Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου

Καθυστερήσεις και σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται και σήμερα, Τετάρτη, στους δρόμους της Αττικής – ειδικά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όπου σημειώθηκε νωρίτερα τροχαίο με απορριμματοφόρο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών παρατηρείται η γνωστή εικόνα συμφόρησης στο ρεύμα εξόδου, από Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, στο ύψος της εξόδου 5, όταν το απορριμματοφόρο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του, τον οποίο απεγκλώβισε η Πυροσβεστική.

Δυνάμεις της Τροχαίας βρίσκονται στην περιοχή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς η δεξιά λωρίδα παραμένει κλειστή προκαλώντας σημαντικές ουρές. Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής η εικόνα είναι κάπως καλύτερη, αν και σε συγκεκριμένα σημεία παρατηρούνται φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Πώς καταγράφεται η κίνηση στην Αττική

Ειδικότερα, στη Βασ. Κωνσταντίνου η κίνηση είναι αυξημένη, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα έως την πλατεία Μαβίλη. Στη Λεωφόρο Συγγρού καταγράφεται έντονη κινητικότητα στην άνοδο, από το ΦΙΞ έως τη Λεωφόρο Αμαλίας.

Στη Λεωφόρο Κηφισίας, παρατηρείται ομαλή κυκλοφορία στην άνοδο, αυξημένη κίνηση κατά διαστήματα στην κάθοδο. Πολύ καλύτερη είναι η κατάσταση στη Μεσογείων, στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου και στην Κατεχάκη, καθώς η κυκλοφορία εξελίσσεται ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία παρατηρείται αυξημένη κίνηση από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο ρεύμα προς Πειραιά η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, ωστόσο καταγράφεται μέτρια έως αυξημένη ροή από τη Μεταμόρφωση έως το Κόκκινο Μήλο και από τα Άνω Πατήσια έως τη Λένορμαν.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, τέλος, παρατηρείται η γνωστή εικόνα συμφόρησης στο ρεύμα εξόδου, από Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, όπου οι χρόνοι κυκλοφορίας φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά.

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στη Βασ. Σοφίας και στη Βασ. Όλγας, με χρήση μηχανημάτων έργου, γεγονός που προκαλεί τοπικές επιβαρύνσεις στην κυκλοφορία.