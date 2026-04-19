Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1: Έφυγε με το διπλό και κουνάει… σεντόνι
Με γκολάρα του Κούνια η Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Τσέλσι και ουσιαστικά «κλείδωσε» την έξοδό της στο Champions League.
- Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
- Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»
- Ο κόσμος έχασε πετρέλαιο 50 δισ. δολαρίων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
- «Δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ», λέει ο πάπας Λέων
Η Τσέλσι είχε τις περισσότερες ευκαιρίες στο «Stamford Bridge», αλλά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε τη νίκη. Με ένα υπέροχο γκολ του Κούνια οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν με 1-0 των «μπλε» για την 33η αγωνιστική της Premier League και δεν χάνουν με τίποτα την έξοδο στο Champions League. Αντίθετα, με την πλάτη στον τοίχο για την πεντάδα πλέον οι γηπεδούχοι.
Τρία δοκάρια είχε η Τσέλσι στο παιχνίδι και το πρώτο ήταν στο 12′ όταν από σουτ του Εστεβάο η μπάλα βρήκε στο σίδερο και έφυγε έξω. Στο 33′ ο Έντσο έχασε μεγάλη ευκαιρία απέναντι από τον Λάμενς ενώ στο 38′ ακυρώθηκε γκολ του Ντέλαπ για οφσάιντ. Στο 44′ η Γιουνάιτεντ άνοιξε το σκορ στην πρώτη της ευκαιρία με υπέροχο πλασέ του Κούνια στην κίνηση από ασίστ του Μπρούνο.
Στο 57′ ο Ντελάπ είχε δοκάρι με κεφαλιά ενώ στο 64′ ο Σάντσεθ έσωσε την Τσέλσι σε προσπάθεια του Μπρούνο. Στο 67′ το κακό τρίτωσε για την Τσέλσι καθώς σε μονομαχία με τον Φοφανά ο Μαζραουί πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα για τρίτη φορά στο δοκάρι, γλιτώνοντας το αυτογκόλ. Στο 85′ το σουτ του Καϊσέδο έφυγε λίγο έξω, στην τελευταία αξιόλογη φάση του ματς.
Τσέλσι: Σάντσεθ, Γκουστό (81’ Ατσεαμπόνγκ), Χάτο, Φοφανά (81’ Τσαλόμπα), Κουκουρέγια, Έντσο Φερνάντες (88’ Λάβια), Καϊσέδο, Εστεβάο (16’ Γκαρνάτσο), Πάλμερ, Νέτο, Ντέλαπ
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Λάμενς, Νταλότ, Μαζραουί, Χέβεν, Σο, Κασεμίρο, Μέινου, Μπεμό (87’ Ζίρκζεϊ), Κούνια (81’ Μάουντ), Φερνάντες, Σέσκο (80’ Ντιαλό)
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής:
Σάββατο 18/09
Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0
Λιντς-Γουλβς 3-0
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 1-2
Τότεναμ-Μπράιτον 2-2
Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1
Κυριακή 19/09
Άστον Βίλα-Σάντερλαντ (16:00)
Έβερτον-Λίβερπουλ (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)
Δευτέρα 20/04
Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (34ης) αγωνιστικής:
Τρίτη (21/04)
Μπράιτον-Τσέλσι (22:00)
Τετάρτη (22/04)
Μπόρνμουθ-Λιντς (22:00)
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
Παρασκευή (24/04)
Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)
Σάββατο (25/04)
Φούλαμ-Άστον Βίλα (14:30)
Γουλβς-Τότεναμ (17:00)
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Γουέστ Χαμ-Έβερτον (17:00)
Άρσεναλ-Νιούκαστλ (19:30)
Δευτέρα (27/04)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (22:00)
- Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)
- Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1: Έκαναν το 1-0 στους τελικούς οι «πράσινοι»
- Super League: Η βαθμολογία των play out μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού και την ήττα της ΑΕΛ
- Καρδίτσα – Προμηθέας 95-79: «Κλείδωσε» την παραμονή της με κορυφαίους τους Τζέφερσον (vid)
- Super League: Η βαθμολογία για τις θέσεις 5-8 – Τι ισχύει για το ευρωπαϊκό εισιτήριο (pic)
- Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο
