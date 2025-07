Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 3-0: Παγκόσμια Πρωταθλήτρια με ανεπανάληπτο σόου του Πάλμερ (vids)

Η Τσέλσι είναι πρωταθλήτρια Κόσμου! Μπορεί η Παρί Σεν Ζερμέν να ήταν το μεγάλο φαβορί πριν την έναρξη του τελικού, αλλά η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα ήταν εκείνη που κυριάρχησε απόλυτα στο γήπεδο, με συνέπεια να κατακτήσει τη νεοσύστατη διοργάνωση, η οποία έλαβε χώρα στις ΗΠΑ.

Ο Κόουλ Πάλμερ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς πέτυχε δύο γκολ (22’, 30’) και μοίρασε μια ασίστ στον Ζοάο Πέδρο (43’).

Όλα κρίθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, καθώς ήδη από το 43’ η Τσέλσι βρέθηκε να προηγείται με 3-0! Στο 22′ το σουτ του Γκουστό μπλοκαρίστηκε αρχικά από τον Μπεράλδο, με τον Γκουστό να τροφοδοτεί όμως τον Πάλμερ και εκείνον να εκτελεί τον Ντοναρούμα με γλυκό αριστερό πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή για το 1-0.

Στο 30′ η Tσέλσι βρήκε και δεύτερο γκολ. Ο Πάλμερ δέχτηκε βαθιά μπαλιά, για να αποφύγει αρχικά τον Βιτίνια και να νικήσει με άψογο πλασέ τον Ντοναρούμα για το 2-0.

Το τρίτο τέρμα επετεύχθη στο 43’. Ο Κόουλ Πάλμερ έκανε την ασίστ και ο Ζοάο Πέδρο το 3-0. Τρομερή πάσα, σούπερ τελείωμα.

Τίποτα δεν άλλαξε στο β’ μέρος, με την Τσέλσι να κάνει άψογη διαχείριση του ισχυρού της προβαδίσματος και να φτάνει εύκολα ως την τελική νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ

Ο Κόουλ Πάλμερ φυσικά με τα δύο του γκολ και με τη μία ασίστ ήταν ο απόλυτος MVP του μεγάλου τελικού.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Ολα κρίθηκαν ουσιαστικά στο πρώτο μισάωρο και στο 43’ μπήκε το… κερασάκι στην τούρτα, σε ένα ματς όπου η Παρί… δεν μπήκε για να παίξει ποτέ!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

Ο Χακίμι… εξαφανισμένος, ο Ντοναρούμα κατώτερος των περιστάσεων και γενικά μια μεσοαμυντική γραμμή της Παρί απούσα απόψε.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Ο Ιρανός Φαγκανί δεν είχε κάποια δύσκολη φάση στο παιχνίδι.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Ομοίως ούτε το VAR χρειάστηκε σε κάποια περίπτωση, αφού ουσιαστικά ο αγώνας είχε κριθεί από νωρίς.

ΣΚΟΡΕΡ

Πάλμερ (22’, 30’), Πέδρο (43’)

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Γκούστο, Τσαλόμπα, Κόλντγουιλ, Κουκουρέγια, Τζέιμς (77’Ντιούσμπερι-Χολ), Ένσο Φερνάντες (61’Αντρέι Σάντος), Πάλμερ, Νέτο (77’Ενκουνκού), Ζοάο Πέδρο (67’Ντελάπ), Καϊσέδο.

ΠΑΡΙ Σ.Ζ.: Ντοναρούμα, Χακίμι (73’Ζαΐρ-Εμερί), Μαρκίνιος, Μπεράλντο, Μέντες, Βιντίνια, Νέβες, Φαμπιάν Ρουίθ (73’Μαγιουλού), Ντουέ (73’Ράμος), Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια (58’Μπαρκολά).