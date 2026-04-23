Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (23/4) στο κέντρο του Ηρακλείου της Κρήτης. Μια τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά όταν σκόνταψε στα σπασμένα πλακάκια.

Η γυναίκα που βρίσκεται για διακοπές στην πόλη μας υπέστη σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, κάταγμα και εξάρθρωση στον αγκώνα.

Πρώτοι για βοήθεια έσπευσαν αστυνομικοί που βρίσκονταν στο Δικαστικό Μέγαρο, οι οποίοι και ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και η γιατρός του ΕΚΑΒ η οποία πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα. Στη συνέχεια η τραυματίας μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου.