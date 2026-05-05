newspaper
Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καιρός: Νέας άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη – Πού θα δείξει 26αρια
Ελλάδα 05 Μαΐου 2026, 06:16

Καιρός: Νέας άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη – Πού θα δείξει 26αρια

Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Spotlight

Αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας την Τρίτη με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο φτάνοντας κατά τόπους τους 26 βαθμούς.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ελληνικές τράπεζες: Ανατροπή στο χάρτη του ασφαλιστικού κλάδου φέρνουν οι νέες εξαγορές

Ελληνικές τράπεζες: Ανατροπή στο χάρτη του ασφαλιστικού κλάδου φέρνουν οι νέες εξαγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη ως προτεινόμενη πηγή στη Google
Vita.gr
Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Tai Chi Walking: Μειώστε το άγχος, βελτιώστε την ισορροπία σας

Κόσμος
Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ

Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Πόλεμος» για το φαράγγι της Σαμαριάς
Καυτή πατάτα 05.05.26

«Πόλεμος» για το φαράγγι της Σαμαριάς

Τα τελευταία χρόνια εντείνονται οι πιέσεις της τοπικής κοινωνίας να παραμένει ανοιχτό, όσο περισσότερο γίνεται, το φαράγγι της Σαμαριάς, παρά την αρκετές φορές αντίθετη γνώμη των ειδικών - Μιλούν στο in o Ευθύμης Λέκκας, οι δήμαρχοι Σφακίων και Αγίου Βασιλείου και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo
Ελλάδα 04.05.26

Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

Αν και η εκδήλωση χιονοπτώσεων στις αρχές Μαΐου δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τον ελλαδικό χώρο, η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έντασης και της γεωγραφικής της έκτασης

Σύνταξη
Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 04.05.26

Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνολικά βεβαιώθηκαν 179 παραβάσεις ως αποτέλεσμα 27.606 ελέγχων αλκοολομέτρησης, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,65% επί του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας

Σύνταξη
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο
Ελλάδα 04.05.26

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών

Σύνταξη
Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας
Ελλάδα 04.05.26

Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας

Οι 11 κατηγορούμενοι έφτασαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης λίγο μετά τις 14:00 στο Δικαστικό Μέγαρο στις Σέρρες και κατά ομάδες ανέβαιναν στο γραφείο του Εισαγγελέα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας
Κόσμος 05.05.26

Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας

Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία ήταν οι οδυνηρές και δαπανηρές εξαρτήσεις της Ευρώπης, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο μετά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2022. Το θέμα έχει αποκτήσει νέα αίσθηση επείγοντος εξαιτίας των κλειστών Στενών του Ορμούζ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»
Κρίσιμη καμπή 05.05.26

Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»

Οι συνεχείς απειλές Τραμπ στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα στο ΝΑΤΟ εντείνουν τη συζήτηση στην ΕΕ και πέραν αυτής για τα όρια και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ – Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πολιτικά σκάφη, στο Ορμούζ
Κλιμακώνεται η ένταση 05.05.26

Τραμπ: Δεν μπορώ να πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ – Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πολιτικά σκάφη, στο Ορμούζ

Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει αν εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, μετά τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ - Χώρες του κόλπου καταδίκασαν τις επιθέσεις στα ΗΑΕ - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

Παρασκευή Τσιβόλα
«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ
Βερμέερ «καπνός» 05.05.26

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ

Από τα σαλόνια της ελίτ στον IRA, η Ρόουζ Ντάγκντεϊλ γύρισε την πλάτη στην τάξη της και βρέθηκε σε βομβιστικές επιθέσεις και μια ιστορική ληστεία τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής
Δύο δεκαετίες μετά 05.05.26

Τα ρομπότ επιστρέφουν - Το φιλμ Electroma των Daft Punk γιορτάζει 20 χρόνια ζωής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της, η ταινία Electroma των Daft Punk απέκτησε μια βελτιωμένη έκδοση που θα προβληθεί στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα

Σύνταξη
«Πόλεμος» για το φαράγγι της Σαμαριάς
Καυτή πατάτα 05.05.26

«Πόλεμος» για το φαράγγι της Σαμαριάς

Τα τελευταία χρόνια εντείνονται οι πιέσεις της τοπικής κοινωνίας να παραμένει ανοιχτό, όσο περισσότερο γίνεται, το φαράγγι της Σαμαριάς, παρά την αρκετές φορές αντίθετη γνώμη των ειδικών - Μιλούν στο in o Ευθύμης Λέκκας, οι δήμαρχοι Σφακίων και Αγίου Βασιλείου και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δημοσκόπηση: Τι κυβέρνηση θέλουν οι ψηφοφόροι, ανάλογα με το κόμμα που ψηφίζουν, αν δεν επιτευχθεί αυτονομία
Δημοσκόπηση 05.05.26

Τι κυβέρνηση θέλουν οι ψηφοφόροι, ανάλογα με το κόμμα που ψηφίζουν, αν δεν επιτευχθεί αυτονομία

Ένα σημαντικό εύρημα προκύπτει από νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας για τις διαθέσεις των πολιτών στο υποθετικό σενάριο που δεν καταστεί εφικτό στις επόμενες εκλογές να συγκροτηθεί αυτοδύναμη μονοκομματική κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευρωζώνη: Πυκνώνουν τα σύννεφα της ύφεσης – Τα σημάδια, η ανησυχία και το «κοκκίνισμα» των ταμπλό
Οι κίνδυνοι 05.05.26

Πυκνώνουν τα σύννεφα της ύφεσης - Τα σημάδια, η ανησυχία και το «κοκκίνισμα» των ταμπλό

Με δύο πρόσωπα η εικόνα της οικονομίας στην Ευρωζώνη τις τελευταίες εβδομάδες. Από τη μία πλευρά οι δείκτες δείχνουν μια σχετική ανθεκτικότητα αλλά από την άλλη οι πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις «κοκκινίζουν» ταμπλό και προβλέψεις. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρωσία – Ουκρανία: Πούτιν και Ζελένσκι ανακοίνωσαν μονομερή κατάπαυση του πυρός σε διαφορετικές ημερομηνίες
Ζελένσκι - Πούτιν 05.05.26

Κατάπαυση του πυρός στις 7 και 8 εσύ; Στις 5 και 6 εγώ

Σε διαφορετικές ημερομηνίες ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός Πούτιν και Ζελένσκι, ο ένας για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο άλλος επειδή «δεν είναι σοβαρό» να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.

Σύνταξη
Ιράν: Σε «αποκλιμάκωση» καλεί η Σαουδική Αραβία μετά την επανέναρξη των πυρών στα Στενά του Ορμούζ
Εκφράζει ανησυχία 05.05.26

Σε «αποκλιμάκωση» στον Κόλπο καλεί η Σαουδική Αραβία

Την «ανάγκη αποκλιμάκωσης, αποχής από κάθε περαιτέρω κλιμάκωση και άσκησης αυτοσυγκράτησης», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, μετά τις ανταλλαγές πυρών στον Κόλπο.

Σύνταξη
Παραγουάη: 13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή για ξέπλυμα χρήματος από διακίνηση ναρκωτικών
Διακίνηση ναρκωτικών 05.05.26

13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή μπουμπούκι

Σε 13 χρόνια κάθειρξης για ξέπλυμα χρήματος που προήλθε από διακίνηση ναρκωτικών καταδικάστηκε γερουσιαστής στην Παραγουάη, ο οποίος σχετιζόταν με έναν από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ανακοινώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 05.05.26

Αλλη... κατάπαυση του πυρός ανακοινώνει ο Ζελένσκι

Κατάπαυση του πυρός ανακοίνωσε και ο Ζελένσκι, αλλά από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου, υπογραμμίζοντας πως «η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον "εορτασμό" οποιασδήποτε επετείου».

Σύνταξη
Βραζιλία: Μονοκινητήριο αεροσκάφος συντρίβεται σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε
Τουλάχιστον 2 νεκροί 05.05.26

Συντριβή αεροσκάφους σε πολυκατοικία

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που ένα Embraer EMB-721C χάνει ύψος, αποφεύγει με δυσκολία πολυώροφα κτίρια και εντέλει συντρίβεται σε μια πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
Πιερρακάκης - Ντομπρόβσκις 05.05.26

«Στασιμοπληθωριστική τάση» ή «σοκ στασιμοπληθωρισμού»

«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

Σύνταξη
Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Δεν κέρδισε, αλλά έφυγε χαρούμενη σε απίθανο ματς
Ποδόσφαιρο 05.05.26

Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Δεν κέρδισε, αλλά έφυγε χαρούμενη σε απίθανο ματς

Αν και έχανε 0-1, η Έβερτον έκανε μυθική ανατροπή κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (3-1), αλλά στο φινάλε οι «πολίτες» βρήκαν δύο γκολ και… τσίμπησαν τον βαθμό (3-3) – Προβάδισμα τίτλου για την Άρσεναλ

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies