Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Ναν (vids)

Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού γνώρισε ο Κέντρικ Ναν κατά την είσοδό του στο παρκέ για την προθέρμανση ενόψει της αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Όλο το ΟΑΚΑ σηκώθηκε στο πόδι για τον Αμερικανό ο οποίος άκουσε μάλιστα και το όνομά του από την κερκίδα που αναγνωρίζει την προσφορά του στη φετινή πορεία της ομάδας.

Δείτε το βίντεο:

