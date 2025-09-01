Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση

Δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα ότι μπορεί να επιτευχθεί εκεχειρία στην Ουκρανία, αλλά «δεν τρέφει ούτε ψευδαισθήσεις», δήλωσε την Κυριακή ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξή του στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ZDF, στην οποία απέρριψε επίσης μια πρόταση του εταίρου του στον συνασπισμό του, των Σοσιαλδημοκρατών, για αύξηση των φόρων στη Γερμανία.

«Προετοιμάζομαι εσωτερικά για την πιθανότητα αυτός ο πόλεμος να συνεχιστεί για πολύ καιρό», δήλωσε ο Μερτς καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του και καθίσταται ο μακρύτερος χρονικά πόλεμος στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αν κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία για να δούμε πώς τελειώνουν οι πόλεμοι, υπάρχουν βασικά δύο πιθανότητες: είτε μέσω της στρατιωτικής ήττας της μίας ή της άλλης πλευράς — κάτι που δεν βλέπω να συμβαίνει αυτή τη στιγμή ούτε για τη Ρωσία ούτε για την Ουκρανία — είτε μέσω οικονομικής ή/και στρατιωτικής εξάντλησης», είπε ο Μερτς. «Αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει αυτό ούτε σε καμία πλευρά αυτή τη στιγμή».

Δεν είναι επιλογή

Ο πόλεμος «θα μπορούσε να τελειώσει αύριο αν η Ουκρανία παραδοθεί, τα παρατήσει και η χώρα χάσει την ανεξαρτησία της», είπε. «Αλλά την επόμενη μέρα, η επόμενη χώρα θα είναι στη σειρά. Και την επόμενη μέρα, θα είναι η σειρά μας. Αυτή δεν είναι επιλογή».

Ο Μερτς επανέλαβε επίσης ότι θέλει οι ΗΠΑ να συμμαχήσουν σε μια διπλωματική λύση με την προϋπόθεση ότι θα μπορούσε να είναι «μια μακρά διαδικασία».

«Θέλω οι ΗΠΑ να συνεργαστούν μαζί μας όσο το δυνατόν περισσότερο για να προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα», είπε. Αλλά «η διπλωματία δεν έχει να κάνει με το να γυρίσεις έναν διακόπτη από τη μια μέρα στην άλλη και μετά όλα θα είναι καλά ξανά», είπε.

Καθώς οι ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ναυαγούν, ο Γερμανός καγκελάριος έχει γίνει ολοένα και πιο απαισιόδοξος, εκτιμώντας ότι δεν αναμένει πλέον να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την Παρασκευή, ο Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησαν δευτερογενείς κυρώσεις που στοχεύουν στην υπονόμευση της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας, περιορίζοντας την ικανότητά της να αυξάνει τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου.

Αυξήσεις φόρων

Ο Μερτς απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο αύξησης των φόρων στη Γερμανία, μια πολιτική που οι Σοσιαλδημοκράτες προωθούν ως τρόπο για να καλύψουν τα κενά στον προϋπολογισμό.

«Συμφωνήσαμε στους όρους του συνασπισμού μας ότι οι φόροι δεν θα αυξηθούν. Και αυτή η συμφωνία συνασπισμού ισχύει», δήλωσε ο Μερτς.

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία φέτος, η κυβέρνηση του Μερτς έχει θέσει σε εφαρμογή προγράμματα δαπανών χρηματοδοτούμενα από χρέος αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα και τις υποδομές, τα οποία έδωσαν τέλος σε χρόνια λιτότητας, προκαλώντας επικρίσεις εντός του συντηρητικού του μπλοκ.

«Συσσωρεύουμε πολλά χρέη. Το κάνουμε αυτό σε βαθμό που ξεπερνά τα όρια αυτού για το οποίο προσωπικά μπορώ και είμαι πρόθυμος να αναλάβω την ευθύνη», δήλωσε ο Μερτς.

Πηγή: ot.gr