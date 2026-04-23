Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Κυκλοφορεί στις 26 Απριλίου με συναρπαστικές προσφορές
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Κυκλοφορεί στις 26 Απριλίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Απριλίου το ΒΗΜΑ έρχεται μαζί με την έκδοση «Classic Rock: The Beatles», το περιοδικό VITA, την μαθητική εφημερίδα της Ηγουμενίτσας, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το ΒΗΜΑGAZINO

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Την Κυριακή 26 Απριλίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Την έκδοση «Classic Rock: The Beatles», το περιοδικό VITA, την μαθητική εφημερίδα της Ηγουμενίτσας, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Λίγα συγκροτήματα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής κατάφεραν να αφήσουν αποτύπωμα τόσο βαθύ και διαχρονικό όσο οι Beatles. Από τα υγρά υπόγεια του Λίβερπουλ μέχρι την παγκόσμια αποθέωση, η πορεία τους δεν ήταν απλώς μια καλλιτεχνική διαδρομή, αλλά μια πολιτισμική επανάσταση που επηρέασε τη μουσική, τη μόδα, τη σκέψη και τη συλλογική ταυτότητα ολόκληρων γενεών. Η επιρροή τους παραμένει ζωντανή: στα ραδιόφωνα που εξακολουθούν να μεταδίδουν τα τραγούδια τους, στους νέους δημιουργούς που αντλούν έμπνευση από το έργο τους, αλλά και στον διαρκή διάλογο γύρω από το ποιο είναι το σπουδαιότερο συγκρότημα όλων των εποχών.

Ο νέος τόμος της σειράς Classic Rock επιχειρεί μια ουσιαστική κατάδυση στο φαινόμενο Beatles. Μέσα από τις σελίδες του, ξεδιπλώνεται η ιστορία τεσσάρων νεαρών από την εργατική τάξη που κατέκτησαν τον κόσμο με όπλα το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και μια ανεξάντλητη ικανότητα παραγωγής μελωδιών. Ο αναγνώστης ταξιδεύει στα καπνισμένα κλαμπ του Αμβούργου, παρακολουθεί τις ηχογραφήσεις στα ιστορικά στούντιο της Abbey Road Studios και βιώνει τη συμβολική κορύφωση μιας εποχής με την τελευταία, εμβληματική εμφάνιση στην ταράτσα της Apple Corps.

Στο εξώφυλλο, η Νίκη Λυμπεράκη. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της νέας εκπομπής του MEGA «Πάμε μια βόλτα;» μιλά σε μια συνέντευξη χωρίς φίλτρα, αποκαλύπτοντας σκέψεις, εμπειρίες και στάσεις ζωής.

Το νέο τεύχος έρχεται να βάλει σε τάξη όλα όσα πραγματικά έχουν σημασία για την υγεία και την ευεξία μας, με εγκυρότητα, σαφήνεια και έναν λόγο άμεσο, κατανοητό και ουσιαστικό. Σε μια εποχή όπου η πληροφορία είναι άφθονη αλλά συχνά συγκεχυμένη, το Vita επιχειρεί να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας: τι δείχνουν τελικά οι τιμές της αρτηριακής πίεσης και πώς μπορούμε να την ρυθμίσουμε σωστά; Πόσο εφικτή είναι η πρόληψη του μελανώματος; Γιατί η παχυσαρκία συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την εμφάνιση διαβήτη; Και τελικά, ποιο φύλο ζει περισσότερο — και γιατί;

Στην ενότητα της διατροφής, το Vita καταρρίπτει διαδεδομένους μύθους και δίνει πρακτικές απαντήσεις σε καθημερινά διλήμματα: παχαίνει τελικά το φρούτο το βράδυ; Ποιες τροφές βοηθούν στη ρύθμιση της κορτιζόλης; Πόση πρωτεΐνη έχουμε πραγματικά ανάγκη; Παράλληλα, προτείνει έξυπνους τρόπους για πιο υγιεινό μαγείρεμα — ακόμη και για τα τηγανητά — και παρουσιάζει ιδέες όπως θρεπτικά smoothies, διατροφικά πρότυπα που συνδέονται με τη μακροζωία και σύγχρονες, απολαυστικές συνταγές όπως τα εντυπωσιακά buddha bowls.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Πρότυπου ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας ερευνούν ενδιαφέροντα θέματα της, μιλούν με παιδιά της γενιάς τους για ζητήματα που τους απασχολούν και γνωρίζουν σημαντικούς ανθρώπους που αφηγούνται ιστορίες από την προσωπική τους διαδρομή.

Η νέα εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κυκλοφορεί με ένα ειδικό αφιέρωμα, από το ταλέντο στην υπεραξία.

Το νέο τεύχος κυκλοφορεί με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για την πυρηνική ισχύ. Μία απειλή που είναι πάντα εδώ. 40 χρόνια από το τραγικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ, ο κόσμος συνεχίζει να αναμετράται με τις συνέπειες της ανθρώπινης ματαιοδοξίας.

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ – Επιμένει ότι η ηγεσία του Ιράν είναι διασπασμένη
Τραμπ: Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ – Επιμένει ότι η ηγεσία του Ιράν είναι διασπασμένη

«Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ», γράφει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επιμένει στην άποψη ότι η ηγεσία του Ιράν έχει διασπαστεί, κάτι που διαψεύδουν Τεχεράνη και αναλυτές

Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Δύο τραύματα θα ήταν θανατηφόρα ακόμα κι αν δεν έπεφτε στο νερό»
Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Δύο τραύματα θα ήταν θανατηφόρα ακόμα κι αν δεν έπεφτε στο νερό»

Ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας κατέθεσε στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη ότι η σορός του έφερε κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις που είχαν προκληθεί από δύο τρόπους.

Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

ΗΠΑ: Σε «μαύρη λίστα» τουρκική εταιρεία – Κατηγορίες για έμμεση στήριξη στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν
ΗΠΑ: Σε «μαύρη λίστα» τουρκική εταιρεία – Κατηγορίες για έμμεση στήριξη στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, τουρκική εταιρεία φέρεται να προμήθευσε πρώτη ύλη σε ιρανική επιχείρηση που βρίσκεται ήδη υπό κυρώσεις και συνδέεται με πιθανή στρατιωτική αξιοποίηση στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχουμε να κάνουμε με ρουσφέτια, αλλά με βαρύτατα ποινικά αδικήματα
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχουμε να κάνουμε με ρουσφέτια, αλλά με βαρύτατα ποινικά αδικήματα

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως «η κανονικοποίηση της διαφθοράς δεν θα περάσει»

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια καθοριστική καμπή για το μέλλον της γεωργίας, της υπαίθρου και της διατροφικής της επάρκειας, τόνισε μέσω ανάρτησης του ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης.

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία για την δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας – Η εμμονή του δράστη και το GPS στο αυτοκίνητό της
Νέα στοιχεία για την δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας - Η εμμονή του δράστη και το GPS στο αυτοκίνητό της

Νέα στοιχεία για την τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας
Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας - Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας

Έναν ραβίνο - influencer που στέλνει μηνύματα καταστροφής και θανάτου επέλεξε η ισραηλινή κυβέρνηση για να γιορτάσει την ίδρυση του κράτους πριν 78 χρόνια.

Conrad Athens The Ilisian: Νέα εποχή για το εμβληματικό τοπόσημο της Αθήνας
Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia

Η πρώτη μέρα λειτουργίας του Conrad Athens The Ilisian, στις 23 Απριλίου 2026, συμπίπτει συμβολικά με την ημέρα που το Hilton Αθηνών υποδέχθηκε τον πρώτο του ένοικο, στις 23 Απριλίου 1963

Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων
Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Σε έκθεση του περιοδικού Lancet επισημαίνονται οι κίνδυνοι κυρίως από καύσωνες και ξηρασία.

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Πολ Πογκμπά σε πρόσφατη συνέντευξη του συμβούλεψε τον Κόμπι Μέινου να σκεφτεί καλά τις επιλογές του, προτού υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται
Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται

Αναλυτής που εργάστηκε στην έκθεση της Internet Watch Foundation αναφέρει ότι το περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας υπάρχει «σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων» και είναι «πολύ εύκολο» να βρεθεί

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

