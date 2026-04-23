Ζενεβιέβ Μαζαρί: Εντυπωσιακή στην πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada 2» στο Λονδίνο

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί βρέθηκε στη βρετανική πρωτεύουσα και συγκεκριμένα στην καρδιά της πόλης, το Leicester Square, όπου γέμισε λάμψη, με τους πρωταγωνιστές της ταινίας να δίνουν το «παρών».

Η παρουσιάστρια συγκινημένη από την εμπειρία της, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της με τους ακολούθους της στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Πάτησα στο κόκκινο χαλί για το “The Devil Wears Prada” και ειλικρινά ακόμα προσπαθώ να επεξεργαστώ τη μαγεία. Τα φώτα, η ενέργεια, η μόδα, όλα έμοιαζαν βγαλμένα κατευθείαν από ένα όνειρο. Η Μιράντα θα το ενέκρινε… νομίζω».

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Το πανάκριβο εντυπωσιακό φόρεμα της

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί για την ξεχωριστή περίσταση επέλεξε να φορέσει ένα κόκκινο μάξι φόρεμα YSL, με τολμηρό ντεκολτέ και τη δυναμική γραμμή, το οποίο και συνδυάσε αριστοτεχνικά με μια εμβληματική μαύρη τσάντα Celine Triomphe.

Το look της κόστισε περίπου 5.500 ευρώ.

View this post on Instagram A post shared by Genevieve Majari (@genevievevv)

«The Devil wears Prada 2»: Η εντυπωσιακές εμφανίσεις

Η βραδιά της πρεμιέρας είχε ξεκάθαρο dress code: έντονα κόκκινα, μαύρα και statement σιλουέτες. Οι πρωταγωνιστές της ταινίας Άν Χάθαγουεϊ, Μέριλ Στριπ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι έκλεψαν τις εντυπώσεις στο Λονδίνο, όπου το κόκκινο χρώμα κυριαρχούσε.

View this post on Instagram A post shared by Splash News (@splashnews)