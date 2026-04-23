Παρολίγο τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν μέσα σε κάδο και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου
Ο 46χρονος Ρουμάνος κοιμόταν μέσα στον κάδο απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη
Ένα σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων από τους κάδους στο κέντρο της πόλης, ένας 46χρονος Ρουμάνος – πιθανόν άστεγος- κατέληξε στην πρέσα του απορριμματοφόρου.
Σύμφωνα με το thestival.gr, πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας φέρεται να κοιμόταν εντός του κάδου. Το περιστατικό έγινε γύρω στις 00:30 στη Λεωφόρο Νίκης.
Οι υπάλληλοι του Δήμου μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί σταμάτησαν αμέσως τη διαδικασία.
Ο άνδρας διεκομίσθη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί στο πόδι.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις