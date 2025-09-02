newspaper
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 19:47
Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γαλλία: «Ετοιμάστε τα νοσοκομεία για μεγάλη πολεμική εμπλοκή» – Προληπτικά μέτρα ξυπνούν τον εφιάλτη στη χώρα
Κόσμος 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:00

Γαλλία: «Ετοιμάστε τα νοσοκομεία για μεγάλη πολεμική εμπλοκή» – Προληπτικά μέτρα ξυπνούν τον εφιάλτη στη χώρα

Η Γαλλία ετοιμάζει νοσοκομεία για να περιθάλψει τραυματίες πολέμου ως τον Μάρτιο του 2026 - Η υπουργός Υγείας λέει ότι πρόκειται για «προληπτικά μέτρα» που ελήφθησαν από κοινού με το υπουργείο Άμυνας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Προσωπικότητα: Μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής;

Προσωπικότητα: Μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής;

Spotlight

Η Γαλλία προετοιμάζει το σύστημα υγείας της για ένα σενάριο στο οποίο θα μπορούσε να χρειαστεί να νοσηλεύσει χιλιάδες στρατιώτες που επιστρέφουν από τις μάχες, στο πλαίσιο αυτού που ο υπουργός Υγείας της θεωρεί «τακτικό προληπτικό μέτρο».

Δημοσιεύματα σημειώνουν ότι, σε επιστολή που απευθύνθηκε στις περιφερειακές υγειονομικές αρχές στις 18 Ιουλίου, το γαλλικό Υπουργείο Υγείας ζήτησε από τα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια πιθανή «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026.

Το υπουργείο δήλωσε ότι τα γαλλικά νοσοκομεία πρέπει να γνωρίζουν τους «περιορισμούς σε καιρό πολέμου» και να είναι έτοιμα να περιθάλψουν Γάλλους και ξένους στρατιώτες σε περίπτωση μεγάλης σύγκρουσης.

«Απολύτως φυσιολογικό για τη Γαλλία να προβλέπει κρίσεις και τις συνέπειές τους»

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Canard enchaîné, η οποία αποκάλυψε αυτό το μέτρο την περασμένη εβδομάδα, τα νοσοκομεία θα πρέπει να είναι έτοιμα να περιθάλψουν 10.000 έως 15.000 στρατιώτες εντός 10 έως 180 ημερών.

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε στο Euronews ότι η δουλειά του Υπουργείου Υγείας είναι να προετοιμαστεί για ένα ευρύ φάσμα «απειλών που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το σύστημα υγείας», συμπεριλαμβανομένων επιδημιών, περιβαλλοντικών κρίσεων και «κακόβουλων κινδύνων».

Στο πλαίσιο αυτών των προετοιμασιών, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι Γάλλοι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να είναι έτοιμοι να περιθάλψουν στρατιώτες που έχουν τραυματιστεί στο πλαίσιο του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης που λειτουργεί για τους πολίτες.

«Είναι μέρος της πρόβλεψης»

Η Γαλλία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο δημιουργίας ιατρικών κέντρων κοντά σε σταθμούς λεωφορείων και τρένων, αεροδρόμια και λιμάνια, ώστε να «επιτραπεί η αναδρομολόγηση ξένων στρατιωτών στις χώρες καταγωγής τους», σύμφωνα με την επιστολή.

Σε συνέντευξή της την περασμένη εβδομάδα στο γαλλικό ειδησεογραφικό κανάλι BFMTV, η υπουργός Υγείας Κατρίν Βοτρέν δήλωσε ότι ήταν «απολύτως φυσιολογικό για τη Γαλλία να προβλέπει κρίσεις και τις συνέπειές τους».

Ανέφερε την πανδημία COVID-19 ως παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν το σύστημα υγείας μιας χώρας δεν είναι προετοιμασμένο να χειριστεί μια έκτακτη ανάγκη. «Αυτό είναι μέρος της πρόβλεψης, όπως ακριβώς και ο στρατηγικός εφοδιασμός», είπε η Βοτρέν.

Θυμίζουμε πως οι υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν την Παρασκευή «ευρεία στήριξη» στην προοπτική επέκτασης της στρατιωτικής αποστολής της ΕΕ ώστε να δρα και εντός της Ουκρανίας, σε περίπτωση που επιτευχθεί εκεχειρία, όπως δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας.

«Χαιρετίζω το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει ευρεία στήριξη για την επέκταση της εντολής της ευρωπαϊκής στρατιωτικής αποστολής, ώστε να παρέχει εκπαίδευση και συμβουλές εντός της Ουκρανίας μετά από οποιαδήποτε εκεχειρία», δήλωσε η Κάλας μετά τη συνεδρίαση των υπουργών στην Κοπεγχάγη.

Διπλωμάτες επισημαίνουν ότι μια τέτοια αλλαγή στην εντολή της αποστολής θα απαιτούσε ομοφωνία από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ. Η ΕΕ εξακολουθεί να κλιμακώνει την ένταση με τη Ρωσία, τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Βαλτική.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Ανοιχτή επιστολή εκατοντάδων οικονομολόγων υπέρ της ανεξαρτησίας της Fed, κατά των παρεμβάσεων Τραμπ

ΗΠΑ: Ανοιχτή επιστολή εκατοντάδων οικονομολόγων υπέρ της ανεξαρτησίας της Fed, κατά των παρεμβάσεων Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Προσωπικότητα: Μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής;

Προσωπικότητα: Μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάστηκε «σκληρά» – Έβαλε πλάτη στις 2.000 μονάδες η Εθνική

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάστηκε «σκληρά» – Έβαλε πλάτη στις 2.000 μονάδες η Εθνική

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Με το θωρακισμένο τρένο του στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν – Το πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται
Κόσμος 02.09.25

Με το θωρακισμένο τρένο του στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Το πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται

Ο Κιμ Γιουνγκ Ουν είναι ένας από τους 26 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο που έχουν προσκληθεί στη μεγαλειώδη εκδήλωση για να λάβουν θέση γύρω από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο εδώλιο ο Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος – Κινδυνεύει μέχρι και με 43 χρόνια κάθειρξη
Κόσμος 02.09.25

Βραζιλία: Στο εδώλιο ο Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος – Κινδυνεύει μέχρι και με 43 χρόνια κάθειρξη

Ξεκίνησε η ιστορική δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, όπου ο Ζαΐρ Μπολσονάρο δικάζεται για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Νέος ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα ανατολικά της χώρας
Χάος 02.09.25

Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν - Η ΕΕ στέλνει βοήθεια στη χώρα

Το επίκεντρο του νέου ισχυρού σεισμού, εντοπίστηκε στα 34 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ (η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν), στην επαρχία Νανγκαράρ στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Σύνταξη
Σερβία: Νέες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Στην Κίνα ο Βούτσιτς
Δείτε φωτογραφίες 02.09.25

Νέες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία - Στην Κίνα ο Βούτσιτς

Στο Νόβι Σαντ η αστυνομία προσπάθησε να απωθήσει φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Γυμναστική Ακαδημία - Συνάντηση με τους Σι και Πούτιν για τον Βούτσιτς

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στο σπίτι του και συνέλαβε τον δήμαρχο της Χεβρώνας
Επίθεση σε όλους 02.09.25

Ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε τον δήμαρχο της Χεβρώνας αφού εισέβαλε νύχτα σπίτι του - Κλιμάκωση στη Δ. Όχθη

Ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη ιδίως μετά την ανακοίνωση επέκτασης των παράνομων οικισμών - Στο στόχαστρο του Ισραήλ ο δήμαρχος της Χεβρώνας

Σύνταξη
Γαλλία: Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης – Έχει ελπίδες;
Απανωτά τετ-α-τετ 02.09.25

Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Έχει ελπίδες;

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Φρανσουά Μπαϊρού, με τον Γάλλο πρωθυπουργό να επιχειρεί να σώσει την κυβέρνησή του εν όψει της ψήφου εμπιστοσύνης την ερχόμενη Δευτέρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων και τον έλεγχο του Κογκρέσο
Παραδοχή 02.09.25

Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσιών σχέσεων - Το ισραηλινό λόμπι δεν έχει τον έλεγχο του Κογκρέσο

Σε μία σπάνια δημόσια αιχμή κατά του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι το Τελ Αβίβ είναι αντιμέτωπο με διεθνή απομόνωση που αγγίζει μέχρι και το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Βρετανία: Εντολή στους αλλοδαπούς φοιτητές να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους
Από το υπουργείο Εσωτερικών 02.09.25

Εντολή στους αλλοδαπούς φοιτητές στη Βρετανία να μην παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους

Περίπου 130.000 αλλοδαποί φοιτητές και οι οικογένειές τους θα λάβουν ένα μήνυμα που θα τους ενημερώνει ότι πρέπει να αποχωρήσουν από τη Βρετανία μόλις λήξει η βίζα τους

Σύνταξη
Ισραήλ: Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Δείτε βίντεο 02.09.25

Γιατροί μπλοκάρουν δρόμο στο Τελ ΑΒίβ, ζητούν τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Νέες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιους από την αυγή της Τρίτης στη Γάζα - Άλλοι 13 θάνατοι από πείνα στον πολύπαθο παλαιστιακό θύλακα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»
Μοναδικός 02.09.25

Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»

Σήμερα, 2/9, ο Κιάνου Ριβς γιορτάζει τα 61α γενέθλια του. Μια ματιά σε όλα όσα κάνουν τον ηθοποιό όχι ακόμη ένα σταρ με ημερομηνία λήξης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση» – Νέο «χτύπημα» στην κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση» – Νέο «χτύπημα» στην κυβέρνηση

Πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας βολές στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, λίγο πριν την αναμενόμενη - αριστερά και δεξιά - εμφάνισή του στην Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ
Η αλήθεια του 02.09.25

Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ

Μετά από δεκαετίες βουτηγμένος στο αλκοόλ και τις ουσίες, ο Τσάρλι Σιν αποφάσισε ότι ήρθε ο καιρός να πει ο ίδιος την ιστορία του. Ή έστω ότι θυμάται από αυτήν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
European Data & Computational Journalism 2025: Στο ΕΚΠΑ το μεγαλύτερο συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων στην Ευρώπη
Ψηφιακή ενημέρωση 02.09.25

European Data & Computational Journalism 2025: Στο ΕΚΠΑ το μεγαλύτερο συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων στην Ευρώπη

Το μέλλον της ενημέρωσης στην εποχή των δεδομένων, των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το θέμα έχει μεγάλο συνέδριο που διοργανώνεται 8,9,10 Σεπτεμβρίου στο ΕΚΠΑ

Σύνταξη
Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου
Ελλάδα 02.09.25

Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου

Αποκαλυπτικές συνομιλίες έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ του επιχειρηματία που κατηγορείται ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη

Σύνταξη
Με το θωρακισμένο τρένο του στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν – Το πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται
Κόσμος 02.09.25

Με το θωρακισμένο τρένο του στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Το πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται

Ο Κιμ Γιουνγκ Ουν είναι ένας από τους 26 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο που έχουν προσκληθεί στη μεγαλειώδη εκδήλωση για να λάβουν θέση γύρω από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ

Σύνταξη
Σπανούλης: «Περιμένουμε Αντετοκούνμπο- Λαρεντζάκη να παίξουν κόντρα στην Ισπανία»
Eurobasket 2025 02.09.25

Σπανούλης: «Περιμένουμε Αντετοκούνμπο- Λαρεντζάκη να παίξουν κόντρα στην Ισπανία»

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις μετά την ήττα από την Βοσνία και τόνισε ότι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης αναμένεται να είναι διαθέσιμοι στο ματς κόντρα στην Ισπανία.

Σύνταξη
Είναι επίσημο: Η Κλόι Μαλ παίρνει τα ηνία της Vogue από την Άννα Γουίντουρ
«Απίστευτα τυχερή» 02.09.25

Είναι επίσημο: Η Κλόι Μαλ παίρνει τα ηνία της Vogue από την Άννα Γουίντουρ

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα New York Times, η Κλόι Μαλ, νέα αρχισυντάκτρια της αμερικανικής Vogue, δήλωσε ότι είναι «περήφανη για το γεγονός ότι είναι nepo baby».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Αναζητά προπονητή, ξεχωρίζει η περίπτωση του Μανόλο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Άρης: Αναζητά προπονητή, ξεχωρίζει η περίπτωση του Μανόλο Χιμένεθ

Ο τεχνικός διευθυντής του Άρη Ρούμπεν Ρέγες αναζητά τον αντικαταστάτη Ουζουνίδη, έχοντας έχει κάνει επαφές με δυο–τρεις συμπατριώτες του ενώ είχε επικοινωνία και με τον πρώην της ΑΕΚ Μανόλο Χιμένεθ.

Σύνταξη
«Η πιο ηλίθια ταινία που έγινε ποτέ»: Μετά το φιάσκο sequel του Εξορκιστή ο σκηνοθέτης θέλησε να αυτοπυρποληθεί. Γιατί;
Ντοκιμαντέρ 02.09.25

«Η πιο ηλίθια ταινία που έγινε ποτέ»: Μετά το φιάσκο sequel του Εξορκιστή ο σκηνοθέτης θέλησε να αυτοπυρποληθεί. Γιατί;

Όταν το Ο Αιρετικός: Εξορκιστής 2 κυκλοφόρησε το 1977, οι κριτικές ήταν βάρβαρες. Ένα νέο ντοκιμαντέρ που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θέλει να ξορκίσει τη φήμη και την «κατάρα» του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος: Η κυβέρνηση αξιοποίησε την κλιματική κρίση για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι
Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 02.09.25

Φάμελλος: Η κυβέρνηση αξιοποίησε την κλιματική κρίση για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πιο πλούσιους ολιγάρχες σε μια ρημαγμένη ύπαιθρο από την κλιματική κρίση. Γιατί δυστυχώς αυτό είναι το μοντέλο που υλοποιεί ο κ. Μητσοτάκης», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πώς η αγορά εργασίας τιμωρεί τις γυναίκες για τα παιδιά τους – Η άνιση μάχη για καριέρα και οικογένεια
Woman 02.09.25

Πώς η αγορά εργασίας τιμωρεί τις γυναίκες για τα παιδιά τους – Η άνιση μάχη για καριέρα και οικογένεια

Ενώ οι άνδρες σπάνια υφίστανται επαγγελματικές συνέπειες για τις επιπλέον ώρες που αφιερώνουν στη φροντίδα παιδιών, οι γυναίκες βλέπουν συχνά την καριέρα τους να ανακόπτεται.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε
On Field 02.09.25

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε

Ο Πορτογάλος έχει κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό όλων στο Ρέντη κι αυτό τον κάνει ακόμα πιο πολύτιμο στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κουτσούμπας: Το πραγματικό «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γεμάτο αντεργατικά, κατασταλτικά και ρατσιστικά ν/σ
Βουλή 02.09.25

Κουτσούμπας: Το πραγματικό «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γεμάτο αντεργατικά, κατασταλτικά και ρατσιστικά ν/σ

Το «καλάθι» της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει «άδικους ατελείωτους φόρους για να βγαίνουν τα ματωμένα πλεονάσματα, αλλά και τα κονδύλια για τις πολεμικές δαπάνες», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…
On Field 02.09.25

Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…

Ένα άκρως ποιοτικό ρόστερ στα χέρια του «στρατηγού» Μεντιλίμπαρ που είδε όσα ήθελε να γίνονται πραγματικότητα από την διοίκηση Μαρινάκη – Ο Ποντένσε, ο Ταρέμι, η νέα γενιά και ένα «μίγμα» ικανό για νέες μεγάλες στιγμές.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ένα νέο ντοκιμαντέρ γιορτάζει τα 70 χρόνια ιστορίας της Disneyland – «Tο μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής του Γουόλτ»
Σπάνιο υλικό 02.09.25

Ένα νέο ντοκιμαντέρ γιορτάζει τα 70 χρόνια ιστορίας της Disneyland – «Tο μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής του Γουόλτ»

«Θα έχετε την ευκαιρία να ρίξετε μια ματιά πίσω από τις πορτοκαλιές», γράφει μια ανάρτηση στο Disney Parks Blog σχετικά με το νέο ντοκιμαντέρ «Disneyland Handcrafted».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σχολεία του Δήμου επιθεώρησε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης
Αυτοδιοίκηση 02.09.25

Σχολεία του Δήμου επιθεώρησε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

Η περιοδεία του Δημάρχου Πειραιά ξεκίνησε από το σχολικό συγκρότημα της οδού Τζαβέλλα στο Νέο Φάληρο και συγκεκριμένα στο 2ο Γυμνάσιο και στο 2ο Λύκειο, καθώς και στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο