23 Απριλίου 2026, 14:50

Ήταν 28 ετών όταν η Κέιτ Μος γνώρισε τον κατά 52 χρόνια μεγαλύτερό της ζωγράφο Λούσιαν Φρόιντ. Μια σχέση που «γέννησε» φήμες και έναν μοναδικό πίνακα

Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν το 2002 όταν η έγκυος Κέιτ Μος πόζαρε ολόγυμνη μπροστά στον Λούσιαν Φρόιντ και το αποτέλεσμα αυτής της… συνεργασίας απέκτησε σύντομα ονοματεπώνυμο: Naked Portrait 2002. Έτσι ονόμασε ο γνωστός ζωγράφος τον πίνακά του.

Ωστόσο δεν ήταν (μόνο) το έργο που έκανε πολλούς να ασχοληθούν για την καλλιτεχνική σχέση ανάμεσα στο διάσημο μοντέλο και τον εγγονό του Σίγκμουντ Φρόιντ. Άλλωστε δεν αμφισβητεί κανείς ότι ο πίνακας ήταν ένα μικρό αριστούργημα – που έφτασε να πωληθεί για 3.5 εκατ. λίρες.

Naked Portrait 2002

Ο Λούσιαν Φρόιντ έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο της Κέιτ Μος, που δεν είχε καμία σχέση με τις πασαρέλες και ελάχιστοι ήξεραν. Η τεχνική του ήταν άγρια, ωμή και σέξι, όπως τα περισσότερα έργα του.

Αυτό που απασχόλησε τους πάντες ήταν η φύση της σχέσης τους, που κράτησε για περίπου έναν χρόνο – και φυσικά τα 52 χρόνια που τους χώριζαν. Και σε αυτή την περίοδο επικεντρώνεται η ταινία Moss & Freud.

Φίλοι ή κάτι παραπάνω;

Όλα ξεκίνησαν από μια συνέντευξη της Κέιτ Μος το 2001, που είχε πει ότι «θα ήθελα να τον γνωρίσω. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ γοητευτικός για 80χρονος». Η δήλωσή της έφτασε στα αυτιά του Λούσιαν και η επιθυμία του supermodel έγινε πραγματικότητα λίγο καιρό αργότερα.

Αυτή η γνωριμία οδήγησε αρχικά στην καλλιτεχνική συνεργασία ανάμεσά τους: ο Λούσιαν θα ζωγράφιζε τη γυμνή Μος, όπως εκείνος την έβλεπε.

Ωστόσο σταδιακά φάνηκε να εξελίσσεται σε μια έντονη φιλία. Οι… κακές γλώσσες έλεγαν ότι είναι μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ, πότε στο ατελιέ, πότε για φαγητό και σε χαλαρές βόλτες.

Σε αυτό βοήθησε και ο χαρακτήρας του Λούσιαν Φρόιντ – αιώνιος έφηβος, αθεράπευτος γυναικάς, με αρκετά παιδιά από διαφορετικές γυναίκες.

Ωστόσο ποτέ, ούτε η Κέιτ Μος ούτε ο επιτυχημένος ζωγράφος έδωσαν ποτέ περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της σχέσης τους. Μια σχέση που ολοκληρώθηκε λίγο καιρό μετά και την ολοκλήρωση του πίνακα – χρειάστηκε περίπου εννέα μήνες.

Μέσα στα επόμενα χρόνια μόνο οι δηλώσεις τους θύμιζαν τη σχέση τους. «Ο πιο ενδιαφέρον άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου» θα πει η Μος, «μου αρέσει πολύ η παρέα της, η συμπεριφορά της είναι γεμάτη εκπλήξεις» θα απαντήσει ο Φρόιντ.

Εντυπωσιακή η «Κέιτ Μος», μέτρια η ταινία

Παρά τη μυστηριώδη σχέση τους, το φιλμ Moss & Freud επιχειρεί να ρίξει κάτι σαν φως σε αυτή την φιλία. Η ταινία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις (βρετανικές) σκοτεινές αίθουσες στις 29 Μαΐου, ωστόσο η πρεμιέρα της στο London Film Festival τον περασμένο Οκτώβριο δεν ικανοποίησε τους κριτικούς.

Το Moss & Freud θεωρήθηκε από τους περισσότερους υπερβολικά δραματικό, που προσπάθησε να παρουσιάσει τους δύο πρωταγωνιστές πολύ σοβαρούς, αλλά στο τέλος «η Μος μοιάζει με χαζή και ο Φρόιντ σαν ένας γκρινιάρης γέρος» όπως έγραψε ο Guardian.

Παράλληλα, με το γνωστό μοντέλο να έχει εμπλακεί στην παραγωγή, το φιλμ κάνει τα πάντα για να πείσει τον κόσμο ότι η σχέση τους ήταν μόνο φιλική και τίποτα περισσότερο.

Σε αυτό, ωστόσο, που συμφωνούν όλοι είναι πως η Έλι Μπάμπερ θυμίζει πάρα πολύ την original Κέιτ Μος – από τον τρόπο που μιλάει μέχρι τον αέρα της στην πασαρέλα.

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Νικόλα Δημητρόπουλου, Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Έφη Αλεβίζου
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Μοντερνισμός 22.04.26

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Έφη Αλεβίζου
Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
The Good Life 21.04.26

Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το Βατικανό φιλοξενεί την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Πάπα Φραγκίσκο, τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του εμβληματικού Ποντίφικα

Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων
Περί αριστείας 21.04.26

Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων

Έγγραφα αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν διατήρησε στενούς δεσμούς με κορυφαίους ακαδημαϊκούς του Χάρβαρντ, ακόμη και μετά τη φυλάκισή του, εκθέτοντας τα κενά στην έρευνα του πανεπιστημίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας
«Προχωράμε, καταστρέφουμε» 23.04.26

Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας - Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας

Έναν ραβίνο - influencer που στέλνει μηνύματα καταστροφής και θανάτου επέλεξε η ισραηλινή κυβέρνηση για να γιορτάσει την ίδρυση του κράτους πριν 78 χρόνια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων
Καύσωνες και ασθένειες 23.04.26

Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Σε έκθεση του περιοδικού Lancet επισημαίνονται οι κίνδυνοι κυρίως από καύσωνες και ξηρασία.

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Πολ Πογκμπά σε πρόσφατη συνέντευξη του συμβούλεψε τον Κόμπι Μέινου να σκεφτεί καλά τις επιλογές του, προτού υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται
Έκθεση 23.04.26

Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται

Αναλυτής που εργάστηκε στην έκθεση της Internet Watch Foundation αναφέρει ότι το περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας υπάρχει «σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων» και είναι «πολύ εύκολο» να βρεθεί

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία
Αντιπολίτευση 23.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τόνισε πως «το πιο σημαντικό που ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είναι ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σοβαρά εγκλήματα και όχι γενικά πολιτικές διαμεσολαβήσεις»

Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26 Upd: 14:29

Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την «οικονομία της αρπαχτής» και τη «διαφθορά με κολλητούς», άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών. Κατέθεσε προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τη φορολογία, την ανάπτυξη. «Δεν ζούμε πλέον σε μια κανονική χώρα» διαπίστωσε ενώ εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου
Το αίτημα 23.04.26

Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου

Δήλωση της Δημάρχου Ζωγράφου Τίνας Καφατσάκη για το θέμα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών και του σχετικού προσχεδίου νόμου της κυβέρνησης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομικές Ειδήσεις 23.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Δυναμικό παρών για δεύτερη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

ΕΛΣΤΑΤ: «Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο – Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 23.04.26

«Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο - Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια

Οι μονώσεις και τα συναφή υλικά καταγράφουν πολύ υψηλές αυξήσεις, με το κόστος κατασκευής να αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις τα 1.900 ευρώ ή και περισσότερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι

«Ο Πιερρακάκης λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος

Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 23.04.26

Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Το «Γκολ με τον Παντελή» με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, το τηλεπαιχνίδι της Betsson, επιστρέφει με ένα special επεισόδιο αφιερωμένο στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στον… ξαφνικό θάνατο

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Έρευνα 23.04.26

Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI - Οι προκλήσεις

Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

