Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη σε αρκετές περιοχές της χώρας ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια τις πρωινές ώρες πιθανόν να είναι τοπικά έντονα.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Βελτίωση του καιρού στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Μέχρι το βράδυ σε όλες τις περιοχές, εκτός του νοτίου Αιγαίου, θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 22 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που πιθανόν στην κεντρική Μακεδονία να είναι τοπικά έντονα, αναμένεται να εξασθενήσουν βαθμιαία από το απόγευμα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 στρεφόμενοι μετά το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα κεντρικά και βόρεια βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το βράδυ σε βορειοανατολικούς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 και κατά τόπους 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα στις Κυκλάδες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι το βράδυ στις Κυκλάδες σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από νωρίς το βράδυ βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν πρόσκαιρα έντονες. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.