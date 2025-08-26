newspaper
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Μερτς: Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος
Κόσμος 26 Αυγούστου 2025 | 14:40

Μερτς: Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος

Η Γερμανία δεν θα προσχωρήσει στη συμμαχία των κρατών της Δύσης που θα αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη

Σύνταξη
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα πως η Γερμανία δεν θα προσχωρήσει σε μια πρωτοβουλία δυτικών συμμάχων να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα στη Νέα Υόρκη.

Δεν προκαλεί έκπληξη η τοποθέτηση του Γερμανού καγκελάριου

Ο Μερτς έκανε τις δηλώσεις αυτές σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Καναδό πρωθυπουργό Μάικ Κάρνεϊ ο οποίος δήλωσε τον περασμένο μήνα πως ο Καναδάς σχεδιάζει να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση, έπειτα από παρόμοιες ανακοινώσεις που έκαναν η Γαλλία και η Βρετανία.

«Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής σε ό,τι αφορά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους», είπε ο Μερτς.

«Ο Καναδάς το γνωρίζει αυτό. Δεν θα προσχωρήσουμε στην πρωτοβουλία αυτή. Δεν θεωρούμε ότι έχουν εκπληρωθεί πως οι όροι για αναγνώριση κράτους έχουν εκπληρωθεί με οποιονδήποτε τρόπο προς το παρόν».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Γερμανία θεωρεί πως η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να είναι ένα από τα τελικά βήματα σε μια λύση δύο κρατών με βάση την οποία οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να ζήσουν ειρηνικά οι μεν δίπλα στους δε.

Αντίθετα με τη Γερμανία, ο Καναδάς θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος

Αντίθετα, ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος στη ΓΣ του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σχεδιάζει επίσης να το κάνει, ενώ η Βρετανία απείλησε το Ισραήλ ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος αν δεν εκπληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Ο Κάρνεϊ αιτιολόγησε την απόφασή του λέγοντας πως οι προοπτικές για μία λύση δύο κρατών χειροτερεύουν όλο και περισσότερο.

Economy
Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

World
Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

