Ηράκλειο: Τραυματίστηκε τουρίστρια – Σκόνταψε σε σπασμένες πλάκες
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ
- Κεφαλονιά: «Το απήγαγαν το παιδί μου και το πήγαν εκεί» – Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης
- Τραυματίστηκε τουρίστρια στο Ηράκλειο - Σκόνταψε σε σπασμένες πλάκες
- Πώς θα γλιτώσετε τους πλειστηριασμούς για χρέη – Τα «μυστικά»
- Παρολίγο τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν μέσα σε κάδο και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου
Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (23/4) στο κέντρο του Ηρακλείου της Κρήτης. Μια τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά όταν σκόνταψε στα σπασμένα πλακάκια.
Η γυναίκα που βρίσκεται για διακοπές στην πόλη μας υπέστη σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, κάταγμα και εξάρθρωση στον αγκώνα.
Πρώτοι για βοήθεια έσπευσαν αστυνομικοί που βρίσκονταν στο Δικαστικό Μέγαρο, οι οποίοι και ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και η γιατρός του ΕΚΑΒ η οποία πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα. Στη συνέχεια η τραυματίας μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου.
- Ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών – Επιστρέφω γιατί δεν υπάρχει κανονικότητα στη χώρα
- Άγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου» – Συγκλονίζει η ανάρτηση του ταξίαρχου για τον γιο του
- Ο Ντιαλό είναι ο κορυφαίος αμυντικός της Euroleague (pic)
- Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου
- Η γη της ελιάς: Οι αποκαλύψεις δοκιμάζουν τις σχέσεις
- Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
- ΕΛΣΤΑΤ: «Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο – Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια
- Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι
