Έντι Τζόνσον: «Μάλλον ξεχνάει τι τους έκανα» (pic)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλοςείχε δηλώσει πριν μερικές μέρες πως ο Κέντρικ Ναν είναι ο καλύτερος ξένος που έχει έρθει στην Ελλάδα μετά τον Ντομινίκ Γουίλκινς.

Ο Έντι Τζόνσον έσπευσε να απαντήσει σε μια σχετική δημοσίευση. «Ξεχνά τι έκανα στην ομάδα του για μια ολόκληρη σεζόν», ανέφερε και στη συνέχεια απαντώντας σε κάποια σχόλια φιλάθλων έγραψε: «Δεν μου αρέσει το πράσινο. Είναι soft χρώμα, το κόκκινο είναι το καλύτερο».

Όταν ένας φίλος του Παναθηναϊκού απάντησε πως «Και τι έκανες; Πήρες την Ευρωλίγκα;» ο Έντι Τζόνσον έγραψε: «Πάντως νίκησα την ομάδα σου στο δρόμο για τον τελικό και πήρα το πρωτάθλημα, οπότε… ναι. Όσο μου φωνάζατε και με βρίζατε, τόσο με κάνατε να καταστρέφω την ομάδα σας όπου την έβρισκα».

He forgot how much I abused his team all year long. https://t.co/FFDuFgM14D

— Eddie A Johnson (@Jumpshot8) May 7, 2024