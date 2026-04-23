Μετρό: Τροποποιούνται δρομολόγια της Γραμμής 2 λόγω έργων – Οι σταθμοί που θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα
Αντίστοιχες ρυθμίσεις στην κυκλοφορία των συρμών της Γραμμής 2 του Μετρό θα εφαρμοστούν από την Κυριακή έως την ερχόμενη Πέμπτη
- Καιρός: Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία – Πότε επιστρέφει η Άνοιξη
- Παρολίγο τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν μέσα σε κάδο και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου
- Αγ. Δημήτριος: Αναζητά τα κίνητρα και νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 25χρονου η ΕΛ.ΑΣ.
- Πώς ο πόλεμος «μπλόκαρε» τα κουτάκια της Diet Coke στην Ινδία
Νωρίτερα θα κλείσουν σήμερα πέντε σταθμοί του Μετρό λόγω τροποποιήσεων στα δρομολόγια της Γραμμής 2, στο πλαίσιο εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για τα αντικατάσταση των σιδηροτροχιών και εγκατάστασης του δικτύου 5G.
Οι σταθμοί «Ομόνοια» και «Αττική» θα παραμένουν ανοιχτοί για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς
Με ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ έχει ενημερώσει το επιβατικό κοινό ότι συγκεκριμένοι σταθμοί θα κλείνουν τουλάχιστον δύο ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Οι εν λόγω ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ από την Τρίτη (21.04.2026) και ισχύουν μέχρι και σήμερα Πέμπτη (23.04.2026).
Οι σταθμοί του Μετρό «Αττική», «Σταθμός Λαρίσης», «Μεταξουργείο», «Ομόνοια» και «Πανεπιστήμιο» θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Αντίστοιχες τροποποιήσεις θα εφαρμοστούν από την ερχόμενη Κυριακή (26.04.2026) έως την Πέμπτη (30.04.2026).
Οι σταθμοί «Ομόνοια» και «Αττική» θα παραμένουν ανοιχτοί για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς. Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό.
Μετρό: Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών
Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:
- από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:30,
- από ΑΤΤΙΚΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:32,
- από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:33,
- από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:34,
- από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:36,
- από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:38,
- από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:41,
- από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:43,
- από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:44,
- από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:46,
- από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:47 και
- από ΑΤΤΙΚΗ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:49.
Λεωφορεία για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί για τις ημέρες των εργασιών την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ18 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:
– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος:
«ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση) και «ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση).
– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος – Στ. Μετρό Σύνταγμα:
«ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (στάση, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη), «ΠΕΡΟΚΕ» (υπάρχουσα στάση), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση).
«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων» τονίζεται στην ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ .
- «Αυτός θα είναι ο αντικαταστάτης του Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο»
- Κεφαλονιά: «Το απήγαγαν το παιδί μου και το πήγαν εκεί» – Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης
- Άγιος Δημήτριος: Σκηνή αρχαίας τραγωδίας όταν ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αντιλήφθηκε την ταυτότητα του θύματος
- Στα εγκαίνια του 17ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης ο Νίκος Χαρδαλιάς
- Μεγάλο ενδιαφέρον για τον Παγιόλα στη Euroleague – Σενάριο και για τον ΠΑΟΚ (pic)
- Μήνυμα για στήριξη Δήμων και κοινωνικών υπηρεσιών από το ΔΣ της ΚΕΔΕ
- Σαρλίζ Θερόν: Η κορυφαία εμφάνιση χωρίς top, μόνο με ένα εντυπωσιακό κολάρο
- ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»
