacky συνεχίζει να κάθεται εκεί, στην πόρτα του σπιτιού της και να κλαίει όταν φεύγουμε. Της αφιερώνουμε χρόνο, χάδια, την πηγαίνουμε μεγάλες και τακτικές βόλτες», αναφέρει η κα Παντελίδου.

Η Βlacky είναι ένα από τα σκυλάκια που έχει απόλυτη ανάγκη την ανθρώπινη επαφή. Δεν αντέχει μόνη της. Η απουσία ανθρώπου από τη ζωή της την κάνει δυστυχισμένη.

Μήπως ήρθε η ώρα να την κάνουμε ευτυχισμένη; Να ανοίξουμε την πόρτα της αυλής της και να την κλείσουμε πίσω της μια για πάντα και να της ανοίξουμε διάπλατα τη δική μας πόρτα – του σπιτιού μας.

Η Βlacky είναι υγιέστατη.

«Δεν έχει στειρωθεί ακόμα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε τα χρήματα και να την πάμε στον δικό μας κτηνίατρο. Αν βρεθεί άνθρωπος που θέλει να υιοθετήσει την Βlacky θα στειρωθεί από εμάς», διευκρινίζει η κα Παντελίδου.

Για την Βlacky μας, τηλέφωνα επικοινωνίας:

1. 6944.762.326

2. 6936.595.787

3. 6936.192.895