«Κράξιμο» από τον Νέβιλ: «Στην Τσέλσι δεν ξέρουν τι κάνουν»
Ο Γκάρι Νέβιλ σχολίασε την απόφαση για τη λύση της συνεργασίας της Τσέλσι με τον Λίαμ Ροσενιόρ.
- Η στιγμή που υπάλληλοι του Δήμου συνειδητοποιούν ότι άστεγος έπεσε μέσα στο απορριμματοφόρο
- «Νταντάδες της γειτονιάς»: Οι δικαιούχοι – Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις
- Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές – Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα ΑΤΜ
- Τραυματίστηκε τουρίστρια στο Ηράκλειο - Σκόνταψε σε σπασμένες πλάκες
Ο Γκάρι Νέβιλ δεν σοκαρίστηκε από την απόφαση των διοικούντων της Τσέλσι να απολύσουν τον Λίαμ Ροσενιόρ, αλλά σχολίασε ότι δεν περίμενε να συμβεί τώρα αλλά στο τέλος της σεζόν.
Ο σχολιαστής πια στο Skysports έκανε σκληρή κριτική στη Τσέλσι και τους ανθρώπους που τη διοικούν στεκούμενος στα πολύετή συμβόλαια που υπογράφουν και γενικότερα στη λογική των αποφάσεών τους.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νέβιλ:
«Τα συμβόλαια έξι ετών ή οκτώ ετών είναι για γέλια από την πρώτη στιγμή. Είτε αυτά έχουν να κάνουν με παίκτη είτε με προπονητή. Οι διοικούντες για εμένα είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν ιδέα τι κάνουν. Έχω την αίσθηση ότι οι οπαδοί της ομάδας σίγουρα θα είναι αηδιασμένοι με τις αποφάσεις που βλέπουν ότι λαμβάνονται στην ομάδα τους», ανέφερε μεταξύ άλλων.
- Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Ποια είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στο Madrid Open
- «Κράξιμο» από τον Νέβιλ: «Στην Τσέλσι δεν ξέρουν τι κάνουν»
- Ο Ντιαλό είναι ο κορυφαίος αμυντικός της Euroleague (pic)
- Ο δρόμος για τη Μάλτα: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί ξανά στο Final Four του Champions League
- Αδιανόητα νούμερα: Τα «τρελά» ποσά που έχει πληρώσει σε αποζημιώσεις η Τσέλσι
- «Η Ρεάλ ετοιμάζεται να ανανεώσει με τη Euroleague – Πότε θα απαντήσει η Βιλερμπάν» (pic)
- «Αυτός θα είναι ο αντικαταστάτης του Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο»
