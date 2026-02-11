Αιγάλεω: Απορριμματοφόρο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη – Τραυματίστηκε ο οδηγός
Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού του απορριμματοφόρου στο Αιγάλεω έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες
Οδηγός απορριμματοφόρου στο Αιγάλεω τραυματίστηκε όταν το βαρύ όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, εγκλωβίζοντάς τον στην καμπίνα.
Το τροχαίο σημειώθηκε στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, στο ύψος της εξόδου 5 της Αττικής Οδού. Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, ενώ σε επιφυλακή ήταν ακόμα ένα με δύο πυροσβέστες.
Kαθυστερήσεις στην κυκλοφορία παρατηρούνται στην Περιφερειακή Αιγάλεω όπου σημειώθηκε το τροχαίο
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός έχει ευτυχώς τραυματιστεί ελαφρά.
Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της Περιφερειακής Αιγάλεω διεξάγεται με δυσκολία, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
