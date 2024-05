Η πρώτη εμφάνιση του Μπεν Άφλεκ μετά τις φήμες για το «πειραγμένο» πρόσωπό του

Ήταν πριν από λίγα 24ωρα που ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκε στο live show του Netflix για τον Τομ Μπρέιντι και έβαλε φωτιά στις φήμες πως έχει «πειράξει» το πρόσωπό του.

Ο λαμπερός ηθοποιός απαθανατίστηκε για πρώτη φορά από τότε που προέκυψαν οι φήμες για μπότοξ και χειρουργικές επεμβάσεις έχοντας στο πλευρό του τον γιο του Samuel.

O 51χρονος Μπεν Άφλεκ απαθανατίστηκε με τον 12χρονο γιο του για πρώτη φορά μετά τις φήμες που πυροδότησε η εμφάνισή του στο live show του Netflix.

Ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκε ευδιάθετος καθώς απολάμβανε ποιοτικό χρόνο με τον 12χρονο γιο του. Οι δυο τους ήταν χαμογελαστοί καθώς περπατούσαν στον δρόμο.

Ο ηθοποιός δεν έδωσε το παρών στο Met Gala όπου η σύζυγός του Τζένιφερ Λόπεζ είχε ξεχωριστό ρόλο.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναρωτήθηκαν μετά την εμφάνισή του στο show για τον Τομ Μπρέιντι αν είχε υποβληθεί σε λίφτινγκ.

«Το face lift του Μπεν Άφλεκ φαίνεται τρελό» σχολίασε ένας χρήστης, με άλλον να αναρωτιέται πως δεν μπόρεσε ο ηθοποιός να κάνει μια καλή πλαστική επέμβαση.

Ben Affleck looks VERY smooth as he emerges for first time since sparking Botox and surgery rumors at Tom Brady’s roast… after he SKIPPED Met Gala despite Jennifer Lopez’s VIP role https://t.co/HZ5grdnZ3O

— Jennifer Lopez News (@JLoNews) May 8, 2024