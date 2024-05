Γαλλικός Τύπος: Κανένα έλεος για τον Εμπαπέ

«Ο τελευταίος του αγώνας με την Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ένας εφιάλτης. Ήταν απείρως εύθραυστος τεχνικά και ηττήθηκε κατά κράτος από τον Χούμελς. Είναι τόσο λίγο για έναν υποψήφιο για τη Χρυσή Μπάλα».

Το αθλητικό ευαγγέλιο της Γαλλίας, η «Εκίπ» δεν έδειξε κανένα έλεος στον αρχηγό της εθνικής ομάδας της χώρας για την απόδοσή του στο παιχνίδι με την Ντόρτμουντ και τον βαθμολόγησε με δύο.

Επτά χρόνια πόνος για τον Κιλιάν Εμπαπέ στο Παρίσι. Ο τελευταίος των les superstars της Παρί φεύγει από το Παρκ ντε Πρενς χωρίς να έχει εκπληρώσει τη μεγάλη του επιθυμία, να σηκώσει το τρόπαιο του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Εμπαπέ μαζί με τον Νεϊμάρ αποτέλεσαν τους δύο βασικούς πυλώνες του φαραωνικού σχεδίου της Παρί να κυριαρχήσει στην Ευρώπη. Οι Καταριανοί αγόρασαν τον σύλλογο της γαλλικής πρωτεύουσας το 2011 και παρά τους πολλούς άσους που έφεραν στο Παρκ ντε Πρενς ποτέ δεν προκάλεσαν οικονομικά.

Μέχρι το 2017, αμέσως μετά την Remontada, αποφάσισαν να στήσουν τις δικές τους ποδοσφαιρικές πυραμίδες καθιστώντας τους Νεϊμάρ και Εμπαπέ τους δύο πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στον κόσμο. Ο Βραζιλιάνος κόστισε 222 εκατ. ευρώ και ο Γάλλος 180 εκατ.

Το κόστος των μεταγραφών τα 12 χρόνια παραμονής του QSI στην ηγεσία της Παρί εκτοξεύτηκε στα 2,004 δισ. ευρώ. Οι απαντήσεις στις ευρωπαϊκές αποτυχίες ήταν πάντοτε οι ακριβές μεταγραφές. Με την άφιξη του Μέσι το καλοκαίρι του 2021 οι Globetrotters ολοκληρώθηκαν. Τα αποτελέσματα ωστόσο χειροτέρεψαν. Ο Εμπαπέ απαίτησε να γίνει το απόλυτο αφεντικό, έφυγαν οι Νεϊμάρ και Μέσι αλλά η Παρί έχασε ξανά τον δρόμο.

Τώρα που ετοιμάζει βαλίτσες ο Εμπαπέ οι Γάλλοι βρήκαν την ευκαιρία να ξεσκονίσουν τα κιτάπια τους. Στους τέσσερις ημιτελικούς (ο ένας με τη Μονακό τη σεζόν 2016/17) και έναν τελικό που έχει παίξει ο KM στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει πετύχει μόλις ένα γκολ, με τους Μονεγάσκους απέναντι στη Γιουβέντους.

Στους υπόλοιπους ήταν ένα φάντασμα που όμως πάντοτε το δικαιολογούσαν γιατί και την επόμενη θα το συναντούσαν μπροστά τους. Αυτή η συνθήκη πλέον δεν ισχύει και οι πρώτες επιθέσεις εναντίον του ξεκίνησαν με το τελευταίο σφύριγμα του ιταλού διαιτητή Ορσάτο.

Ο Εμπαπέ ωστόσο δεν κρύβεται. Ανέλαβε την ευθύνη και είπε με γενναιότητα πως είναι ο πρώτος που πρέπει να στοχοποιηθεί για την αναποτελεσματικότητα της ομάδας, γιατί γίνεται ακριβώς το ίδιο και όταν νικά η Παρί και πέφτουν πάνω του όλα τα φώτα.

Αναφέρθηκε επίσης και στα τέσσερα δοκάρια (ρεκόρ) που είχε η Παρί στο παιχνίδι με την Ντόρτμουντ και συνολικά έξι στις δύο αναμετρήσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν είσαι καλός δεν σημαδεύεις τα δοκάρια, στέλνεις την μπάλα στα δίχτυα».

Απέναντι στον Εμπαπέ η Ντόρτμουντ παράταξε τον Ματς Χούμελς ο οποίος στα 35 του (και 143 ημερών) έγινε ο γηραιότερος γερμανός που σκοράρει σε νοκάουτ ματς του Τσάμπιονς Λιγκ.

Παράταξε επίσης έναν ακόμα 35άρι (στο τέλος του μήνα), τον Μάρκο Ρόις, έναν παθιασμένο άνθρωπο της Ντόρτμουντ που χάθηκε μέσα στους οπαδούς της ομάδας του για να δώσει το ρυθμό των συνθημάτων μετά την τρίτη πρόκριση της σε τελικό Τσάμπιονς Λιγκ μετά το 1997 και το 2013.

