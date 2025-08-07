Η κυβέρνηση στην Ολλανδία απέκλεισε σήμερα την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους τη δεδομένη χρονική στιγμή, παρά την εντεινόμενη ανησυχία για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, επισημαίνοντας όμως ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή υπονομεύουν την ίδια του την ασφάλεια.

Άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η στάση της Ολλανδίας έρχεται σε αντίθεση με εκείνη ορισμένων συμμάχων της στο ΝΑΤΟ – κυρίως της Γαλλίας, η οποία έχει γνωστοποιήσει την απόφασή της να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο.

Η Βρετανία έχει δηλώσει πως θα κάνει το ίδιο, εκτός εάν το Ισραήλ λάβει μέτρα για την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα και συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Διαδήλωση στην Ολλανδία ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα

«Η Ολλανδία δεν σχεδιάζει να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τη δεδομένη χρονική στιγμή», δήλωσε ο ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Κάσπαρ Φέλντκαμπ σε έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα.

Ο Φέλντκαμπ απέρριψε επίσης τις εκκλήσεις για αναστολή των εισαγωγών όπλων από το Ισραήλ, αναφέροντας πως η Ολλανδία επιδιώκει κατά προτεραιότητα την προμήθεια στρατιωτικού υλικού από μέλη της ΕΕ προτού στραφεί σε άλλες χώρες. Δήλωσε ότι η ολλανδική κυβέρνηση έχει λάβει αξιοσημείωτα μέτρα, όπως την απαγόρευση εισόδου σε δύο ισραηλινούς υπουργούς, συμπληρώνοντας πως «αυτός ο πόλεμος έπαψε να είναι δίκαιος» και πλέον υπονομεύει την ασφάλεια του Ισραήλ.

Έξω από το κοινοβούλιο στη Χάγη, περίπου 250 φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές ζητούσαν από την ολλανδική κυβέρνηση να υιοθετήσει σκληρότερη στάση, με συνθήματα και πανό υπέρ της εκεχειρίας και της παράδοσης περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ωστόσο, αστυνομικές δυνάμεις παρενοχλούσαν τους διαδηλωτές. Δείτε σχετικό βίντεο: