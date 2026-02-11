view
InShorts 11 Φεβρουαρίου 2026, 07:52
Αιγάλεω: Απορριμματοφόρο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη – Τραυματίστηκε ο οδηγός

Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού του απορριμματοφόρου στο Αιγάλεω έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες

Εγκέφαλος: Πώς να τον ενισχύσετε σε 3 μήνες

Εγκέφαλος: Πώς να τον ενισχύσετε σε 3 μήνες

Οδηγός απορριμματοφόρου στο Αιγάλεω τραυματίστηκε όταν το βαρύ όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, εγκλωβίζοντάς τον στην καμπίνα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, στο ύψος της εξόδου 5 της Αττικής Οδού. Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες, ενώ σε επιφυλακή ήταν ακόμα ένα με δύο πυροσβέστες.

Kαθυστερήσεις στην κυκλοφορία παρατηρούνται στην Περιφερειακή Αιγάλεω όπου σημειώθηκε το τροχαίο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός έχει ευτυχώς τραυματιστεί ελαφρά.

Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της Περιφερειακής Αιγάλεω διεξάγεται με δυσκολία, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Business
AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

Κοινωνία
Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

Ιράν: Κάλυψε με χώμα τις εισόδους των τούνελ στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν – Δορυφορικές φωτογραφίες
Μέτρα προφύλαξης 10.02.26

Το Ιράν κάλυψε με χώμα τις εισόδους των τούνελ στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν - Δορυφορικές φωτογραφίες

Δεξαμενή σκέψης παρουσιάζει δορυφορικές φωτογραφίες που αποτυπώνουν τα μέτρα που έχει πάρει το Ιράν στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν - Τι φοβάται η Τεχεράνη, σύμφωνα με το think tank

Σύνταξη
ΑΠΘ: Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του πανεπιστημίου – Εκτός campus τα επεισόδια
Νέα ανακοίνωση 10.02.26

«Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του ΑΠΘ - Εκτός campus τα επεισόδια», λένε οι πρυτανικές αρχές

Τα επεισόδια έγιναν εκτός ΑΠΘ, αναφέρουν οι πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου για τα όσα συνέβησαν στην Πολυτεχνική Σχολή τα ξημερώματα του Σαββάτου

Σύνταξη
Λαθραία τσιγάρα: «Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο» – Πώς δρούσε το κύκλωμα, οι κωδικές ονομασίες
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ 09.02.26

«Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο»: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, οι κωδικές ονομασίες

Το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα δρούσε τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά κυρίως σε χώρες του εξωτερικού - Αυστηρή ιεραρχική δομή - Τι κατασχέθηκε

Σύνταξη
«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny
Nuevayol 09.02.26

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Το ημίχρονο του Bad Bunny στο Super Bowl LX πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, από την επίθεση Τραμπ μέχρι το οργανωμένο αντι-show της δεξιάς, μετατρέποντας το ημίχρονο σε πολιτισμικό γεγονός πρώτης γραμμής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Οι διασώστες και οι κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν δύο οικογένειες.

Σύνταξη
Ειδική αγωγή υπό… κατάρρευση στη Σάμο
Οι καταγγελίες των γονιών 08.02.26

Ειδική αγωγή υπό… κατάρρευση στη Σάμο

Τριτοκοσμικές συνθήκες στο ειδικό δημοτικό και νηπιαγωγείο Σάμου καταγγέλλουν γονείς στο in: «Καλούμαστε να βάλουμε στη ζυγαριά την ασφάλεια και την εκπαίδευση των παιδιών μας» - Στο in απαντά και ο Δήμαρχος Σάμου

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 08.02.26

Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία

Την αλληλεγγύη της στις Ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις μετά τις συγκρούσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ εξέφρασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: «Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον – Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)
Σοκ 08.02.26

«Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον - Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)

Η Λίντσεϊ Βον υπέστη σοβαρή πτώση και αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 την Κυριακή, στην Κορτίνα ντ΄ Αμπέτσο.

Σύνταξη
Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Το ζητούμενο 11.02.26

Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει φέτος μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων, με βάση το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς που εγκρίθηκε το 2025.

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ιράν: Μήνυμα Πεζεσκιάν για πυρηνικό πρόγραμμα: «Η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει στις υπερβολικές απαιτήσεις»
Κόσμος 11.02.26

Μήνυμα Πεζεσκιάν για πυρηνικό πρόγραμμα: «Η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει στις υπερβολικές απαιτήσεις»

«Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικό όπλο. Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένως και είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επαλήθευση», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν με αφορμή την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης

Σύνταξη
«Η ελπίδα θέλει σκληρή δουλειά» – Η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs καταπιάστηκε με το θέμα της θλίψης
Καιροί 11.02.26

«Η ελπίδα θέλει σκληρή δουλειά» - Η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs καταπιάστηκε με το θέμα της θλίψης

Η Αμερική βρίσκεται σε κατάσταση πένθους και απογοήτευσης – και η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs τη Δευτέρα (9 Φεβρουαρίου) στην έναρξη της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης συνάντησε τους ανθρώπους εκεί όπου ακριβώς βρίσκονται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενοίκια: Ράλι στις τιμές και στεγαστική ασφυξία για τους νέους – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters
Αβάσταχτο κόστος 11.02.26

Ράλι στις τιμές ενοικίων και στεγαστική ασφυξία για τους νέους - Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters

Καθώς τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, τα νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες και καταφεύγουν σε μεγαλύτερο δανεισμό

Σύνταξη
Καναδάς: «Φράξαμε την πόρτα της τάξης με θρανία» – Μαθητής περιγράφει πώς γλίτωσαν από το μακελειό
Άγνωστα τα κίνητρα 11.02.26

«Φράξαμε την πόρτα της τάξης με θρανία» - Μαθητής περιγράφει πώς γλίτωσαν από το μακελειό στο σχολείο του Καναδά

Σε σοκ ο Καναδάς μετά το περιστατικό μαζικών δολοφονιών σε μία μικρή κοινότητα 2300 κατοίκων - Η επίθεση στο σχολείο και σε ένα γειτονικό σπίτι φαίνεται να έγιναν από το ίδιο πρόσωπο

Σύνταξη
Τσικνοπέμπτη: Πώς επηρεάζουν το παραδοσιακό τραπέζι οι ανατιμήσεις στο κρέας
Προτιμήσεις καταναλωτών 11.02.26

Πώς επηρεάζουν το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης οι ανατιμήσεις στο κρέας - Πού κινούνται μοσχάρι και αρνί

Οι τιμές σε μοσχαρίσιο κρέας και αμνοερίφια είναι οι πιο τσιμπημένες, οπότε οι καταναλωτές στρέφονται σε χοιρινό και κοτόπουλο για την Τσικνοπέμπτη

Σύνταξη
Η… ιδιαίτερη ανάρτηση του Λεσόρ: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ»
Euroleague 11.02.26

Η… ιδιαίτερη ανάρτηση του Λεσόρ: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ»

Ο Ματίας Λεσόρ με ένα ιδιαίτερο story στο instagram απάντησε εμμέσως στον Μίσκο Ραζνάτοβιτς σε όσα είπε ο γνωστός ατζέντης για το τέλος της συνεργασίας τους.

Σύνταξη
Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο
Δείτε βίντεο 11.02.26

Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε στην 1η Ημερίδα Άμυνας & Γεωπολιτικής - «Έπειτα από τον Ψυχρό Πόλεμο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα παγκόσμια τάξη», υποστήριξε

Σύνταξη
Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
Διπλωματία 11.02.26

Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Μητσοτάκης και Ερντογάν συναντιούνται με στόχο την διατήρηση των ήρεμων νερών, ενώ η Αθήνα θέλει να αποφύγει τις εκπλήξεις σημειώνοντας την αξία της ηρεμίας των τελευταίων δύο ετών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Culture Live 11.02.26

Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας έκρινε ότι ερωτικό μυθιστόρημα με μεγάλη ηλικιακή διαφορά «σεξουαλικοποιεί παιδιά», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της συγγραφέα πως η ηρωίδα είναι ενήλικη, και την καταδίκασε για δημιουργία, κατοχή και διανομή υλικού κακοποίησης ανηλίκων

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (11/2) από την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Βάσκος τεχνικός έστειλε το μήνυμά του για τη «χρυσή» αυτή περίοδο.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ
Ανατριχιαστική έρευνα 11.02.26

Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ στη Γάζα

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε στη Γάζα διεθνώς απαγορευμένα θερμικά και θερμοβαρικά όπλα - Σώματα θυμάτων έλιωσαν στους 3.500 βαθμούς Κελσίου - Τι λένε νομικοί εμπειρογνώμονες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
