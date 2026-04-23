Αδιανόητα νούμερα: Τα «τρελά» ποσά που έχει πληρώσει σε αποζημιώσεις η Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 23 Απριλίου 2026, 12:50

Αδιανόητα νούμερα: Τα «τρελά» ποσά που έχει πληρώσει σε αποζημιώσεις η Τσέλσι

Ο Λίαμ Ροσένιορ αποχώρησε από την Τσέλσι, με τον Άγγλο προπονητή να λαμβάνει αποζημίωση που αγγίζει τα 27 εκατομμύρια ευρώ.

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Η Τσέλσι συνεχίζει ακάθεκτη να προσλαμβάνει και να απολύει προπονητές σαν να είναι μια κανονικότητα. Ο Λίαμ Ροσένιορ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των μπλε και μπαίνει πλέον σε ένα όχι και τόσο κλειστό κλαμπ προπονητών, που έχασαν σε γρήγορο χρονικό διάστημα τη δουλειά τους στο δυτικό Λονδίνο.

Όπως αναφέρουν Μέσα από το «Νησί», ο Ροσένιορ θα λάβει περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση από την Τσέλσι. Την ίδια στιγμή, τα χρήματα που έχουν δώσει οι “μπλε” σε προπονητές -προκειμένου να αποχωρήσουν- τα τελευταία 16 χρόνια, ξεπερνούν τα 165 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ένζο Μαρέσκα έλαβε περίπου πέντε εκατομμύρια από την Τσέλσι, ενώ η αποζημίωση του Ποκετίνο ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη, ο Πότερ έγινε πλουσιότερος κατά 15 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να φύγει από το… Λονδίνο, με τον Τούχελ να βάζει το ίδιο ποσό στον δικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Ο Λάμπαρντ πήρε κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, με τον Αντόνιο Κόντε να έχει την πρωτιά, μιας και προκειμένου η Τσέλσι να τον απολύσει χρειάστηκε να δαπανήσει 30 εκατομμύρια ευρώ. Στην περίπτωση του Μουρίνιο, η ομάδα του Λονδίνου έδωσε 12 εκατομμύρια.

Τα «τρελά» νούμερα της Τσέλσι

Delphi Economic Forum XI
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Μπουζνά: «Η Ελλάδα μπαίνει στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αγορών»

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Μπουζνά: «Η Ελλάδα μπαίνει στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αγορών»

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ – NNA: Οι IDF πυρπολούν σπίτια στον Λίβανο

Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ – NNA: Οι IDF πυρπολούν σπίτια στον Λίβανο

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Πολ Πογκμπά σε πρόσφατη συνέντευξη του συμβούλεψε τον Κόμπι Μέινου να σκεφτεί καλά τις επιλογές του, προτού υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Πολ Πογκμπά σε πρόσφατη συνέντευξη του συμβούλεψε τον Κόμπι Μέινου να σκεφτεί καλά τις επιλογές του, προτού υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας
«Προχωράμε, καταστρέφουμε» 23.04.26

Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας - Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας

Έναν ραβίνο - influencer που στέλνει μηνύματα καταστροφής και θανάτου επέλεξε η ισραηλινή κυβέρνηση για να γιορτάσει την ίδρυση του κράτους πριν 78 χρόνια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων
Καύσωνες και ασθένειες 23.04.26

Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Σε έκθεση του περιοδικού Lancet επισημαίνονται οι κίνδυνοι κυρίως από καύσωνες και ξηρασία.

Σύνταξη
Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Πολ Πογκμπά σε πρόσφατη συνέντευξη του συμβούλεψε τον Κόμπι Μέινου να σκεφτεί καλά τις επιλογές του, προτού υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται
Έκθεση 23.04.26

Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται

Αναλυτής που εργάστηκε στην έκθεση της Internet Watch Foundation αναφέρει ότι το περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας υπάρχει «σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων» και είναι «πολύ εύκολο» να βρεθεί

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία
Αντιπολίτευση 23.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τόνισε πως «το πιο σημαντικό που ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είναι ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σοβαρά εγκλήματα και όχι γενικά πολιτικές διαμεσολαβήσεις»

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26 Upd: 14:29

Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την «οικονομία της αρπαχτής» και τη «διαφθορά με κολλητούς», άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών. Κατέθεσε προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τη φορολογία, την ανάπτυξη. «Δεν ζούμε πλέον σε μια κανονική χώρα» διαπίστωσε ενώ εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Σύνταξη
Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου
Το αίτημα 23.04.26

Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου

Δήλωση της Δημάρχου Ζωγράφου Τίνας Καφατσάκη για το θέμα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών και του σχετικού προσχεδίου νόμου της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομικές Ειδήσεις 23.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Δυναμικό παρών για δεύτερη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: «Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο – Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 23.04.26

«Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο - Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια

Οι μονώσεις και τα συναφή υλικά καταγράφουν πολύ υψηλές αυξήσεις, με το κόστος κατασκευής να αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις τα 1.900 ευρώ ή και περισσότερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύνταξη
Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι

«Ο Πιερρακάκης λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 23.04.26

Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Το «Γκολ με τον Παντελή» με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, το τηλεπαιχνίδι της Betsson, επιστρέφει με ένα special επεισόδιο αφιερωμένο στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στον… ξαφνικό θάνατο

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

