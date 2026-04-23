Ήταν το 2002 όταν η έγκυος Κέιτ Μος πόζαρε ολόγυμνη μπροστά στον Λούσιαν Φρόιντ και το αποτέλεσμα αυτής της… συνεργασίας απέκτησε σύντομα ονοματεπώνυμο: Naked Portrait 2002. Έτσι ονόμασε ο γνωστός ζωγράφος τον πίνακά του.

Ωστόσο δεν ήταν (μόνο) το έργο που έκανε πολλούς να ασχοληθούν για την καλλιτεχνική σχέση ανάμεσα στο διάσημο μοντέλο και τον εγγονό του Σίγκμουντ Φρόιντ. Άλλωστε δεν αμφισβητεί κανείς ότι ο πίνακας ήταν ένα μικρό αριστούργημα – που έφτασε να πωληθεί για 3.5 εκατ. λίρες.

Ο Λούσιαν Φρόιντ έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο της Κέιτ Μος, που δεν είχε καμία σχέση με τις πασαρέλες και ελάχιστοι ήξεραν. Η τεχνική του ήταν άγρια, ωμή και σέξι, όπως τα περισσότερα έργα του.

Αυτό που απασχόλησε τους πάντες ήταν η φύση της σχέσης τους, που κράτησε για περίπου έναν χρόνο – και φυσικά τα 52 χρόνια που τους χώριζαν. Και σε αυτή την περίοδο επικεντρώνεται η ταινία Moss & Freud.

Φίλοι ή κάτι παραπάνω;

Όλα ξεκίνησαν από μια συνέντευξη της Κέιτ Μος το 2001, που είχε πει ότι «θα ήθελα να τον γνωρίσω. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ γοητευτικός για 80χρονος». Η δήλωσή της έφτασε στα αυτιά του Λούσιαν και η επιθυμία του supermodel έγινε πραγματικότητα λίγο καιρό αργότερα.

Αυτή η γνωριμία οδήγησε αρχικά στην καλλιτεχνική συνεργασία ανάμεσά τους: ο Λούσιαν θα ζωγράφιζε τη γυμνή Μος, όπως εκείνος την έβλεπε.

Ωστόσο σταδιακά φάνηκε να εξελίσσεται σε μια έντονη φιλία. Οι… κακές γλώσσες έλεγαν ότι είναι μαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ, πότε στο ατελιέ, πότε για φαγητό και σε χαλαρές βόλτες.

Σε αυτό βοήθησε και ο χαρακτήρας του Λούσιαν Φρόιντ – αιώνιος έφηβος, αθεράπευτος γυναικάς, με αρκετά παιδιά από διαφορετικές γυναίκες.

Ωστόσο ποτέ, ούτε η Κέιτ Μος ούτε ο επιτυχημένος ζωγράφος έδωσαν ποτέ περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της σχέσης τους. Μια σχέση που ολοκληρώθηκε λίγο καιρό μετά και την ολοκλήρωση του πίνακα – χρειάστηκε περίπου εννέα μήνες.

Μέσα στα επόμενα χρόνια μόνο οι δηλώσεις τους θύμιζαν τη σχέση τους. «Ο πιο ενδιαφέρον άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου» θα πει η Μος, «μου αρέσει πολύ η παρέα της, η συμπεριφορά της είναι γεμάτη εκπλήξεις» θα απαντήσει ο Φρόιντ.

Εντυπωσιακή η «Κέιτ Μος», μέτρια η ταινία

Παρά τη μυστηριώδη σχέση τους, το φιλμ Moss & Freud επιχειρεί να ρίξει κάτι σαν φως σε αυτή την φιλία. Η ταινία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις (βρετανικές) σκοτεινές αίθουσες στις 29 Μαΐου, ωστόσο η πρεμιέρα της στο London Film Festival τον περασμένο Οκτώβριο δεν ικανοποίησε τους κριτικούς.

Το Moss & Freud θεωρήθηκε από τους περισσότερους υπερβολικά δραματικό, που προσπάθησε να παρουσιάσει τους δύο πρωταγωνιστές πολύ σοβαρούς, αλλά στο τέλος «η Μος μοιάζει με χαζή και ο Φρόιντ σαν ένας γκρινιάρης γέρος» όπως έγραψε ο Guardian.

Παράλληλα, με το γνωστό μοντέλο να έχει εμπλακεί στην παραγωγή, το φιλμ κάνει τα πάντα για να πείσει τον κόσμο ότι η σχέση τους ήταν μόνο φιλική και τίποτα περισσότερο.

Σε αυτό, ωστόσο, που συμφωνούν όλοι είναι πως η Έλι Μπάμπερ θυμίζει πάρα πολύ την original Κέιτ Μος – από τον τρόπο που μιλάει μέχρι τον αέρα της στην πασαρέλα.