Ράσελ Μπραντ: Δήλωσε αθώος για δύο νέες κατηγορίες βιασμού – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο συνεκδίκασης

Ο Ράσελ Μπραντ εμφανίστηκε στο Ποινικό Δικαστήριο του Σάουθγουορκ στο Λονδίνο και δήλωσε αθώος για δύο ακόμη κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης που προστέθηκαν στη δικογραφία σε βάρος του, σύμφωνα με το BBC.

Οι νέες κατηγορίες αφορούν δύο γυναίκες και σχετίζονται με φερόμενα περιστατικά που, σύμφωνα με την Βρετανική Εισαγγελία, φέρονται να σημειώθηκαν το 2009 στο Λονδίνο. Ο 50χρονος ηθοποιός και παρουσιαστής έχει ήδη αρνηθεί και προηγούμενες κατηγορίες: δύο για βιασμό, μία για άσεμνη επίθεση και δύο για σεξουαλική επίθεση, που αφορούν υποθέσεις στο Λονδίνο και το Μπόρνμουθ την περίοδο 1999–2005 και εμπλέκουν τέσσερις γυναίκες.

Νέες κατηγορίες και αίτημα για συνεκδίκαση με την ήδη προγραμματισμένη δίκη

Η δίκη για το αρχικό κατηγορητήριο έχει οριστεί για τον Ιούνιο, ενώ τον επόμενο μήνα αναμένεται νέα ακροαματική διαδικασία ώστε να αποφασιστεί αν οι πρόσθετες κατηγορίες θα συνεκδικαστούν με τις ήδη υπάρχουσες. Ο συνήγορός του, σύμφωνα με το Reuters, ζήτησε περισσότερο χρόνο για να προετοιμάσει την υπεράσπιση απέναντι στις νέες καταγγελίες.

Κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο, ο Ράσελ Μπραντ επιβεβαίωσε τα στοιχεία του και επανέλαβε ότι δηλώνει αθώος. Φορούσε πουκάμισο με λεοπάρ μοτίβο και κρατούσε καπέλο fedora, ενώ κατά την είσοδό του στο κτίριο είχε μαζί του μια Βίβλο με σημειωμένες σελίδες.

Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε το 2023, μετά από αποκαλυπτικά ρεπορτάζ των Sunday Times, The Times και της εκπομπής «Dispatches» του Channel 4.

Ο γεννημένος στο Έσσεξ κωμικός έγινε γνωστός μέσα από τη stand-up σκηνή και την τηλεόραση, παρουσιάζοντας εκπομπές όπως το «Big Brother’s Big Mouth» και ραδιοφωνικά προγράμματα στο BBC Radio 2 και το 6 Music. Αργότερα στράφηκε και στον κινηματογράφο, με συμμετοχές σε παραγωγές του Χόλιγουντ όπως το «Ξέχνα τη Σάρα Μάρσαλ» και το «Get Him to the Greek».