Νέα Ιωνία: Οδηγός απείλησε με όπλο υπαλλήλους καθαριότητας
Ο οδηγός φέρεται να είπε ότι χτύπησαν το αυτοκίνητό του με κάδο
Λεκτική επίθεση και απειλή με όπλο κατήγγειλε εργαζόμενος στην καθαριότητα του δήμου Νέας Ιωνίας.
Όλα έγιναν περίπου στις 4:40 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την καταγγελία, συνεργείο του δήμου εργαζόταν για την αποκομιδή των απορριμμάτων επί της οδού Βοσπόρου.
Τότε, τους προσέγγισε ένας άνδρας, ο οποίος, αφού τους επιτέθηκε λεκτικά, επειδή, όπως φέρεται να είπε, χτύπησαν το αυτοκίνητό του με κάδο, επέδειξε όπλο που έφερε στη ζώνη του.
Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στο όχημά του, το οποίο δεν είχε πινακίδες και αποχώρησε από το σημείο.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
