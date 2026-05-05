Καιρός: Νέας άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη – Πού θα δείξει 26αρια
Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Ο καιρός ανά περιοχή
Αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας την Τρίτη με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο φτάνοντας κατά τόπους τους 26 βαθμούς.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός ανά περιοχή
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
