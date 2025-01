Ο Ράσελ Μπραντ ακολούθησε μία υπάλληλο του BBC στο μπάνιο –Νέα έρευνα εις βάρος του

Την Πέμπτη, το BBC δημοσίευσε τα ευρήματα μιας 15σέλιδης έρευνας που διεξήχθη σχετικά με την υποτιθέμενη παραβατική συμπεριφορά του Ράσελ Μπραντ, αφού ο 49χρονος σταρ αντιμετώπισε διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και σεξουαλική παρενόχληση, σε ένα αποκαλυπτικό άρθρο που κυκλοφόρησε το 2023.

Η επανεξέταση διεξήχθη από τον Πίτερ Τζόνστον, διευθυντή καταγγελιών και αναθεωρήσεων της σύνταξης του BBC, κατόπιν αιτήματος του γενικού διευθυντή, Τιμ Ντέιβις.

Διερευνήθηκαν διάφορες καταγγελίες που έγιναν για τον Μπραντ από την εποχή που εργαζόταν στο ραδιόφωνο του BBC μεταξύ 2006 και 2008.

Ο Ράσελ Μπραντ διαβάζει την Επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου

«Αποκαλύφθηκε» μπροστά της

Μία από τις καταγγελίες που εξετάστηκαν αφορούσε τον Ράσελ Μπραντ που φέρεται να ακολούθησε μια γυναίκα υπάλληλο στην τουαλέτα του γραφείου του BBC στο Λος Άντζελες και να «αποκαλύφθηκε» μπροστά της, λίγα λεπτά πριν από την προηχογράφηση μιας εκπομπής.

Μόλις βγήκε στον αέρα, ο κωμικός φέρεται να έκανε ένα αστείο για το πώς είχε «αποκαλυφθεί σε μια γυναίκα 25 λεπτά νωρίτερα».

Η γυναίκα ονομαζόταν Ολίβια και ανέφερε ότι «αισθάνθηκε αμήχανα και δεν ήθελε να το θίξει ή να μιλήσει γι’ αυτό, οπότε, αντίθετα, το αντιμετώπισε ελαφρά τη καρδία όταν προέκυψε».

Η επανεξέταση ανέφερε ότι η Ολίβια παραπονέθηκε επίσημα για την υποτιθέμενη κατάσταση πάνω από δέκα χρόνια αργότερα. Η έκθεση του Τζόνστον υποστήριξε ότι το υποτιθέμενο περιστατικό «ήταν αρκετά γνωστό» στο γραφείο του Λος Άντζελες και το προσωπικό «έκανε πλακίτσα» με αυτό για χρόνια.

Καμία αντίδραση από πουθενά

«Η Ολίβια είναι κατανοητό ότι ανησυχεί για την ευθύνη της διοίκησης για ό,τι συνέβη, ότι απογοητεύτηκε που κανείς δεν επανήλθε σε αυτήν με ικανοποιητικό τρόπο το 2019, αφού τελικά έθεσε την ανησυχία της και ότι στενοχωρήθηκε περισσότερο για το γιατί κανείς δεν έλαβε υπόψη του την αναφορά του Ράσελ Μπραντ στον αέρα το 2008», αναφέρεται στην κριτική.

Η έρευνα υποστήριξε επίσης ότι ενώ οι υπάλληλοι του BBC θεωρούσαν τον Μπραντ «απαιτητικό και δύσκολο στη συνεργασία και τη συμπεριφορά του ακραία», υπέθεταν ότι «δεν είχε νόημα να διαμαρτυρηθούν, καθώς πίστευαν ότι δεν θα εισακουστεί».

Ο Ράσελ Μπραντ εξηγεί τι έκανε σε πάρτι του Diddy

Ούρησε σε ένα ποτήρι στο στούντιο

Μια άλλη επίσημη καταγγελία που υποβλήθηκε στον Ράσελ Μπραντ ανέφερε ότι φέρεται να ούρησε σε ένα ποτήρι στο στούντιο του Radio 2 το 2007 και ότι φέρεται να «πέταξε αντικείμενα από θυμό» όταν ένας υπάλληλος της παραγωγής έκανε λάθος.

Εκτός από τα δημοσιευμένα ευρήματα της έρευνας, το BBC ζήτησε επίσης συγγνώμη από τα μέλη του προσωπικού που αισθάνθηκαν ότι δεν μπορούσαν να υποβάλουν καταγγελίες για την υποτιθέμενη παραβατική συμπεριφορά του Μπραντ.

Η αστυνομία διεξάγει επί του παρόντος έρευνα για τον κωμικό. Σύμφωνα με το BBC, έχει ανακριθεί από τις αρχές τρεις φορές από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο Ράσελ Μπραντ με καπελάκι Make Jesus First Again

Οι σχέσεις του ήταν «πάντα συναινετικές»

Τον Σεπτέμβριο του 2023, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης Channel 4 και Sunday Times δημοσίευσαν ισχυρισμούς τεσσάρων γυναικών ότι δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση και βιασμό από τον Ράσελ Μπραντ μεταξύ 2006 και 2013, στο απόγειο της φήμης του.

Οι κατήγοροι δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Ο ηθοποιός του Get Him to the Greek αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι οι σχέσεις του ήταν «πάντα συναινετικές».

Είπε επίσης ότι πίστευε ότι ήταν το αντικείμενο μιας «συντονισμένης επίθεσης» και ότι επρόκειτο να διερευνήσει το θέμα επειδή ήταν «πολύ, πολύ σοβαρό».

Αργότερα, ο Ράσελ Μπραντ δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο παρακαλούσε τους θαυμαστές του για την υποστήριξή τους καθώς και για οικονομική βοήθεια μετά από μια «οδυνηρή εβδομάδα», όπως τη χαρακτήρισε. Ο Μπραντ παραιτήθηκε από το BBC το 2008.

*Με στοιχεία από nypost.com \ Αρχική Φωτό: Ράσελ Μπραντ Instagram