Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Κέιτι Πέρι στην Ιαπωνία, η τραγουδίστρια συνόδευσε τον Τζάστιν Τρυντώ σε ένα δείπνο με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα.
Η ποπ σταρ Κέιτι Πέρι μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από μια επίσκεψη στην Ιαπωνία, στην οποία συμμετείχε και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ.
Σε μια φωτογραφία, η Πέρι και ο Τρυντώ ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ενώ ένα βίντεο έδειχνε το ζευγάρι να τρώει μαζί — και περιλάμβανε στιγμές όπου κοιτάζονταν με αγάπη στα μάτια — ενώ ένα άλλο βίντεο τους απαθανάτιζε να απολαμβάνουν μια διαδραστική έκθεση τέχνης.
Το κοινό γεύμα
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Κέιτι Πέρι στην Ιαπωνία — το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τρέχουσας περιοδείας της Lifetimes Tour — η τραγουδίστρια συνόδευσε τον Τρυντώ σε ένα γεύμα με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.
Ο Κισίντα μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία, στην οποία πόζαραν δίπλα σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο σε μια ανάρτηση στο X, αποκαλώντας την Πέρι «σύντροφο» του Τρυντώ.
«Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά @JustinTrudeau επισκέφθηκε την Ιαπωνία με τη σύντροφό του και συνάντησε τη σύζυγό μου και εμένα για μεσημεριανό γεύμα», έγραψε στη λεζάντα του στα ιαπωνικά.
«Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρωθυπουργός, συναντηθήκαμε πολλές φορές ως ομόλογοι και, όταν επισκέφθηκα τον Καναδά, συνεργαστήκαμε για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης του Σχεδίου Δράσης Ιαπωνίας-Καναδά, δουλεύοντας σκληρά. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζουμε να διατηρούμε αυτή τη φιλία με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε.
Το περασμέμο καλοκαίρι, οι φήμες περί σχέσης των Πέρι και Τρυντώ άρχισαν να οργιάζουν, έπειτα από ένα ραντεβού του ζευγαριού Μόντρεαλ του Καναδά.
Την εποχή της πρώτης δημόσιας εμφάνισής τους, η μουσικό είχε πρόσφατα χωρίσει από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Ορλάντο Μπλουμ, ενώ ο Τρυντώ είχε πάρει διαζύγιο από τη Σοφί Γκρεγκουάρ, μετά από 18 χρόνια γάμου το 2023.
*Με πληροφορίες από: People
