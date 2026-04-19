«θέλουμε πίσω την Τσέλσι μας» – Οργή των οπαδών των «μπλε» στο Στάμφορντ Μπριτζ

Το «μαύρο σύννεφο» πάνω από το Στάμφορντ Μπριτζ δεν λέει να φύγει με τίποτα και η Τσέλσι «θερίζει θύελλες» στην Πρέμιερ Λιγκ, με τα αρνητικά αποτελέσματα να είναι συνεχόμενα.

Η ομάδα του Λονδίνου δεν λέει να σηκώσει… κεφάλι και η νέα ήττα, αυτή την φορά από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκάλεσε μεγάλους κλυδωνισμούς στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Η… έκρηξη των οπαδών της Τσέλσι, μετά το τέλος του εντός έδρας αγώνα με την Γιουνάιτεντ, περιγράφει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο, το κλίμα που επικρατεί στους «μπλε», λίγο πριν το φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Η προσπάθεια των πρωτευουσιάνων για έξοδο στο Champions League δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγμα μετά την ήττα στο χθεσινό παιχνίδι με την Γιουνάιτεντ και η Τσέλσι κυνηγά ένα μικρό «θαύμα», καθώς απέχει πέντε βαθμούς από την πέμπτη, Λίβερπουλ, έχοντας μάλιστα κι έναν παιχνίδι περισσότερο.

«Θέλουμε πίσω την Τσέλσι μας» ήταν το σύνθημα που δόνησε πολλές φορές το Στάμφορντ Μπριτζ, με τους οπαδούς των «μπλε» να μην κρύβουν την έντονη δυσαρέσκειά τους, για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα τους.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους οπαδούς των πρωτευουσιάνων να αποδοκιμάζουν έντονα την ομάδας τους, με τον προπονητή, Λίαμ Ροσένιορ και τους παίκτες να φεύγουν από τον αγωνιστικό χώρο με κατεβασμένα κεφάλια.

Από την οργή των οπαδών της Τσέλσι δεν γλίτωσε ούτε η διοίκηση της ομάδας του Λονδίνου, καθώς η πολιτική που έχουν ακολουθήσει οι ιδιοκτήτες των «μπλε» είναι καταστροφική.

Έχουν ξοδέψει πολλά χρήματα αλλά το ποσοστό επιτυχίας στις μεταγραφές είναι απογοητευτικό, με αποτέλεσμα η Τσέλσι να μην μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Έτσι μια σεζόν που ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για την Τσέλσι (οι «μπλε» κατέκτησαν το περασμένο καλοκαίρι το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων» εξελίχθηκε σε καταστροφή, καθώς οι πρωτευουσιάνοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ο προπονητής της Τσέλσι, Λίαμ Ροσένιορ τόνισε μετά το ματς με την Γιουνάιτεντ πως «η ομάδα μας έχει ν’ ανέβει ένα βουνό» και ο ίδιος βεβαίως αισθάνεται τεράστια πίεση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως εδώ και λίγες μέρες έχουν κάνει την εμφάνιση τους, «σενάρια» που θέλουν τον προπονητή των «μπλε» ν’ απομακρύνεται από την θέση του, με το τέλος της φετινής σεζόν. Η διοίκηση της Τσέλσι πήρε ένα μεγάλο ρίσκο, προσλαμβάνοντας τον Ροσένιορ στην θέση του Μαρέσκα, ένα ρίσκο που σίγουρα δεν απέφερε «καρπούς» για την ομάδα του Λονδίνου.

Έτσι, τώρα οι ιθύνοντες των πρωτευουσιάνων εξετάζουν άλλες λύσεις για την τεχνική ηγεσία της ομάδας, βλέποντας ότι ο Ροσένιορ δεν κατάφερε ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.