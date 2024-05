«Ανανέωσε για δύο χρόνια ο Ναν» γράφουν οι Ισπανοί (pic)

Ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται στο Final Four της Euroleague ύστερα από δώδεκα χρόνια, καταφέρνοντας να κάμψει την αντίσταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Πράσινους ήταν ο Κέντρικ Ναν που πέτυχε 26 πόντους. Όμως, μια «βόμβα» από την Ισπανία έρχεται να πέσει στο ΟΑΚΑ, αφού όπως αναφέρουν από την Ιβηρική Χερσόνησο ο Αμερικανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με το «τριφύλλι».

Όπως τονίζει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Τσέμα ντε Λούκας, ο Ναν θα παραμείνει για δύο ακόμα χρόνια στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ενώ επισημαίνει πως υπάρχει ρήτρα για το ΝΒΑ αυτό το καλοκαίρι, κάτι που σημαίνει πως αν βρει κάτι που του ταιριάζει στις ΗΠΑ θα επιστρέψει εκεί.

