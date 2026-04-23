Καιρός: Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία – Πότε επιστρέφει η Άνοιξη

Σημαντική αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός τις τελευταίες ώρες, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Από σήμερα και από βορρά προς νότο, θα ξεκινήσει η βελτίωση των καιρικών συνθηκών

Η επιδείνωση του καιρού έκανε αρχικά την εμφάνισή της στη βόρεια Ελλάδα. Σταδιακά, το κύμα κακοκαιρίας κινείται νοτιότερα, επηρεάζοντας πλέον και το Αιγαίο, φτάνοντας μέχρι και τα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας.

Η ραγδαία αυτή μεταβολή του καιρού συνοδεύεται από σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Άνοιξη από την Παρασκευή

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, από σήμερα και από βορρά προς νότο, θα ξεκινήσει η βελτίωση των καιρικών συνθηκών. Πρόκειται για ένα γρήγορο κύμα κακοκαιρίας εξπρες διάρκειας περίπου 48 ωρών, το οποίο θα υποχωρήσει από αύριο, με την άνοιξη να επιστρέφει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Εξαίρεση αποτελεί το νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί για λίγο ακόμα.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι έντονα άστατος σε μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τον ηπειρωτικό κορμό και αργότερα το Αιγαίο. Από το μεσημέρι και μετά αναμένεται σταδιακή βελτίωση, αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια προς τα νότια. Ο άστατος καιρός θα περιοριστεί κυρίως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου θα διατηρηθεί μέχρι και το Σάββατο.

Οι άνεμοι έχουν γυρίσει σε βόρειους, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες και φτάνοντας έως 7 μποφόρ κοντά στις Κυκλάδες. Η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά, με το θερμόμετρο νωρίς το πρωί να καταγράφει σημαντική μείωση. Το μεσημέρι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17-19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και τη Ρόδο θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς. Από αύριο αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με τιμές που θα φτάσουν τους 24-26 βαθμούς το Σαββατοκύριακο.

Στην Αττική, οι συννεφιές θα επικρατήσουν, συνοδευόμενες από τοπικές βροχές έως τις πρώτες απογευματινές ώρες. Η βελτίωση θα είναι αισθητή από το βράδυ, με τον καιρό να γίνεται ηλιόλουστος από αύριο. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως 7 μποφόρ και θα αρχίσουν να υποχωρούν από αύριο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως 18 βαθμούς σήμερα και θα επιστρέψει στους 20 και άνω από αύριο.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παραμείνει βαρύς για λίγες ώρες ακόμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων. Ο βαρδάρης από το μεσημέρι αναμένεται να εξασθενήσει τα φαινόμενα, με τον ουρανό να καθαρίζει σταδιακά από το απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 16 βαθμούς σήμερα, με άνοδο στους 18 βαθμούς από αύριο.