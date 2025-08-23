Ασπρόπυργος: Νεαροί ξυλοκόπησαν εργαζόμενους σε απορριμματοφόρο – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (22/08) στην θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο, όταν ομάδα νεαρών έκλεισε τον δρόμο σε απορριμματοφόρο και επιτέθηκε στο πλήρωμά του.

Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο, εκτός κινδύνου, ενώ οι δύο εργαζόμενοι που τον συνόδευαν υπέστησαν ελαφρά τραύματα και έλαβαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες.

«Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο πέντε με έξι άτομα και μέσα σε πέντε λεπτά με βάλανε κάτω και φύγανε. Μου έσπασαν το σαγόνι, έχω αιματώματα στο κεφάλι», ανέφερε ο οδηγός του απορριμματοφόρου που νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Αναζητά τους δράστες η ΕΛ.ΑΣ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, με την Ελληνική Αστυνομία να διερευνά το περιστατικό, το οποίο θυμίζει παρόμοια επίθεση σε εργαζόμενο καθαριότητας του δήμου Αθηναίων τον περασμένο Ιούνιο.