Σημαντική είδηση:
23.04.2026 | 10:46
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: 17 τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Σαρλίζ Θερόν: Η κορυφαία εμφάνιση χωρίς top, μόνο με ένα εντυπωσιακό κολάρο
Fizz 23 Απριλίου 2026, 11:30

Σαρλίζ Θερόν: Η κορυφαία εμφάνιση χωρίς top, μόνο με ένα εντυπωσιακό κολάρο

Η Σαρλίζ Θερόν εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα, φορώντας ένα πλισέ γιακά, στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «Apex».

ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Την Τετάρτη, 22 Απριλίου, η 50χρονη Θερόν παρευρέθηκε στην πρεμιέρα του επερχόμενου θρίλερ δράσης του Netflix, «Apex», στο Paris Theatre της Νέας Υόρκης, φορώντας ένα εντυπωσιακό σύνολο του Dior. Η ηθοποιός, η οποία είναι ambassador του γαλλικού οίκου εδώ και δύο δεκαετίες ως το πρόσωπο του αρώματος J’adore, φόρεσε ένα μαύρο cool wool κοστούμι Dior Winter 2026 χωρίς πουκάμισο ή top.

Συνδύασε το σύνολο με ένα λευκό πλισέ γιακά δημιουργώντας μια τέλεια αντίθεση άσπρου-μαύρου. Το κολάρο διέθετε εντυπωσιακό δέσιμο με μια σατέν, λεπτή κορδέλα, η οποία έπεφτε όμορφα στο γυμνό της δέρμα, μέχρι κάτω από τη μέση της.

Ολοκλήρωσε το look της με κοσμήματα Dior Fine Jewelry και έντονα κόκκινα χείλη.

Το 2024, η Θέρον έγινε η πρώτη πρέσβειρα του Dior για την υψηλή κοσμηματοποιία και την περιποίηση της επιδερμίδας.

«Είναι συναρπαστικό να ξεκινάω αυτό το κεφάλαιο σε μια μακροχρόνια συνεργασία με τη Dior. Τα τελευταία 20 χρόνια, ήταν τιμή μου να συνεργάζομαι δημιουργικά με τον οίκο ως το πρόσωπο του αρώματος J’adore», δήλωσε η Θέρον σε ανακοίνωση της εποχής.

Η ηθοποιός της ταινίας «Οδύσσεια» μοιράζεται στιγμιότυπα από την πολυάσχολη καθημερινότητά της στη Νέα Υόρκη, γεμάτη συνεντεύξεις Τύπου, προωθώντας την ταινία «Apex», ενώ προσθέτει ετικέτες στα designer σύνολά της στα Instagram Stories.

Μια σειρά από σινιέ εμφανίσεις

Στην πρώτη της εμφάνιση στην εκπομπή «Today», η Θερόν φόρεσε ένα ριγέ σύνολο του Alaïa. Το αμάνικο, εφαρμοστό τοπ με ψηλό γιακά ήταν κομψά συνδυασμένο με μια ασορτί φούστα μίντι με στρώσεις με βολάν. Ολοκλήρωσε το look της με γόβες από δίχτυ με λουράκια στους αστραγάλους.

Η Θερόν φόρεσε επίσης ένα άνετο σύνολο Bottega Veneta Fall 2026, πριν εμφανιστεί σε ένα ολόμαυρο look με δαντελένιο σουτιέν για το The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Η Σαρλίζ Θερόν ποζάρει κατά τη διάρκεια φωτογράφησης πριν από την επίδειξη της γυναικείας συλλογής prêt-à-porter Dior Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026/2027, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, στις 3 Μαρτίου 2026. REUTERS/Stephane Mahe

Η Σάσα και η Σαρλίζ

Στην ταινία, η Θερόν υποδύεται τη Σάσα, μια γυναίκα που πενθεί και αναζητά παρηγοριά στην αυστραλιανή έρημο, μόνο για να βρεθεί μπλεγμένη σε ένα θανάσιμο παιχνίδι γάτας και ποντικιού με έναν κατά συρροή δολοφόνο (Τέιρον Έγκερτον).

Ενώ βρισκόταν στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα του «Apex», η Θέρον δήλωσε στο People ότι εμπνεύστηκε από την «επιμονή» και το «θάρρος» του χαρακτήρα της.

«Είναι ανθεκτική», λέει για τη Σάσα. «Είναι μια πραγματική επιζώσα. Μου αρέσουν οι μαχητικοί άνθρωποι».

Η σωματική ενδυνάμωση

Το People μίλησε επίσης με τη Θερόν πριν από την πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη για το πώς συνδύασε τα extreme sports και τη χορογραφία των μαχών για το θρίλερ δράσης σε σκηνοθεσία Baltasar Kormákur.

«Σε αυτή την περίπτωση, έκανα πολύ αναρρίχηση. Σχεδόν κάθε μέρα. Και όταν έφτασα στην Αυστραλία, έκανα πολύ καγιάκ. Είναι μια πολύ έντονη προπόνηση. Απλώς προσπαθούσα να γίνω όσο πιο δυνατή μπορούσα, γιατί αναρριχώμαι πραγματικά σε όλα τα βουνά της ταινίας. Και το κάνω αυτό ξυπόλητη, με τα γυμνά μου πόδια».

*Το «Apex» θα κυκλοφορήσει στο Netflix την Παρασκευή, 24 Απριλίου. Επίσης, η Θερόν υποδύεται τη νύμφη Καλυψώ στην προσαρμογή του Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια», η οποία θα βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

*Με στοιχεία από people.com

Ομόλογα: Ο διπλός πονοκέφαλος για το χρέος – Η δύσκολη ισορροπία

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά
Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»
Με μια μόλις έκφραση η Αν Χάθαγουεϊ προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο και άνοιξε συζητήσεις για την εκπροσώπηση και την ορατότητα σε μισαλλόδοξους καιρούς

Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»
Ο Ζαφείρης Μελάς σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη».

Το συμβολικό κολιέ που φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ
Με ένα κολιέ που ανήκε στη βασίλισσα Ελισάβετ, η Κέιτ Μίντλετον έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στην εμφάνισή της στο Μπάκιγχαμ, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της αείμνηστης μονάρχη

Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας
Οι Βαβυλώνιοι είχαν χρεοκοπίες. Το σκάνδαλο S&L οδήγησε στην οικονομική κρίση του 2008. Τι άλλο μας λέει το παρελθόν για τους κινδύνους που απειλούν και σήμερα την παγκόσμια οικονομία;

Νέες αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση
Το ρεπορτάζ του BBC τεκμηριώνει για πολλοστή φορά τις βίαιες επαναπροωθήσεις – και για πολλοστή φορά, η ελληνική κυβέρνηση δεν τηρεί ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα της λογοδοσίας.

Άγιος Δημήτριος: Σκηνή αρχαίας τραγωδίας όταν ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αντιλήφθηκε την ταυτότητα του θύματος
Ο πατέρας του θύματος, που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και έσπευσε στο σημείο, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του

ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»
«Αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας θέτει όλους προ των ευθυνών τους, όπως και κάθε προηγούμενο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή η κατάστασή του – Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού»
Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης - Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερα

Κοβέσι: Μην παραιτηθείτε! Η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί, το μήνυμά μου στους Έλληνες
Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις έρευνες και τις εξελίξεις στις ανοιχτές υποθέσεις που ελέγχονται.

Δισεκατομμυριούχοι: Σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας – Η ραγδαία αύξηση πλούτου
Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν του πλούτου δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που αντιμετωπίζουν μια επίμονη οικονομική κρίση

Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη
Η ίδια οργάνωση που ανέλαβε την επίθεση στο αυτοκίνητο του Δημήτρη Καρώνη, είχε πραγματοποιήσει τον Μάιο του 2025 την εμπρηστική επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας του τότε αντιπροέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου

Τουρκία: Ψηφίστηκε νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Οι ανήλικοι της ομάδας αυτής θα απαγορεύεται να εγγράφονται σε πλατφόρμες social media και αυτές με τη σειρά τους θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

