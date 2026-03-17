Εν μέσω σεναρίων για το ενδεχόμενο ανάληψης από τον ΟΗΕ πρωτοβουλίας με στόχο την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε:

«Εχουμε δει τις εικασίες που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με μια ενδεχόμενη πρωτοβουλία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mohamed Azakir, επάνω, ο Αντόνιο Γκουτέρες).

»Οπως θα θυμάστε, κατά την προετοιμασία της Πρωτοβουλίας για τη Μαύρη Θάλασσα (Black Sea Grain Initiative), η σιωπή αποδείχθηκε πολύ συχνά η πιο συνετή επιλογή.

»Μπορώ να σας πω ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες παραμένει σε πολύ συχνή επικοινωνία με ανώτερους αξιωματούχους της περιοχής και πέραν αυτής.

»Δεν πρόκειται να τροφοδοτήσουμε αυτές τις εικασίες και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε διακριτικά. Το διακύβευμα είναι υπερβολικά υψηλό» ανέφερε.

Στο μεταξύ, ο Aντόνιο Γκουτέρες μεταβαίνει την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει σε άτυπη συζήτηση με τα μέλη του Eυρωπαϊκού Συμβουλίου.

Συναντήσεις Γκουτέρες

Πέραν της συζήτησης αυτής, θα έχει χωριστές διμερείς συναντήσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Aντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Eυρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, καθώς και με την πρόεδρο του Eυρωβουλής Ρομπέρτα Μέτσολα.

Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να συζητηθούν στις επαφές αυτές περιλαμβάνονται οι διεθνείς εξελίξεις, η σχέση μεταξύ ΟΗΕ και EΕ, καθώς και το ευρύτερο ζήτημα της πολυμέρειας.

Κατά την παραμονή του στις Bρυξέλλες, ο Γενικός Γραμματέας θα συναντηθεί επίσης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Βελγίου Μαξίμ Πρεβότ, καθώς και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Πηγή: ΑΠΕ