Τετάρτη 22 Απριλίου 2026
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)
22 Απριλίου 2026, 13:25

Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)

Η Τσέλσι έφτασε τις πέντε διαδοχικές ήττες στην Premier League χωρίς μάλιστα να έχει σκοράρει και η τελευταία φορά που της συνέβη αυτό ήταν τη χρονιά που βυθίστηκε ο Τιτανικός...

Άκης Στρατόπουλος
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Ήταν ξημερώματα της 15η Απριλίου του 1912, όταν πέντε μέρες αφότου είχε αναχωρήσει από το λιμάνι του Σαουθάμπτον, το πιο διάσημο πλοίο στην ιστορία, ο Τιτανικός, βυθιζόταν στον Βόρειο Ειρηνικό λίγες ώρες αφότου είχε χτυπήσει σε παγόβουνο. Εκείνη τη χρονιά, δύο χρόνια πριν ξεκινήσει καν ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, είναι που καταγράφηκε η τελευταία φορά που η Τσέλσι έφτανε στο αρνητικό ρεκόρ που ισοφάρισε στο τελευταίο της παιχνίδι, την ήττα με 3-0 από τη Μπράιτον

Ήταν το διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου της αγωνιστικής σεζόν 1912/13, όταν οι «μπλε» έχαναν πέντε σερί αγώνες αγγλικού πρωταθλήματος (σ.σ. τότε First Division) χωρίς να σκοράρουν γκολ στο διάστημα αυτό. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: Τσέλσι – Μπράντφορντ 0-3, Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι 2-0, Τσέλσι – Γουέστ Μπρόμ 0-2, Έβερτον – Τσέλσι 1-0 και Τσέλσι – Σέφιλντ Γουένσντεϊ 0-4. Σημειώνεται ότι εκείνη τη σεζόν, η Τσέλσι τερμάτισε οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, στην 18η θέση.

Έναν άλλο Απρίλη, 114 χρόνια μετά τον original Τιτανικό, η Τσέλσι είναι που τώρα βλέπει τη σεζόν να καταλήγει στα… βράχια. Για πρώτη φορά σε αυτό το διάστημα των 114 ετών… κατάφερε να μείνει χωρίς γκολ σε περίοδο που κάνει 5 σερί ήττες στο πρωτάθλημα.

5 ματς, 5 ήττες, 0 γκολ και ένα μεγάλο πρόβλημα

Ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι… θεωρητικό, δεν είναι κάποιο ανούσιο αρνητικό ρεκόρ που ισοφαρίστηκε. Το μεγάλο πρόβλημα για την Τσέλσι του Λίαμ Ροσένιορ που ήρθε τον Ιανουάριο με μεγάλες προσδοκίες για να αντικαταστήσει τον Έντσο Μαρέσκα και να βγάλει την ομάδα από το προηγούμενο αγωνιστικό τέλμα, είναι ότι στο διάστημα αυτό αποχαιρέτησε δύο στόχους και εκεί που έπαιζε στο φετινό Champions League και «έπαιζε» και για την έξοδο στο επόμενο, πλέον κινδυνεύει να μείνει και συνολικά εκτός Ευρώπης!

Είναι τώρα στην 7η θέση της Premier League με 48 βαθμούς, 2 λιγότερους από τη Μπράιτον που την πέρασε, σε ισοβαθμία με Μπρέντφορντ και Μπόρνμουθ και τις Έβερτον (47), Σάντερλαντ (46) και Φούλαμ (45) να ακολουθούν από κοντά. Μετράει 7 ήττες στα τελευταία 8 ματς σε όλες τις διοργανώσεις και μόλις 1 νίκη στα 9 τελευταία ματς στην Premier League…

Στις 4 Μαρτίου νίκησε 4-1 την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ, τρεις μέρες μετά, στις 7 Μαρτίου, νίκησε τη Ρέξαμ στην παράταση για το FA Cup και μετά ήρθε το… παγόβουνο. Στις 11/3 -για τους 16 του Champions League- δέχθηκε πέντε γκολ από την Παρί στη Γαλλία (5-2) και τα στεγανά του μπλε πλοίου… πήραν νερά.

Ακολούθησαν τα εξής:

14/3: Τσέλσι – Νιούκαστλ 0-1 (Premier League)
17/3: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3 (Champions League)
21/3: Έβερτον – Τσέλσι 3-0 (Premier League)
4/4: Τσέλσι – Πορτ Βέιλ 7-0 (FA Cup)
12/4: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3 (Premier League)
18/4: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1 (Premier League)
21/4: Μπράιτον – Τσέλσι 3-0

Και αν το ματς Κυπέλλου με την Πορτ Βέιλ, ομάδα 3ης κατηγορίας (σ.σ. League 1) δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν επί της ουσία, οι ήττες από Νιούκαστλ, Έβερτον, Σίτι, Γιουνάιτεντ και Μπράιτον δεν αποκλείεται να κοστίσουν ολόκληρη τη χρονιά. Καθότι πέρα από το ότι την έχουν περάσει ή «πιάσει» αρκετές ομάδες που μάχονται για τους ίδιους στόχους, τα ματς που ακολουθούν για την Τσέλσι ως το φινάλε, δεν είναι ακριβώς… βόλτα στο πάρκο. Φιλοξενεί δύο ομάδες που δίνουν αγώνες για τη ζωή τους (Νότιγχαμ και Τότεναμ) και πηγαίνει να παίξει σε δύο ακόμη έδρες ομάδες που επίσης παίζουν για τους ίδιους με αυτή στόχους (Λίβερπουλ, Σάντερλαντ).

Το πρόγραμμα της Τσέλσι ως το φινάλε της σεζόν

26/4: Τσέλσι – Λιντς (FA Cup)
4/5: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ
9/5: Λίβερπουλ – Τσέλσι
17/5: Τσέλσι – Τότεναμ
24/5: Σάντερλαντ – Τσέλσι

Καρικατούρα μιας ομαδάρας

Πέρα από όλα τα… άλλα, στο πρώτο ημίχρονο του ματς κόντρα στη Μπράιτον, η Τσέλσι είχε το θλιβερό 0,04 στα expected goals, το χειρότερο νούμερο των προβλεπόμενων από την στατιστική τερμάτων σε ένα 45λεπτο, από τα 114 ημίχρονα της εποχής Μαρέσκα στον πάγκο της.

Επίσης, για πρώτη φορά φέτος δεν κατάφερε να κάνει καν τελική προσπάθεια στα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα. Όταν αυτό συνέβη τελικά με ένα σουτ του Τσαλόμπα στο 40′, οι οπαδοί της ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες: «Θέλουμε πίσω την Τσέλσι μας» ήταν αυτό που ακούστηκε ξανά από την εξέδρα των φιλοξενούμενων και η αλήθεια είναι πως η Τσέλσι αυτή τη στιγμή θυμίζει… καρικατούρα της ομαδάρας που έχει συνηθίσει να βλέπει η μπλε κερκίδα τα τελευταία χρόνια…

Υπενθυμίζεται πως η Τσέλσι…

  • Είναι εν ενεργεία κάτοχος του Conference League.
  • Είναι εν ενεργεία Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Συλλόγων.
  • Είναι η πρώτη ομάδα στην Ιστορία που έχει κατακτήσει και τα 5 τρόπαια της UEFA, δηλαδή Champions League (2012, 2021), Europa League / Κύπελλο UEFA (2013, 2019), Κύπελλο Κυπελλούχων (1971, 1998), Conference League (2025) και Σούπερ Καπ (1998, 2021).
  • Είναι η μία από τις 5 μόλις ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν κατακτήσει 4 διαφορετικά τρόπαια της UEFA (Champions League, Europa League / Κύπελλο UEFA, Κύπελλο Κυπελλούχων, Σούπερ Καπ), μαζί με Μπάγερν Μονάχου, Άγιαξ, Γιουβέντους και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
  • Είναι η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα που έχει κατακτήσει όλες τις διαθέσιμες διεθνείς διοργανώσεις (Champions League, Europa League, Conference League, Κύπελλο Κυπελλούχων, Σούπερ Καπ, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων) και τις 5 από τις 6 μάλιστα, τις έχει κατακτήσει από δύο φορές!
  • Έχει κατακτήσει 9 ευρωπαϊκά, 11 διεθνή και 23 εγχώρια τρόπαια.

Η «απαράδεκτη» εικόνα και η… συμφωνία της εξέδρας

Μετά την «τριάρα» από τη Μπράιτον ο Λίαμ Ροσένιορ δεν είχε τίποτα καλό να πει για την ομάδα του:

«Έχω υπερασπιστεί τους παίκτες μου κατά διαστήματα, όταν αυτό ήταν σωστό, όμως τώρα δεν μπορώ να υπερασπιστώ τέτοια εμφάνιση. Δεν αντιπροσωπεύει αυτόν τον σύλλογο, δεν αντιπροσωπεύει τίποτα από όσα ζητάω από την ομάδα και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ειλικρινά, είμαι μουδιασμένος, είμαι θυμωμένος. Πάντα λέω ότι βλέπω και αυτή η εμφάνιση ήταν απαράδεκτη. Τα γκολ που δεχθήκαμε ήταν απαράδεκτα και φταίω και εγώ. Απόψε όμως, το θέμα δεν ήταν η τακτική μας. Δεν είχαμε θέληση, κουράγιο, μαχητικό πνεύμα. Δεν είδα τίποτα από αυτά. Δεν είμαστε καν κοντά στο αποδεκτό σε αυτούς τους τομείς και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε».

Αντίστοιχη άποψη βέβαια για την ομάδα και τον ίδιο τον Ροσένιορ -ότι πρέπει να… αλλάξουν- έχουν και οι οπαδοί της. Οι οποίοι αποδοκίμασαν δις τον Άγγλο τεχνικό. Μία κατά τη διάρκεια του αγώνα ζητώντας την απομάκρυνσή του και μία στο τέλος, όταν αυτός και οι παίκτες του πήγαν στην εξέδρα για να ζητήσουν συγνώμη. Η οργή του κόσμου όμως ήταν τέτοια, που η κίνηση αυτή -κατά το ελάχιστο- δεν έγινε αποδεκτή.

Όταν σε τρολάρουν οι πιτσαρίες…

Ενδεικτικό του… κλίματος και της εικόνας της Τσέλσι αλλά και της αντιμετώπισης που τυγχάνει στα social media από φίλους και εχθρούς είναι το πώς η διάσημη Domino’s Pizza υποδέχθηκε στους… σεσημασμένους για «τρολάρισμα» προς πάσα κατεύθυνση λογαριασμούς της, τη νέα ήττα από την Μπράιτον και το σερί αγώνων χωρίς γκολ

«Έχουμε πουλήσει 28.244.736 πίτσες από όταν η Τσέλσι πέτυχε το τελευταίο της γκολ στην Premier League», ανέφερε ο λογαριασμός της πιτσαρίας που αριθμεί δεκάδες εκατομμύρια ακολούθους σε όλες τις πλατφόρμες.

Λίγη ώρα μετά, έκαναν και ένα ακόμη ωραίο λογοπαίγνιο με το όνομα της Μπράιτον, το οποίο στα αγγλικά ακούγεται σαν το ρήμα «brighten» που μεταφράζεται ως χαροποιώ ή φωτίζω.

«Γιατί δεν αγοράζεις μια πίτσα για έναν οπαδό της Τσέλσι ώστε να φωτίσεις τη μέρα του», διερωτήθηκε ο λογαριασμός της Domino’s και κάπου εκεί βρίσκεται και η απάντηση για το πόσο πιο… κάτω μπορεί να φτάσει η φετινή Τσέλσι. Όταν, σε τρολάρουν και οι πιτσαρίες…

Πόλεμος στο Ιράν: Ανοδος κόστους από χρώματα μέχρι αεροσκάφη

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Ιράν: Αδύνατο το άνοιγμα του Ορμούζ εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμα αποφασίσει για τον Μίκαελ Κάρικ

Τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου θα περιμένουν το φινάλε της σεζόν για ν’ αποφασίσουν την παραμονή ή όχι του Άγγλου τεχνικού

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ

LIVE: Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ για την 4η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)
Μια ομάδα χωρίς σούπερσταρ, χωρίς μπάτζετ στα ουράνια, χωρίς πολυδιαφημισμένο προπονητή αλλά... ομάδα με τα όλα της και με μια έδρα -σχεδόν- απόρθητη, είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, στο δρόμο για το Final-4.

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Οι παίκτες που φιγουράρουν στην κορυφαία 10άδα κάθε στατιστικής κατηγορίας μετά το πέρας της κανονικής περιόδου. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Φορεσιά πολέμου
Ο Ολυμπιακός θύμισε ότι είναι ο… λάθος αντίπαλος με τη πλάτη στον τοίχο. Κυρίως όμως θυμήθηκε τον τρόπο που πέρσι κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Δεν του… πάει ο Απρίλης
Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς
Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Η ΕΕ ενέκρινε το δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία – Ξεκινά η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία
Έπειτα από τρεις μήνες αντιπαράθεσης με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, η Ουκρανία αποκτά πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι ροές πετρελαίου στις δύο χώρες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης.

ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Μητσοτάκης: Αυτός ο πόλεμος δεν είναι της Ευρώπης – Χρειαζόμαστε plan B αν παραταθεί η κρίση
Τον κίνδυνο μιας ευρύτερης οικονομικής και ενεργειακής αναταραχής, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη
Άλλη μια τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας αποκαλύπτεται πίσω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάτρης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Σταμπουλίδης: Πολύ κοντά ο διαγωνισμός για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Ο Π. Σταμπουλίδης μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI τόνισε πως τα λιμάνια όταν θα είναι έτοιμα να τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να μη μείνουν πίσω από άποψη ανταγωνιστικότητας

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

