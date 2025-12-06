Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;

Μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα φωτογενής συνάντηση σημειώθηκε την Πέμπτη στο Τόκιο, όταν ο Τζάστιν Τριντό και η σύντροφός του, Κέιτι Πέρι, συναντήθηκαν για μεσημεριανό με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο.

Η σταρ της pop βρίσκεται στην τελική ευθεία του ιαπωνικού σκέλους της παγκόσμιας περιοδείας της Lifetimes, προσφέροντας την ιδανική αφορμή για ένα χαλαρό αλλά καθόλου τυχαίο διπλό ραντεβού.

H σχέση Κισίντα-Τριντό

Ο Κισίντα, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Ιαπωνίας από το 2021 έως το 2024, μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες από τη συνάντηση, θυμίζοντας ότι με τον Τριντό είχε αναπτύξει στενή συνεργασία κατά τη διάρκεια της θητείας του. Από τις τακτικές επαφές μέχρι τη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης Ιαπωνίας-Καναδά, οι δύο ηγέτες είχαν χτίσει μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης.

«Χαίρομαι που η φιλία μας συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

View this post on Instagram A post shared by 岸田文雄 (@fumio_kishida)

Η Κέιτι Πέρι σε πρώτο πλάνο

Παρότι οι δύο πρώην ηγέτες γνωρίζονταν ήδη καλά, η παρουσία της Κέιτι Πέρι φαίνεται πως έκλεψε την παράσταση. Τα χαμόγελα του ζεύγους Κισίντα στις φωτογραφίες προδίδουν τον ενθουσιασμό τους για τη συνάντηση με μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Ο Τριντό συνοδεύει συχνά την Πέρι στις στάσεις της περιοδείας της. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, οι δυο τους εθεάθησαν να δειπνούν στο Τόκιο, σε εστιατόριο γνωστό για τα ζωντανά θεάματα σούμο, επιβεβαιώνοντας ότι ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός παραμένει σταθερά στο πλευρό της.

Μετά την Ιαπωνία, η Πέρι ταξιδεύει στο Άμπου Ντάμπι για τη συνέχεια της περιοδείας της. Το ερώτημα πλέον είναι αν ο Τριντό θα την ακολουθήσει και στο επόμενο αυτό υπερατλαντικό ταξίδι.

* Mε πληροφορίες από: ΤΜΖ