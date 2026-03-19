Επίθεση με drones έγινε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, που περιγράφεται ως η πιο έντονη από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Έχει σχεδιαστεί για την άμυνα κρίσιμων πόρων και των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί γύρω τους έναντι της απειλής που αποτελεί η έμμεση βολή από πυραύλους, πυροβολικό, drones και όλμους. Λειτουργούν αυτόνομα, με σύντομο χρόνο απόκρισης και υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης

Φωτιά και καπνός υψώθηκαν από το κτίριο με τα συστήματα αεροπορικής άμυνας να αναχαιτίζουν αρκετά drones στον ουρανό κοντά στο συγκρότημα.

Το πολυβόλο Gatling

Σύμφωνα με το CNNi, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη προστατεύει τις εγκαταστάσεις της με ένα πολυβόλο Gatling το οποίο μπορεί να ρίχνει 4.500 βλήματα το λεπτό (ή 75 σφαίρες το δευτερόλεπτο) χωρίς να λιώνουν οι κάννες από τη θερμότητα και αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας.

Ουσιαστικά πρόκειται για το βασικό όπλο του συστήματος C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar) είναι ένα πολυβόλο Gatling 20 χιλιοστών. Το σύστημα εντοπίζει, εγκλωβίζει και καταστρέφει τον στόχο (πύραυλο ή drone) χωρίς την παρέμβαση ανθρώπου, αν τεθεί σε αυτόματη λειτουργία.

Δεν στοχεύει με την κλασική έννοια, αλλά δημιουργεί έναν προστατευτικό τοίχο στον αέρα, ώστε ο εισερχόμενος πύραυλος ή drone να προσκρούσει πάνω του και να εκραγεί πριν φτάσει στο στόχο.

Παραλλαγή του συστήματος κοντινής άμυνας Phalanx

Σύμφωνα με έκθεση της Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA), το σύστημα αυτό συνδυάζεται με ραντάρ, αισθητήρες και μονάδες επικοινωνίας και είναι τοποθετημένο σε ρυμουλκούμενο βάρους 35 τόνων, προσφέροντας κινητικότητα και τη δυνατότητα γρήγορης ανίχνευσης και καταστροφής εισερχόμενων στόχων.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή General Dynamics, οι βολές των 20 χιλιοστών του πυροβόλου είναι τόσο ελαφρού τύπου όσο και υψηλής εκρηκτικής ισχύος, προσφέροντας ευελιξία στην επίθεση εναέριων και επίγειων στόχων σε απόσταση 2.000 μέτρων. Διαθέτουν επίσης μηχανισμό αυτοκαταστροφής σε περίπτωση που ο στόχος δεν χτυπηθεί, ώστε οι βολές να μην προκαλέσουν ακούσια ζημιά.

Το σύστημα αποτελεί παραλλαγή του συστήματος κοντινής άμυνας Phalanx του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Είναι η πιο οικονομική λύση για την κατάρριψη φθηνών drones αυτοκτονίας, καθώς ένας πύραυλος αναχαίτισης κοστίζει εκατομμύρια, ενώ οι σφαίρες του Gatling πολύ λιγότερο.

Ο χαρακτηριστικός ήχος του (δυνατό βουητό) είναι σήμα κατατεθέν της ενεργοποίησης της άμυνας.