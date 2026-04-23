Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που υπάλληλοι του Δήμου συνειδητοποιούν ότι άστεγος έπεσε μέσα στο απορριμματοφόρο
Από θαύμα σώθηκε ο 46χρονος Ρουμάνος ο οποίος αργά χθες το βράδυ ήταν μέσα σε κάδο απορριμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και κατέληξε σε απορριμματοφόρο κατά τη διαδικασία της αποκομιδής.
Το περιστατικό έγινε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη Λεωφόρο Νίκης. Ο 46χρονος ήταν μέσα σε κάδο και όταν οι υπάλληλοι άδειασαν τον κάδο στο απορριμματοφόρο, τότε αντιλήφθηκαν την παρουσία του άνδρα εντός αυτού.
Κάμερα από παρακείμενο κατάστημα έχει καταγράψει τη στιγμή που οι υπάλληλοι έντρομοι συνειδητοποιούν τι έχει συμβεί. Ένας από αυτούς φαίνεται αναστατωμένος να σηκώνει τα χέρια του μην μπορώντας να πιστέψει τι έχει συμβεί. Λίγο αργότερα ο οδηγός του απορριμματοφόρου κατεβαίνει από το βαρύ όχημα και τρέχει προς το πίσω μέρος για να δει τι έχει συμβεί.
Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Φουντούκης το απορριμματοφόρο είχε πρέσα κι όχι μύλο αλλά και σύστημα άμεσης διακοπής λειτουργίας το οποίο και πάτησαν οι δύο εργαζόμενοι σώζοντας έτσι κυριολεκτικά τη ζωή του 46χρονου.
«Ήμασταν τυχεροί γιατί το απορριμματοφόρο ήταν πρέσα κι όχι μύλος. Γιατί αν ήταν μύλος, με την βαρέλα που γυρίζει, θα τον είχε τραβήξει μέσα και δεν θα προλαβαίναμε να κάνουμε τίποτα. Στο συγκεκριμένο συμβάν ήταν πρέσα και οι δυο συνάδελφοι πήραν αμέσως χαμπάρι τον άνθρωπο ο οποίος μάλιστα κοιμόταν και δεν είχε αντιληφθεί τίποτα απολύτως. Μόλις τον αντιλήφθηκαν ο ένας εργαζόμενος πάτησε αμέσως το κουμπί του αυτόματου συστήματος διακοπής της λειτουργίας κι έτσι σταμάτησε αμέσως να δουλεύει η πρέσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έχουμε τα χειρότερα και ο 46χρονος έσπασε το πόδι του λόγω της πτώσης μέσα στο απορριμματοφόρο» είπε ο κ. Φουντούκης.
- Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που υπάλληλοι του Δήμου συνειδητοποιούν ότι άστεγος έπεσε μέσα στο απορριμματοφόρο
