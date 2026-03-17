Νέο πλήγμα στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Επίθεση με ρουκέτες και πέντε drones έγινε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, που περιγράφεται ως η πιο έντονη από την έναρξη του πολέμου.

Βίντεο και φωτογραφίες, που επαληθεύτηκαν από το Al Jazeera, δείχνουν φωτιά και καπνό να υψώνονται κοντά στην αμερικανική πρεσβεία, ενώ άλλο υλικό δείχνει τα συστήματα αεροπορικής άμυνας να αναχαιτίζουν αρκετά drones στον ουρανό κοντά στο συγκρότημα.

Rockets and at least five drones were launched at the US embassy in Baghdad from areas around the city, Iraqi security sources said, describing the attack as the most intense since the start of the US-Israel war with Iran https://t.co/eZworvK0io pic.twitter.com/pm6wn5XcE1 — Reuters (@Reuters) March 17, 2026

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το σύστημα αεροπορικής άμυνας C-RAM της πρεσβείας κατέρριψε τουλάχιστον δύο drones τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ ένα τρίτο χτύπησε μέσα στο συγκρότημα. Μάρτυρας, ανέφερε ότι η φωτιά και ο καπνός που παρατηρήθηκαν στην περιοχή ανέβαιναν από το εσωτερικό του συγκροτήματος.

Τουλάχιστον 4 νεκροί σε σπίτι που χρησιμοποιούσε φιλοϊρανική ομάδα στη Βαγδάτη

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις πρώτες πρωινές ώρες όταν πύραυλοι έπληξαν σπίτι που χρησιμοποιούσε ομάδα υποστηριζόμενη από το Ιράν στη Βαγδάτη.

Η θανατηφόρα επίθεση στην περιοχή Τζαντίρια της Βαγδάτης ακολούθησε τους ήχους μιας έκρηξης κοντά στο συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στην ισχυρά οχυρωμένη Πράσινη Ζώνη.

Δύο από αυτούς ήταν ιρανοί σύμβουλοι. Πηγή του AFP προσκείμενη στις οργανώσεις αυτές επιβεβαίωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στο πλήγμα αυτό στη συνοικία Τζαντιρίγια και ότι διέμεναν εκεί ιρανοί σύμβουλοι.