22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22 Απριλίου 2026, 08:00

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Η ψηφοφορία που θα γίνει την Τετάρτη 22 Απριλίου στη Βουλή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αφορά την άρση της ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στη δικογραφία που διαμόρφωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επισήμως, η θέση των ίδιων των εμπλεκομένων είναι να αρθεί η ασυλία τους, έτσι ώστε να αποδειχθεί η αθωότητά τους. Η κομματική θέση είναι αντίστοιχη, όμως δεν έχει τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας.

Υπουργοί της κυβέρνησης, με προεξάρχοντα τον Άδωνι Γεωργιάδη έχουν κάνει ποικίλες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατηγορώντας την ότι κινείται με κριτήρια πολιτικά και έχουν αμφισβητήσει, με λόγο ιδιαίτερα απαξιωτικό, τη δικογραφία.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να δηλώνει ότι η χώρα έχει στηρίξει τον θεσμό, όμως την ίδια στιγμή έχει κάνει ιδιαίτερα αρνητικούς υπαινιγμούς. Χαρακτηριστική η αναφορά του στην κυριακάτικη ανάρτησή του ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει «αποδείξει και εκείνη την αντικειμενικότητά της, αλλά και ότι μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της. Αποφεύγοντας τις επιλεκτικές διαρροές και μένοντας μακριά από κάθε εμπλοκή της στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό. Κυρίως, όμως, προχωρώντας ταχύτατα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε οι βουλευτές μας να πάψουν να είναι όμηροι εντυπώσεων».

Κοντολογίς, ο πρωθυπουργός σχεδόν ευθέως είπε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι και τόσο αντικειμενική, ότι κάνει επιλεκτικές διαρροές, ότι εμπλέκεται στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό και ότι στην πραγματικότητα κρατά βουλευτές ομήρους στη βάση εντυπώσεων και όχι αποδείξεων.

Δηλαδή, αντί ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του να πουν ότι θα συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα διαφθοράς, πάντα με σεβασμό στους κανόνες του κράτους δικαίου, αυτό που κάνουν είναι να αμφισβητούν τον θεσμό και να υποστηρίζουν ότι η έρευνά του είναι μια πολιτικά υποκινούμενη σκευωρία.

Γι’ αυτό τον λόγο και δεν είναι καθόλου δεδομένο εκ των προτέρων ότι σε αυτή τη βάση θα έχουμε όντως υπερψήφιση όλων των προτάσεων για άρση ασυλίας ή εάν «αυτοβούλως» ένα μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ πάει κόντρα στη «γραμμή» και αποφασίσει ότι δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία κάποιων.

Μόνο που σε αυτή την περίπτωση αυτό που θα έχει πράξει η κυβερνητική παράταξη δεν θα είναι να έχει υπερασπιστεί κάποιο «τεκμήριο αθωότητας». Αυτό που θα έχει κάνει θα είναι να έχει επιδείξει, για ακόμη μια φορά, την πραγματική της περιφρόνηση για το κράτος δικαίου. Γιατί θα έχει, στην πράξη, απαξιώσει το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ειδικά και τη δικαιοσύνη συνολικότερα.

Και θα έχει αποδείξει ότι αντιμετωπίζει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία εν τέλει και ως ένα διαρκές απαλλακτικό βούλευμα και «ασπίδα» ενάντια σε κάθε απόπειρα ποινικού ελέγχου. Κάτι που απλώς θα επιβεβαιώσει την ήδη ριζωμένη στην κοινωνία πεποίθηση ότι ένα κόμμα που ασκεί τη διακυβέρνηση ταυτόχρονα μπορεί να εξασφαλίζει και ατιμωρησία για όλες τις πρακτικές διαφθοράς και κάθε εκδοχή παραβατικότητας.

Προφανώς η άρση της ασυλίας δεν σημαίνει καταδίκη. Και είναι πάντα πιθανό η διερεύνηση της υπόθεσης να δείξει ότι κάποιοι βουλευτές δεν έκαναν κάτι παράνομο. Όμως, την ίδια στιγμή επιτρέπει να διερευνηθεί πλήρως μια υπόθεση που αυτή τη στιγμή ρίχνει μια πολύ βαριά σκιά συνολικά στο πολιτικό σύστημα, την ώρα που διακυβεύει συνολικά το ισχύον καθεστώς για τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.

Μητσοτάκης: Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Δεύτερο πλοίο δέχτηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ – Έως 5 μέρες θα διαρκέσει η παράταση της εκεχειρίας, λέει το Axios

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς
Οι βαριές κουβέντες του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή υπογράμμισαν το ρήγμα που έχει προκαλέσει στον «λαό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς» η πρακτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει
Λίγες κυβερνήσεις έχουν τόσες πολλές ανοιχτές υποθέσεις σκανδάλων όσο αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό θα «εκτιμηθεί» δεόντως και στις εκλογές

«Κρύβεται» η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ελπίζοντας ότι θα το «ελέγξει» και θα αποφύγει νέες αποκαλύψεις
Η απόφαση της κυβέρνησης να αναβάλει τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές στη Βουλή, παρατείνοντας την ένοχη σιωπή της, είναι μια απέλπιδα προσπάθεια «χειρισμού» ενός ζητήματος με το οποίο αργά ή γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπη

Αυτοκρατορική αλαζονεία
Ολοένα και περισσότερο ο πόλεμος στο Ιράν καταδεικνύει την αλαζονεία της ισχύος που δεν συνδυάζεται με μια στρατηγική που να πατάει στην πραγματικότητα

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Πέραμα: Εκσκαφέας έπεσε στο πόδι 62χρονου εργάτη και τον τραυμάτισε σοβαρά
Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Σκρά και Αγίας Βαρβάρας, στο Πέραμα, όπου εκτελούνταν εργασίες οδοποιίας

Μητσοτάκης: Μέτρα «ασπιρίνες» για την ακρίβεια και τους δανειολήπτες – Υπεύθυνη η «παγκόσμια οικονομική κρίση» για τον πρωθυπουργό
Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και υπό το βάρος της δημοσκοπικής κατρακύλας της ΝΔ αλλά και της σκανδαλολογίας, ανακοίνωσε μέτρα κατώτερα των περιστάσεων, ενώ υποστήριξε για την ανεπάρκεια των μέτρων ότι «κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας κρίσης»

Τραμπ: Η εκεχειρία θα παραταθεί έως πέντε μέρες, λέει το Axios – Με τις βαλίτσες στο χέρι ο Βανς τελικά έμεινε σπίτι
Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios αναφέρει ότι ο Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία αλλά όχι επ' αόριστον - Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβολή ταξιδιού του Βανς

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Αγωνία στο Μαξίμου
Ψηφίζονται τα αιτήματα για άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ έπειτα από τις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Λέστερ υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία, δέκα χρόνια μετά το ιστορικό πρωτάθλημα στην Premier League! (vid, pic)
Για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Λέστερ θα αγωνιστεί στη League One, έχοντας υποβιβαστεί και μαθηματικά πλέον από τη Championship – Και όλα αυτά, δέκα χρόνια μετά την κατάκτηση της Premier League!

ΗΠΑ: Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στο Άλμπανι – Πώς την κατέβασαν
Η αρκούδα ανέβηκε στο δέντρο περίπου στις 2:00 τη νύχτα και παρέμεινε εκεί μέχρι λίγο πριν από το μεσημέρι της επόμενης μέρας, ύστερα από χορήγηση αναισθητικού από ειδικούς για την άγρια ζωή

Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό
Ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, εξηγώντας τη δήλωσή του επισήμανε πως οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων»

Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)
Ο Μικέλε Μπαράνοβιτς φέρεται να είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και να αποτελέσει τον παίκτη-κλειδί στην ομάδα βόλεϊ για τη νέα σεζόν στο λιμάνι.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

