Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες Δευτέρα ότι έχει εμπιστοσύνη στον χειρισμό του πολέμου στο Ιράν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (στη φωτογραφία του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ, καθιστός, και ο Τζέι Ντι Βανς).

Ο Βανς κατηγόρησε τον δημοσιογράφο ότι προσπαθεί να προκαλέσει «ρήγμα» μεταξύ του ίδιου και του Τραμπ

Δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν έχει επιφυλάξεις σχετικά με την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας επικρίσεις που είχε διατυπώσει στο παρελθόν – προτού αναλάβει κυβερνητικό αξίωμα – σχετικά με τις αμερικανικές παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή.

Αρχικά κατηγόρησε τον δημοσιογράφο που διατύπωσε το ερώτημα ότι προσπαθεί να προκαλέσει «ρήγμα» μεταξύ του ίδιου και του Τραμπ, και στη συνέχεια είπε πως η διαφορά είναι πως τώρα «έχουμε έναν έξυπνο πρόεδρο, ενώ στο παρελθόν είχαμε ανόητους προέδρους».

«Τα λάθη του παρελθόντος»

«Εμπιστεύομαι τον πρόεδρο Τραμπ ότι θα κάνει τη δουλειά, θα κάνει καλή δουλειά για τον αμερικανικό λαό και θα διασφαλίσει πως τα λάθη του παρελθόντος δεν θα επαναληφθούν», τόνισε ο Βανς.

JUST IN🚨: VP JD Vance shuts down a reporter trying to drive a wedge between him and President Trump over the Iran war. Reporter: ‘Given your past skepticism of foreign adventurism, are you completely on board with the current war in Iran?’ Vance: ‘I know what you’re trying to… pic.twitter.com/SGfgXwKvYb — Officer Lew (@officer_Lew) March 16, 2026

Πηγή: ΑΠΕ