Μενίδι: Τραυμάτισαν με πέτρα υπάλληλο απορριμματοφόρου
Η αστυνομία αναζητά τους δράστες
Επίθεση από τέσσερα άτομα δέχτηκαν υπάλληλοι απορριμματοφόρου, εκ των οποίων ο ένας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σήμερα το πρωί έξω από τον καταυλισμό στην Αυλίζα Αχαρνών.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το απορριμματοφόρο του δήμου Αχαρνών είχε σταματήσει στη στάση ΙΣΙΔ και οι υπάλληλοι άδειαζαν τους κάδους, όταν δέχτηκαν αρχικά λεκτική επίθεση από τέσσερις Ρομά, σύμφωνα με το ΑΠΕ, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα.
Στη συνέχεια ένας από τους επιβάτες των αυτοκινήτων πέταξε μια πέτρα με αποτέλεσμα να τραυματίσει έναν από τους υπαλλήλους στο κεφάλι.
Ο τραυματίας διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι δράστες αναζητούνται.
