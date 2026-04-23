Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχουμε να κάνουμε με ρουσφέτια, αλλά με βαρύτατα ποινικά αδικήματα

Όσα αναφέρει η Νέα Αριστερά:

«Η σημερινή τοποθέτηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κ. Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών επαναφέρει επί της ουσίας τη συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην πραγματική της βάση.

Όπως ανέφερε, φαινόμενα διαφθοράς, νεποτισμού και πελατειακών σχέσεων δεν αποτελούν πολιτικές πρακτικές ούτε job description του βουλευτικού αξιώματος, αλλά ποινικά αδικήματα.

Στην Ελλάδα παρακολουθούμε μια συνειδητή προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης. Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει την υπόθεση είτε ως μια ακόμα εκδοχή ‘ρουσφετιών’, είτε, ακόμη χειρότερα, ως δήθεν θεμιτή πολιτική διαμεσολάβηση.

Αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πρόκειται για υπόθεση με χαρακτηριστικά οργανωμένης δράσης, με δομές και πρακτικές που οδήγησαν σε κατάχρηση δημόσιου χρήματος και σε βαρύτατα ποινικά αδικήματα.

Και όμως υπάρχει και χειρότερο.

Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως οι γνωστοί σε όλους κ. Γεωργιάδης και κ. Βούλτεψη, έχουν επιδοθεί σε γραφικές τοποθετήσεις και ακραίες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ίδιας της κ. Κοβέσι. Και πριν από λίγο ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής της ΝΔ, Χαράλαμπος Αθανασίου είπε το ανεκδιήγητο ‘η Kοβέσι έρχεται στην Ελλάδα για να καταργήσει στην ουσία με έμμεσο ή άμεσο τρόπο το Σύνταγμα μας’.

Δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη όμως. Αυτή δεν είναι προσωπική τους γραμμή. Εκφράζει την ίδια την κυβέρνηση και τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη.

Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ρουσφέτια, εδώ έχουμε να κάνουμε με βαρύτατα ποινικά αδικήματα. Αυτό είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».