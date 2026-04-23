Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που υπάλληλοι του Δήμου συνειδητοποιούν ότι άστεγος έπεσε μέσα στο απορριμματοφόρο
Ελλάδα 23 Απριλίου 2026, 15:09

Άγιο είχε ο 46χρονος Ρουμάνος που κοιμόταν μέσα σε κάδο απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη - Πώς σώθηκε

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Από θαύμα σώθηκε ο 46χρονος Ρουμάνος ο οποίος αργά χθες το βράδυ ήταν μέσα σε κάδο απορριμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και κατέληξε σε απορριμματοφόρο κατά τη διαδικασία της αποκομιδής.

«Ήμασταν τυχεροί γιατί το απορριμματοφόρο ήταν πρέσα κι όχι μύλος. Γιατί αν ήταν μύλος, με την βαρέλα που γυρίζει, θα τον είχε τραβήξει μέσα και δεν θα προλαβαίναμε να κάνουμε τίποτα»

Το περιστατικό έγινε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη Λεωφόρο Νίκης. Ο 46χρονος ήταν μέσα σε κάδο και όταν οι υπάλληλοι άδειασαν τον κάδο στο απορριμματοφόρο, τότε αντιλήφθηκαν την παρουσία του άνδρα εντός αυτού.

Κάμερα από παρακείμενο κατάστημα έχει καταγράψει τη στιγμή που οι υπάλληλοι έντρομοι συνειδητοποιούν τι έχει συμβεί. Ένας από αυτούς φαίνεται αναστατωμένος να σηκώνει τα χέρια του μην μπορώντας να πιστέψει τι έχει συμβεί. Λίγο αργότερα ο οδηγός του απορριμματοφόρου κατεβαίνει από το βαρύ όχημα και τρέχει προς το πίσω μέρος για να δει τι έχει συμβεί.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φουντούκης το απορριμματοφόρο είχε πρέσα κι όχι μύλο αλλά και σύστημα άμεσης διακοπής λειτουργίας το οποίο και πάτησαν οι δύο εργαζόμενοι σώζοντας έτσι κυριολεκτικά τη ζωή του 46χρονου.

«Ήμασταν τυχεροί γιατί το απορριμματοφόρο ήταν πρέσα κι όχι μύλος. Γιατί αν ήταν μύλος, με την βαρέλα που γυρίζει, θα τον είχε τραβήξει μέσα και δεν θα προλαβαίναμε να κάνουμε τίποτα. Στο συγκεκριμένο συμβάν ήταν πρέσα και οι δυο συνάδελφοι πήραν αμέσως χαμπάρι τον άνθρωπο ο οποίος μάλιστα κοιμόταν και δεν είχε αντιληφθεί τίποτα απολύτως. Μόλις τον αντιλήφθηκαν ο ένας εργαζόμενος πάτησε αμέσως το κουμπί του αυτόματου συστήματος διακοπής της λειτουργίας κι έτσι σταμάτησε αμέσως να δουλεύει η πρέσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχουμε τα χειρότερα και ο 46χρονος έσπασε το πόδι του λόγω της πτώσης μέσα στο απορριμματοφόρο» είπε ο κ. Φουντούκης.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Μπουζνά: «Η Ελλάδα μπαίνει στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αγορών»

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ – NNA: Οι IDF πυρπολούν σπίτια στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

ΕΛΣΤΑΤ: «Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο – Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια
Οι μονώσεις και τα συναφή υλικά καταγράφουν πολύ υψηλές αυξήσεις, με το κόστος κατασκευής να αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις τα 1.900 ευρώ ή και περισσότερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Ασλανίδης: Αν ο Καραμανλής δεν λεγόταν έτσι δεν θα δούλευε ούτε σε στάβλο, όχι να έχει το υπουργείο Μεταφορών
Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή  θα δηλώσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης. Πυρά κατά του πρώην υπουργού έξω από τον Άρειο Πάγο

Νέες αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση
Το ρεπορτάζ του BBC τεκμηριώνει για πολλοστή φορά τις βίαιες επαναπροωθήσεις – και για πολλοστή φορά, η ελληνική κυβέρνηση δεν τηρεί ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα της λογοδοσίας.

Άγιος Δημήτριος: Σκηνή αρχαίας τραγωδίας όταν ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αντιλήφθηκε την ταυτότητα του θύματος
Ο πατέρας του θύματος, που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και έσπευσε στο σημείο, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του

Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή η κατάστασή του – Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού»
Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη

Κοβέσι: Μην παραιτηθείτε! Η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί, το μήνυμά μου στους Έλληνες
Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις έρευνες και τις εξελίξεις στις ανοιχτές υποθέσεις που ελέγχονται.

Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη
Η ίδια οργάνωση που ανέλαβε την επίθεση στο αυτοκίνητο του Δημήτρη Καρώνη, είχε πραγματοποιήσει τον Μάιο του 2025 την εμπρηστική επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας του τότε αντιπροέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου

Μενίδι: «Να ανοίξουν τα στόματα» – Δικαίωση ζητάει ο πατέρας του Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα
«Είναι ένας Γολγοθάς, φτάσαμε με πάρα πολύ αργά βήματα εδώ. Ξεκίνησε η δίκη προχθές, χθες διακόπηκε πάλι», λέει η μητέρα που έχασε το παιδί της μέσα στο σχολείο του στο Μενίδι

Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας
Έναν ραβίνο - influencer που στέλνει μηνύματα καταστροφής και θανάτου επέλεξε η ισραηλινή κυβέρνηση για να γιορτάσει την ίδρυση του κράτους πριν 78 χρόνια.

Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Σε έκθεση του περιοδικού Lancet επισημαίνονται οι κίνδυνοι κυρίως από καύσωνες και ξηρασία.

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Πολ Πογκμπά σε πρόσφατη συνέντευξη του συμβούλεψε τον Κόμπι Μέινου να σκεφτεί καλά τις επιλογές του, προτού υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται
Αναλυτής που εργάστηκε στην έκθεση της Internet Watch Foundation αναφέρει ότι το περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας υπάρχει «σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων» και είναι «πολύ εύκολο» να βρεθεί

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία
Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τόνισε πως «το πιο σημαντικό που ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είναι ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σοβαρά εγκλήματα και όχι γενικά πολιτικές διαμεσολαβήσεις»

Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας
Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την «οικονομία της αρπαχτής» και τη «διαφθορά με κολλητούς», άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών. Κατέθεσε προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τη φορολογία, την ανάπτυξη. «Δεν ζούμε πλέον σε μια κανονική χώρα» διαπίστωσε ενώ εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου
Δήλωση της Δημάρχου Ζωγράφου Τίνας Καφατσάκη για το θέμα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών και του σχετικού προσχεδίου νόμου της κυβέρνησης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Δυναμικό παρών για δεύτερη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι
«Ο Πιερρακάκης λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος

Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Το «Γκολ με τον Παντελή» με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, το τηλεπαιχνίδι της Betsson, επιστρέφει με ένα special επεισόδιο αφιερωμένο στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στον… ξαφνικό θάνατο

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

