Ο Ράσελ Μπραντ δηλώνει «αθώος» για όλα τα σεξουαλικά εγκλήματα που κατηγορείται

Ο Ράσελ Μπραντ μίλησε για πρώτη φορά δημοσίως για τις πολλαπλές καταγγελίες βιασμού που αντιμετωπίζει, αρνούμενος τις κατηγορίες και χαρακτηρίζοντάς τες ως «οδυνηρές επιθέσεις».

Ο 48χρονος Μπραντ εμφανίστηκε την Τετάρτη στην εκπομπή X του Τάκερ Κάρλσον κατά τη διάρκεια μιας εκτενούς και φλύαρης 45λεπτης συνέντευξης, όπου αναφέρθηκε αρκετές φορές στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και στις συνεχιζόμενες έρευνες της αστυνομίας και του BBC.

«Φυσικά και αρνούμαι όλους τους ισχυρισμούς… που έχουν διατυπωθεί», είπε και πρόσθεσε: «Απορρίπτω τους ισχυρισμούς με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο».

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών Arthur και Forgetting Sarah Marshall χαρακτήρισε τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ως «τρομακτικά» ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η κριτική που δέχεται είναι μια «εσκεμμένη απόπειρα να κλείσει κάθε διαφωνία με έναν εκπληκτικά επιθετικό τρόπο».

