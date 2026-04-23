Ο Ράσελ Μπραντ παραδέχθηκε ότι έκανε σεξ με 16χρονη
Ο αμφιλεγόμενος κωμικός και κατηγορούμενος για σεξουαλικά εγκλήματα Ράσελ Μπραντ, παραδέχθηκε πως όταν ήταν 30 ετών έκανε σεξ με 16χρονη
- Κεφαλονιά: «Το απήγαγαν το παιδί μου και το πήγαν εκεί» – Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης
- Τραυματίστηκε τουρίστρια στο Ηράκλειο - Σκόνταψε σε σπασμένες πλάκες
- Πώς θα γλιτώσετε τους πλειστηριασμούς για χρέη – Τα «μυστικά»
- Παρολίγο τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν μέσα σε κάδο και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου
Τι κι αν βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλικά εγκλήματα; Ο Ράσελ Μπραντ δηλώνει αθώος και την ίδια ώρα συνεχίζει να προκαλεί με τη συμπεριφορά του.
Ο αμφιλεγόμενος κωμικός και πρώην σύζυγος της Κέιτι Πέρι, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή The Megyn Kelly Show και παραδέχθηκε πως όταν ήταν 30 ετών έκανε σεξ με μια 16χρονη. Ωστόσο, συνεχίζει να μην το θεωρεί… μεγάλο λάθος, καθώς όπως τόνισε ουκ ολίγες φορές, στη Βρετανία η νόμιμη ηλικία συναίνεσης για σεξουαλική επαφή είναι τα 16 έτη.
«Σε ευχαριστώ Μέγκιν Κέλι, που μου δίνεις τη δυνατότητα να αντιμετωπίσω τον θυμό σου, ο οποίος είναι απολύτως δικαιολογημένος. Αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο, από όπου κατάγομαι, η ηλικία συναίνεσης είναι τα 16 έτη, και όντως κοιμήθηκα με μια 16χρονη όταν ήμουν 30 ετών» είπε ο Ράσελ Μπραντ.
Και δεν σταμάτησε εκεί, αλλά συνέχισε να δικαιολογεί τον εαυτό του: «Όμως στα 30 ήμουν ένας πολύ διαφορετικός άνθρωπος. Ήμουν νεότερος και ένας ανώριμος 30χρονος».
Ο 50χρονος κωμικός ξεκαθάρισε ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική, ωστόσο είπε πως υπήρχε ένα είδος εκμετάλλευσης καθώς εκείνος ήταν ήδη διάσημος.
Russell Brand Admits to Sleeping With a 16-Year-Old When He Was 30: ‘I Think It Is Exploitative’ https://t.co/XMPM0zG69z
— Variety (@Variety) April 23, 2026
«Όταν είσαι διάσημος ελκύεις τις γυναίκες, όπως εγώ εκείνη την εποχή κι αυτό είναι ένα είδος εκμετάλλευσης. Αναγνωρίζω ότι η σεξουαλική μου συμπεριφορά παλαιότερα ήταν εγωιστική και δεν με ενδιέφερε πως επηρέαζε τους άλλους ανθρώπους» συμπλήρωσε.
Ναρκωτικά, ξυλοδαρμοί, βιασμοί
Ο Ράσελ Μπραντ αντιμετωπίζει προβλήματα με το νόμο για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Από τις αρχές των zeros έχει συλληφθεί περισσότερες από 10 φορές για κατοχή και χρήση ναρκωτικών.
Το 2010 πρόσθεσε στο… βιογραφικό του και την κατηγορία της σωματικής βλάβης, όταν επιτέθηκε σε έναν φωτογράφο ενώ έκανε βόλτα με την τότε αρραβωνιαστικιά του Κέιτι Πέρι.
Τον Απρίλιο του 2025 ο 50χρονος κωμικός κατηγορήθηκε από τέσσερις γυναίκες για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση, κατά την περίοδο 1999 έως 2005.
Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, δύο ακόμα γυναίκες τον κατηγόρησαν για βιασμό. Ο ίδιος δηλώνει αθώος σε όλες τις κατηγορίες και πλέον περιμένει τον Οκτώβριο του 2026, όταν οι υποθέσεις θα πάνε στο δικαστήριο.
- Ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών – Επιστρέφω γιατί δεν υπάρχει κανονικότητα στη χώρα
- Άγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου» – Συγκλονίζει η ανάρτηση του ταξίαρχου για τον γιο του
- Ο Ντιαλό είναι ο κορυφαίος αμυντικός της Euroleague (pic)
- Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου
- Η γη της ελιάς: Οι αποκαλύψεις δοκιμάζουν τις σχέσεις
- Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
- ΕΛΣΤΑΤ: «Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο – Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια
- Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι
