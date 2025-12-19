Αναίτια επίθεση του Ράσελ Μπραντ στην Κέιτι Πέρι: «Εντάξει ο Ορλάντο Μπλουμ, αλλά ο Τζάστιν Τριντό είναι μαριονέτα»
Ο Ράσελ Μπράντ, ο οποίος νωρίτερα φέτος κατηγορήθηκε από τέσσερις γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση, επέκρινε δημοσίως την σχέση της πρώην συζύγου του, Κέιτι Πέρι.
Ο Ράσελ Μπραντ εκτοξεύει πυρά προς την νέα σχέση της πρώην συζύγου του, Κέιτι Πέρι, με τον Καναδό πολιτικό Τζάστιν Τριντό.
Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, ο Άγγλος κωμικός μίλησε σε μια εκδήλωση της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA στο Φοίνιξ, όπου και αναφέρθηκε στην Κέιτι Πέρι και τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, ενώ απευθυνόταν στο κοινό.
«Κοιτάξτε, ήμουν παντρεμένος με την Κέιτι Πέρι. Την αγαπώ ακόμα και χαίρομαι που η μαμά της είναι εδώ, αλλά υπάρχει κάτι που θέλω να πω. Δεν είχα πρόβλημα με τον Ορλάντο Μπλουμ, αλλά [γιατί να επιλέξεις τον] Τζάστιν Τριντό; Έλα τώρα, ρε φίλε! Μην με βάζεις στην ίδια κατηγορία με αυτόν τον τύπο. Είναι μαριονέτα», είπε ο Μπραντ.
«Έχουν πολλά κοινά»
Η Κέιτι Πέρι και ο Ράσελ Μπραντ ήταν παντρεμένοι από το 2010 έως το 2012, χρονιά που ο Μπραντ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου. Λίγα χρόνια αργότερα, η ποπ σταρ γνωρίστηκε με τον Ορλάντο Μπλουμ σε ένα πάρτι μετά την απονομή των Χρυσών Σφαιρών το 2016 και αρραβωνιάστηκαν το 2019. Τον Ιούνιο του 2025, το ζευγάρι, το οποίο έχει αποκτήσει ένα παιδί, την Ντέιζι Ντοβ Μπλουμ, τράβηξε χωριστούς δρόμους.
Τον Ιούλιο, η Πέρι και ο Τριντό εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί στο Μόντρεαλ του Καναδά. Την εποχή εκείνη, μια ανώνυμη πηγή μίλησε στο περιοδικό People για την σχέση του ζευγαριού.
«Εκείνη ταξιδεύει συνέχεια και εκείνος προσπαθεί να βρει το δρόμο του τώρα που δεν είναι πλέον πρωθυπουργός του Καναδά, αλλά υπάρχει μια έλξη μεταξύ τους. Έχουν πολλά κοινά».
Οι Πέρι και Τριντό έκαναν την πρώτη επίσημη εμφάνιση τους ως ζευγάρι τον Οκτώβριο του 2025 σε μια παράσταση στο Crazy Horse Paris για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της.
Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση
Νωρίτερα φέτος, ο Ράσελ Μπράντ κατηγορήθηκε για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση από τέσσερις γυναίκες.
Οι κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση εναντίον του εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν πέντε γυναίκες μίλησαν για τις εμπειρίες τους σε μια κοινή έρευνα της εφημερίδας The Sunday Times, της εφημερίδας The Times και της εκπομπής Dispatches του Channel 4.
Μια γυναίκα ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον ηθοποιό σε μια πόλη στο νότιο τμήμα της Αγγλίας το 1999. Άλλα περιστατικά φέροντια να συνέβησαν στο Λονδίνο το 2001 και μεταξύ 2004 και 2005.
Ο Μπράντ αρνήθηκε τις κατηγορίες.
*Με πληροφορίες από: People
