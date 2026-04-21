Classic Rock: Το μεγάλο αφιέρωμα για τους Beatles έρχεται αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 26 Απριλίου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ προσκαλεί τους αναγνώστες σε ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι, με την κυκλοφορία του δεύτερου τόμου της σειράς Classic Rock, αφιερωμένου στους ανεπανάληπτους The Beatles.

Λίγα συγκροτήματα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής κατάφεραν να αφήσουν αποτύπωμα τόσο βαθύ και διαχρονικό όσο οι Beatles. Από τα υγρά υπόγεια του Λίβερπουλ μέχρι την παγκόσμια αποθέωση, η πορεία τους δεν ήταν απλώς μια καλλιτεχνική διαδρομή, αλλά μια πολιτισμική επανάσταση που επηρέασε τη μουσική, τη μόδα, τη σκέψη και τη συλλογική ταυτότητα ολόκληρων γενεών. Η επιρροή τους παραμένει ζωντανή: στα ραδιόφωνα που εξακολουθούν να μεταδίδουν τα τραγούδια τους, στους νέους δημιουργούς που αντλούν έμπνευση από το έργο τους, αλλά και στον διαρκή διάλογο γύρω από το ποιο είναι το σπουδαιότερο συγκρότημα όλων των εποχών.

Ο νέος τόμος της σειράς Classic Rock επιχειρεί μια ουσιαστική κατάδυση στο φαινόμενο Beatles. Μέσα από τις σελίδες του, ξεδιπλώνεται η ιστορία τεσσάρων νεαρών από την εργατική τάξη που κατέκτησαν τον κόσμο με όπλα το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και μια ανεξάντλητη ικανότητα παραγωγής μελωδιών. Ο αναγνώστης ταξιδεύει στα καπνισμένα κλαμπ του Αμβούργου, παρακολουθεί τις ηχογραφήσεις στα ιστορικά στούντιο της Abbey Road Studios και βιώνει τη συμβολική κορύφωση μιας εποχής με την τελευταία, εμβληματική εμφάνιση στην ταράτσα της Apple Corps.

Η σειρά Classic Rock ξεχωρίζει για τον πλούτο και το βάθος της πληροφορίας που προσφέρει. Περιλαμβάνει αναλυτικές δισκογραφίες, κριτικές προσεγγίσεις εμβληματικών άλμπουμ και τραγουδιών, αλλά και άγνωστες ιστορίες και λεπτομέρειες που φωτίζουν νέες πτυχές της δημιουργικής πορείας των καλλιτεχνών. Παράλληλα, αναδεικνύει θρυλικά αντικείμενα και στιγμές που καθόρισαν την ιστορία της ροκ μουσικής.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, η έκδοση μετατρέπει την ανάγνωση σε μια πολυδιάστατη εμπειρία. Μέσω QR codes, ο αναγνώστης μπορεί να μεταβεί απευθείας σε μουσικές πλατφόρμες και να ακούσει τα τραγούδια και τα άλμπουμ που παρουσιάζονται, συνδυάζοντας τη γνώση με την άμεση ακρόαση.

