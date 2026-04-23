Ο Ράσελ Μπραντ παραδέχθηκε ότι έκανε σεξ με 16χρονη

Τι κι αν βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλικά εγκλήματα; Ο Ράσελ Μπραντ δηλώνει αθώος και την ίδια ώρα συνεχίζει να προκαλεί με τη συμπεριφορά του.

Ο αμφιλεγόμενος κωμικός και πρώην σύζυγος της Κέιτι Πέρι, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή The Megyn Kelly Show και παραδέχθηκε πως όταν ήταν 30 ετών έκανε σεξ με μια 16χρονη. Ωστόσο, συνεχίζει να μην το θεωρεί… μεγάλο λάθος, καθώς όπως τόνισε ουκ ολίγες φορές, στη Βρετανία η νόμιμη ηλικία συναίνεσης για σεξουαλική επαφή είναι τα 16 έτη.

«Σε ευχαριστώ Μέγκιν Κέλι, που μου δίνεις τη δυνατότητα να αντιμετωπίσω τον θυμό σου, ο οποίος είναι απολύτως δικαιολογημένος. Αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο, από όπου κατάγομαι, η ηλικία συναίνεσης είναι τα 16 έτη, και όντως κοιμήθηκα με μια 16χρονη όταν ήμουν 30 ετών» είπε ο Ράσελ Μπραντ.

Και δεν σταμάτησε εκεί, αλλά συνέχισε να δικαιολογεί τον εαυτό του: «Όμως στα 30 ήμουν ένας πολύ διαφορετικός άνθρωπος. Ήμουν νεότερος και ένας ανώριμος 30χρονος».

Ο 50χρονος κωμικός ξεκαθάρισε ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική, ωστόσο είπε πως υπήρχε ένα είδος εκμετάλλευσης καθώς εκείνος ήταν ήδη διάσημος.

«Όταν είσαι διάσημος ελκύεις τις γυναίκες, όπως εγώ εκείνη την εποχή κι αυτό είναι ένα είδος εκμετάλλευσης. Αναγνωρίζω ότι η σεξουαλική μου συμπεριφορά παλαιότερα ήταν εγωιστική και δεν με ενδιέφερε πως επηρέαζε τους άλλους ανθρώπους» συμπλήρωσε.

Ναρκωτικά, ξυλοδαρμοί, βιασμοί

Ο Ράσελ Μπραντ αντιμετωπίζει προβλήματα με το νόμο για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Από τις αρχές των zeros έχει συλληφθεί περισσότερες από 10 φορές για κατοχή και χρήση ναρκωτικών.

Το 2010 πρόσθεσε στο… βιογραφικό του και την κατηγορία της σωματικής βλάβης, όταν επιτέθηκε σε έναν φωτογράφο ενώ έκανε βόλτα με την τότε αρραβωνιαστικιά του Κέιτι Πέρι.

Τον Απρίλιο του 2025 ο 50χρονος κωμικός κατηγορήθηκε από τέσσερις γυναίκες για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση, κατά την περίοδο 1999 έως 2005.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, δύο ακόμα γυναίκες τον κατηγόρησαν για βιασμό. Ο ίδιος δηλώνει αθώος σε όλες τις κατηγορίες και πλέον περιμένει τον Οκτώβριο του 2026, όταν οι υποθέσεις θα πάνε στο δικαστήριο.