Σαρλίζ Θερόν: Η κορυφαία εμφάνιση χωρίς top, μόνο με ένα εντυπωσιακό κολάρο

Την Τετάρτη, 22 Απριλίου, η 50χρονη Θερόν παρευρέθηκε στην πρεμιέρα του επερχόμενου θρίλερ δράσης του Netflix, «Apex», στο Paris Theatre της Νέας Υόρκης, φορώντας ένα εντυπωσιακό σύνολο του Dior. Η ηθοποιός, η οποία είναι ambassador του γαλλικού οίκου εδώ και δύο δεκαετίες ως το πρόσωπο του αρώματος J’adore, φόρεσε ένα μαύρο cool wool κοστούμι Dior Winter 2026 χωρίς πουκάμισο ή top.

Συνδύασε το σύνολο με ένα λευκό πλισέ γιακά δημιουργώντας μια τέλεια αντίθεση άσπρου-μαύρου. Το κολάρο διέθετε εντυπωσιακό δέσιμο με μια σατέν, λεπτή κορδέλα, η οποία έπεφτε όμορφα στο γυμνό της δέρμα, μέχρι κάτω από τη μέση της.

Ολοκλήρωσε το look της με κοσμήματα Dior Fine Jewelry και έντονα κόκκινα χείλη.

Συνεργασία

Το 2024, η Θέρον έγινε η πρώτη πρέσβειρα του Dior για την υψηλή κοσμηματοποιία και την περιποίηση της επιδερμίδας.

«Είναι συναρπαστικό να ξεκινάω αυτό το κεφάλαιο σε μια μακροχρόνια συνεργασία με τη Dior. Τα τελευταία 20 χρόνια, ήταν τιμή μου να συνεργάζομαι δημιουργικά με τον οίκο ως το πρόσωπο του αρώματος J’adore», δήλωσε η Θέρον σε ανακοίνωση της εποχής.

Η ηθοποιός της ταινίας «Οδύσσεια» μοιράζεται στιγμιότυπα από την πολυάσχολη καθημερινότητά της στη Νέα Υόρκη, γεμάτη συνεντεύξεις Τύπου, προωθώντας την ταινία «Apex», ενώ προσθέτει ετικέτες στα designer σύνολά της στα Instagram Stories.

Μια σειρά από σινιέ εμφανίσεις

Στην πρώτη της εμφάνιση στην εκπομπή «Today», η Θερόν φόρεσε ένα ριγέ σύνολο του Alaïa. Το αμάνικο, εφαρμοστό τοπ με ψηλό γιακά ήταν κομψά συνδυασμένο με μια ασορτί φούστα μίντι με στρώσεις με βολάν. Ολοκλήρωσε το look της με γόβες από δίχτυ με λουράκια στους αστραγάλους.

Η Θερόν φόρεσε επίσης ένα άνετο σύνολο Bottega Veneta Fall 2026, πριν εμφανιστεί σε ένα ολόμαυρο look με δαντελένιο σουτιέν για το The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Η Σάσα και η Σαρλίζ

Στην ταινία, η Θερόν υποδύεται τη Σάσα, μια γυναίκα που πενθεί και αναζητά παρηγοριά στην αυστραλιανή έρημο, μόνο για να βρεθεί μπλεγμένη σε ένα θανάσιμο παιχνίδι γάτας και ποντικιού με έναν κατά συρροή δολοφόνο (Τέιρον Έγκερτον).

Ενώ βρισκόταν στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα του «Apex», η Θέρον δήλωσε στο People ότι εμπνεύστηκε από την «επιμονή» και το «θάρρος» του χαρακτήρα της.

«Είναι ανθεκτική», λέει για τη Σάσα. «Είναι μια πραγματική επιζώσα. Μου αρέσουν οι μαχητικοί άνθρωποι».

Η σωματική ενδυνάμωση

Το People μίλησε επίσης με τη Θερόν πριν από την πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη για το πώς συνδύασε τα extreme sports και τη χορογραφία των μαχών για το θρίλερ δράσης σε σκηνοθεσία Baltasar Kormákur.

«Σε αυτή την περίπτωση, έκανα πολύ αναρρίχηση. Σχεδόν κάθε μέρα. Και όταν έφτασα στην Αυστραλία, έκανα πολύ καγιάκ. Είναι μια πολύ έντονη προπόνηση. Απλώς προσπαθούσα να γίνω όσο πιο δυνατή μπορούσα, γιατί αναρριχώμαι πραγματικά σε όλα τα βουνά της ταινίας. Και το κάνω αυτό ξυπόλητη, με τα γυμνά μου πόδια».

*Το «Apex» θα κυκλοφορήσει στο Netflix την Παρασκευή, 24 Απριλίου. Επίσης, η Θερόν υποδύεται τη νύμφη Καλυψώ στην προσαρμογή του Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια», η οποία θα βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

*Με στοιχεία από people.com