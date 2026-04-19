«Φαβορί για τον πάγκο της Τσέλσι ο Σιμεόνε»
Ο πιθανότερος... επόμενος προπονητής της Τσέλσι είναι ο Ντιέγκο Σιμεόνε σύμφωνα με ρεπορτάζ της αγγλικής Sun.
- Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
- Φαράγγι του Βίκου: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης τουρίστριας από μονοπάτι
- Από την έντονη κινητικότητα στην ακινησία στο Ορμούζ - Το σοκαριστικό βίντεο των 12 δευτερολέπτων
- Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in
Η απογοητευτική σεζόν που διάγει η Τσέλσι με τον Λίαμ Ροσινιόρ στο τιμόνι της, έχει αναγκάσει τους ιθύνοντες των Λονδρέζων να σκέφτονται ήδη την επόμενη μέρα χωρίς εκείνον.
Ο Άγγλος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, ωστόσο η πολύ κακή εικόνα της ομάδας στην Premier League, ίσως να δρομολογήσει εξελίξεις.
Σύμφωνα με την αγγλική «Sun», ο βασικός υποψήφιος για να τον αντικαταστήσει, είναι ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε.
Όπως έχει γραφτεί στην Ισπανία, ο «Τσόλο» σκέφτεται να αποχωρήσει από τους «ροχιμπλάνκος», έπειτα από 15 χρόνια στον πάγκο τους και οι «μπλε» του Λονδίνου… καραδοκούν, περιμένοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα η Τσέλσι δεν κοιτάζει μόνο τον Αργεντινό, αλλά στη λίστα της υπάρχει και ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος ναι μεν βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής Γερμανίας αλλά θέλει να επιστρέψει και στον πάγκο κάποιου συλλόγου.
- Μεντιλίμπαρ: «Μένουν τέσσερα παιχνίδια, όμως πιστεύουμε πως υπάρχει το περιθώριο»
- Μεγάλη νίκη με μπροστάρη τον Έσε
- ΖΑΟΝ – Παναθηναϊκός 1-3: Οι φιλοξενούμενες έκαναν την ανατροπή και είναι μια ανάσα από τον τίτλο
- Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό (vid)
- Super League: Η βαθμολογία των playoffs μετά τις νίκες ΑΕΚ και Ολυμπιακού
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2: Εξαιρετικοί οι «ερυθρόλευκοι» στη Λεωφόρο, έμειναν «ζωντανοί» για τον τίτλο! (vids)
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εξαιρετική κίνηση του Ροντινέι και 2-0 οι Πειραιώτες – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο Ζέλσον κάνει το 1-0 από λάθος του Γεντβάι (vid)
