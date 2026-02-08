Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

«Αθλητές, θεατές από κάθε γωνιά του κόσμου, αυτό είναι ένα μήνυμα ειρήνης από τον αγαπημένο μου συμπατριώτη Νέλσον Μαντέλα» είπε η Σαρλίζ Θερόν. «Η ειρήνη δεν είναι απλώς η απουσία συγκρούσεων. Η ειρήνη είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι μπορούν να ευημερήσουν, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, το θρήσκευμα, το φύλο, την τάξη, την κάστα ή οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό χαρακτηριστικό διαφοράς».

Συνέχισε λέγοντας: «Σήμερα, αυτό το μήνυμα φαίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ. Ας κάνουμε λοιπόν αυτούς τους Αγώνες κάτι περισσότερο από ένα απλό αθλητικό γεγονός. Ας τους κάνουμε μια υπενθύμιση της κοινής μας ανθρωπότητας, του σεβασμού μας ο ένας για τον άλλον και μια ηχηρή έκκληση για ειρήνη παντού».

Περιστέρια και Ολυμπιακή Εκεχειρία

Η Σαρλίζ Θέρον στάθηκε στη σκηνή κοντά σε ένα σύμβολο περιστεριού. Το πρωτόκολλο της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων προβλέπει τη συμβολική απελευθέρωση περιστεριών μετά την παρέλαση των αθλητών και πριν από την άναμμα της Ολυμπιακής φλόγας. Από το 1992, οι Αγώνες σταμάτησαν να χρησιμοποιούν πραγματικά πουλιά και πλέον χρησιμοποιούν μόνο το σύμβολο.

Τον Νοέμβριο, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ υιοθέτησαν το ψήφισμα για την Ολυμπιακή Εκεχειρία για τους Αγώνες του 2026, το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή μετακίνηση των αθλητών και των αξιωματούχων που θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς και προωθεί τους Αγώνες να προωθήσουν και να ενισχύσουν μια κουλτούρα ειρήνης στις κοινότητές τους.

Μια σειρά από διάσημους σταρ

Η Θέρον, η οποία έζησε στο Μιλάνο για ένα χρόνο ως έφηβη, δεν ήταν το μόνο διάσημο πρόσωπο που ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης. Η Μαράια Κάρεϊ ερμήνευσε δύο τραγούδια νωρίτερα το βράδυ και ο Αντρέα Μποτσέλι τραγούδησε λίγο πριν την εμφάνιση της ηθοποιού.

Η σταρ της σειράς «White Lotus» Σαμπρίνα Ιμπατσιάτορε εμφανίστηκε επίσης σε ένα τμήμα που αποτίει φόρο τιμής στην ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Yara Nardi